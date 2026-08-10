Actieradiustest Top 92 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik
Als wij een elektrische auto op de redactie hebben, dan onderwerpen wij hem aan een actieradiustest. Hoe ver komt-ie bij een constante snelheid van 100 km/h en 130 km/h? Dat willen we weten. De uitkomsten zijn soms schokkend, maar altijd interessant. Welke door ons geteste auto kwam het verst?
Om te beginnen moeten we even wat broodnodige nuance aanbrengen. Net als bij een brandstofauto is het verbruik van een elektrische auto van een groot aantal factoren afhankelijk: je rijgedrag, de toestand van de weg, of je de airco aan hebt of niet, de buitentemperatuur. In het geval van onze actieradiustesten is vooral die laatste van invloed geweest. Sommige auto's zijn in de zomer getest, andere toen het kwik richting het vriespunt ging.
1 - BMW iX3
Fabrieksopgave: 734 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 639 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 470 kilometer.
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2 - Lucid Air
Fabrieksopgave: 725 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 629 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 386 kilometer.
3 - Mercedes CLA
Fabrieksopgave: 773 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 624 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 434 kilometer.
4 - Polestar 3 Long Range Single Motor
Fabrieksopgave: 706 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 552 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 378 kilometer.
5 - Mercedes EQS
Fabrieksopgave: 651 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 539 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 363 kilometer.
6 - Renault Scenic E-Tech Electric
Fabrieksopgave: 603 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 530 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 334 kilometer.
7 - Mercedes EQE
Fabrieksopgave: 594 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 511 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 409 kilometer.
8 - Tesla Model Y Long Range RWD
Fabrieksopgave: 600 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 510 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 369 kilometer.
9 - Tesla Model Y Long Range AWD (2025)
Fabrieksopgave: 586 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 508 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 374 kilometer.
10 - Porsche Taycan Cross Turismo (2024)
Fabrieksopgave: 613 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 507 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 379 kilometer.
11 - BMW i7
Fabrieksopgave: 619 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 498 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 364 kilometer.
12 - Volvo EX60 P10 AWD
Fabrieksopgave: 619 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 497 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 364 kilometer.
13 - Volkswagen ID.5
Fabrieksopgave: 516 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 490 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 330 kilometer.
14 - Cupra Born 77 kWh
Fabrieksopgave: 550 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 490 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 329 kilometer.
15 - Polestar 4 Long Range Single Motor
Fabrieksopgave: 620 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 487 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 339 kilometer.
16 - Volvo ES90
Fabrieksopgave: 609 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 486 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 368 kilometer.
17 - Mercedes EQS SUV
Fabrieksopgave: 594 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 484 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 321 kilometer.
18 - Kia EV9 RWD
Fabrieksopgave: 563 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 478 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 302 kilometer.
19 - Skoda Enyaq Coupé RS iV
Fabrieksopgave: 523 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 475 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 299 kilometer.
20 - Ford Mustang Mach-E
Fabrieksopgave: 540 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 463 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 314 kilometer.
21 - Hyundai Ioniq 6
Fabrieksopgave: 545 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 458 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 302 kilometer.
22 - Tesla Model 3 Long Range
Fabrieksopgave: 580 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 443 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 340 kilometer.
23 - Tesla Model Y Long Range
Fabrieksopgave: 507 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 437 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 305 kilometer.
24 - Porsche Macan Electric
Fabrieksopgave: 567 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 433 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 336 kilometer.
25 - Nissan Ariya
Fabrieksopgave: 525 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 430 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 304 kilometer.
26 - BMW i4
Fabrieksopgave: 520 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 429 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 334 kilometer.
27 - Skoda Elroq (77 kWh)
Fabrieksopgave: 542 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 425 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 284 kilometer.
28 - Kia EV6 GT
Fabrieksopgave: 450 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 424 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 301 kilometer.
29 - Hyundai Ioniq 5 (73 kWh, zomer)
Fabrieksopgave: 430 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 424 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 270 kilometer.
30 - Toyota bZ4X
Fabrieksopgave: 503 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 421 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 293 kilometer.
31 - Audi E-Tron GT
Fabrieksopgave: 449 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 416 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 348 kilometer
32 - Lotus Eletre S
Fabrieksopgave: 490 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 416 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 303 kilometer
33 - BMW i5
Fabrieksopgave: 577 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 415 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 302 kilometer
34 - Nio ET5 (75 kWh)
Fabrieksopgave: 456 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 414 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 303 kilometer
35 - Kia e-Soul
Fabrieksopgave: 452 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 413 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 283 kilometer.
36 - Tesla Model Y Standard
Fabrieksopgave: 534 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 406 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 274 kilometer.
37 - Kia Niro EV
Fabrieksopgave: 460 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 405 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 264 kilometer.
38 - Skoda Enyaq iV (77 kWh)
Fabrieksopgave: 537 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 403 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 293 kilometer.
39 - Volkswagen ID.7 (77 kWh, winter)
Fabrieksopgave: 599 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 403 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 286 kilometer.
40 - Kia EV6
Fabrieksopgave: 528 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 401 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 276 kilometer.
41 - Hyundai Kona Electric
Fabrieksopgave: 454 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 401 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 257 kilometer.
42 - Maserati GranTurismo Folgore
Fabrieksopgave: 450 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 399 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 282 kilometer.
43 - Polestar 2 Long Range Dual Motor
Fabrieksopgave: 470 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 395 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 300 kilometer.
44 - Porsche Taycan met Performance Battery Plus
Fabrieksopgave: 484 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 393 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 291 kilometer.
45 - Audi Q4 E-Tron
Fabrieksopgave: 493 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 390 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 268 kilometer.
46 - Renault Megane E-Tech Electric
Fabrieksopgave: 450 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 389 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 255 kilometer.
47 - MG ZS EV Long Range
Fabrieksopgave: 440 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 376 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 240 kilometer.
48 - Hyundai Ioniq 5 N
Fabrieksopgave: 448 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 375 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 270 kilometer.
49 - Polestar 2 Standard Range Single Motor
Fabrieksopgave: 415 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 372 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 282 kilometer.
50 - Tesla Model 3 RWD Highland (2023)
Fabrieksopgave: 513 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 372 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 267 kilometer.
51 - Hyundai Kona Electric
Fabrieksopgave: 484 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 372 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 257 kilometer.
52 - Volkswagen ID.4
Fabrieksopgave: 502 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 368 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 258 kilometer.
53 - Kia EV5
Fabrieksopgave: 505 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 366 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 263 kilometer.
54 - MG4 Electric
Fabrieksopgave: 425 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 363 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 225 kilometer.
55 - Volkswagen ID.3
Fabrieksopgave: 424 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 355 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 224 kilometer.
56 - Volkswagen ID.3 facelift (2023)
Fabrieksopgave: 427 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 353 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 253 kilometer.
57 - BMW iX3
Fabrieksopgave: 460 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 351 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 248 kilometer.
58 - MG5 Electric
Fabrieksopgave: 400 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 347 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: niet getest.
59 - BYD Atto 3
Fabrieksopgave: 420 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 345 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 233 kilometer.
60 - Volkswagen ID. Buzz
Fabrieksopgave: 410 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 342 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 233 kilometer.
61 - Mercedes EQA
Fabrieksopgave: 428 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 341 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 250 kilometer.
62 - Ford Puma Gen-E
Fabrieksopgave: 364 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 335 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 189 kilometer
63 - BYD Dolphin
Fabrieksopgave: 427 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 335 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: niet gemeten.
64 - Hyundai Ioniq 5 (77,4 kWh, winter)
Fabrieksopgave: 454 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 328 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 257 kilometer.
65 - Volvo XC40 Recharge
Fabrieksopgave: 418 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 326 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 228 kilometer.
66 - Jeep Avenger
Fabrieksopgave: 392 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 322 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 217 kilometer.
67 - Volvo EX30 Single Motor Extended Range
Fabrieksopgave: 475 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 321 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 234 kilometer
68 - BMW iX
Fabrieksopgave: 425 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 318 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 238 kilometer.
69 - Suzuki e-Vitara
Fabrieksopgave: 426 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 317 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 207 kilometer.
70 - Skoda Enyaq iV (58 kWh)
Fabrieksopgave: 393 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 313 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 226 kilometer.
71 - Kia EV2 (42,2 kWh)
Fabrieksopgave: 337 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 298 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 193 kilometer.
72 - Opel Corsa-e
Fabrieksopgave: 337 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 295 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 197 kilometer.
73 - Kia PV5 Passenger
Fabrieksopgave: 412 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 292 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 194 kilometer,
74 - Opel Mokka-e
Fabrieksopgave: 338 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 283 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 197 kilometer.
75 - Peugeot e-2008
Fabrieksopgave: 320 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 278 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 193 kilometer,
76 - Firefly
Fabrieksopgave: 330 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 272 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 178 kilometer,
77 - Renault Kangoo E-Tech Electric
Fabrieksopgave: 285 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 271 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 162 kilometer,
78 - Mini Aceman SE
Fabrieksopgave: 386 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 266 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 201 kilometer
79 - Citroën e-C4
Fabrieksopgave: 350 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 264 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 164 kilometer
80 - Hyundai Inster (winter)
Fabrieksopgave: 360 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 262 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 188 kilometer.
81 - Aiways U5
Fabrieksopgave: 400 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 261 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 182 kilometer.
82 - Hyundai Ioniq Electric
Fabrieksopgave: 311 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 257 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 184 kilometer.
83 - Seres 3
Fabrieksopgave: 329 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 250 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 175 kilometer.
84 - Renault 5 (52 kWh, winter)
Fabrieksopgave: 410 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 247 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 174 kilometer.
85 - Renault 5 (40 kWh, zomer)
Fabrieksopgave: 312 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 235 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 163 kilometer.
86 - Fiat 500e
Fabrieksopgave: 330 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 220 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 149 kilometer.
87 - Renault Twingo
Fabrieksopgave: 253 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 204 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 117 kilometer.
88 - Mini Electric
Fabrieksopgave: 225 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 203 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: niet getest.
89 - Dacia Spring
Fabrieksopgave: 230 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 173 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 114 kilometer.
90 - Mazda MX-30
Fabrieksopgave: 200 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 171 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 98 kilometer.
91 - Honda e
Fabrieksopgave: 222 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 160 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 111 kilometer.
92 - Dacia Spring 65 (winter)
Fabrieksopgave: 225 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 151 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 103 kilometer.
148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers