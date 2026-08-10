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Actieradiustest Top 92 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

Bart Smakman
Door Bart Smakman

Als wij een elektrische auto op de redactie hebben, dan onderwerpen wij hem aan een actieradiustest. Hoe ver komt-ie bij een constante snelheid van 100 km/h en 130 km/h? Dat willen we weten. De uitkomsten zijn soms schokkend, maar altijd interessant. Welke door ons geteste auto kwam het verst?

Om te beginnen moeten we even wat broodnodige nuance aanbrengen. Net als bij een brandstofauto is het verbruik van een elektrische auto van een groot aantal factoren afhankelijk: je rijgedrag, de toestand van de weg, of je de airco aan hebt of niet, de buitentemperatuur. In het geval van onze actieradiustesten is vooral die laatste van invloed geweest. Sommige auto's zijn in de zomer getest, andere toen het kwik richting het vriespunt ging.

Actieradiustest Top 87 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

1 - BMW iX3

Fabrieksopgave: 734 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 639 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 470 kilometer.

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Actieradiustest Top 60 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

2 - Lucid Air

Fabrieksopgave: 725 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 629 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 386 kilometer.

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Actieradiustest Top 83 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

3 - Mercedes CLA

Fabrieksopgave: 773 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 624 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 434 kilometer.

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Actieradiustest Top 79 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

4 - Polestar 3 Long Range Single Motor

Fabrieksopgave: 706 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 552 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 378 kilometer.

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5 - Mercedes EQS

Fabrieksopgave: 651 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 539 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 363 kilometer.

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6 - Renault Scenic E-Tech Electric

Fabrieksopgave: 603 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 530 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 334 kilometer.

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Actieradiustest Top 35 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

7 - Mercedes EQE

Fabrieksopgave: 594 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 511 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 409 kilometer.

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Actieradiustest Top 65 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

8 - Tesla Model Y Long Range RWD

Fabrieksopgave: 600 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 510 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 369 kilometer.

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Actieradiustest Top 76 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

9 - Tesla Model Y Long Range AWD (2025)

Fabrieksopgave: 586 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 508 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 374 kilometer.

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Actieradiustest Top 64 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

10 - Porsche Taycan Cross Turismo (2024)

Fabrieksopgave: 613 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 507 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 379 kilometer.

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Actieradiustest Top 48 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

11 - BMW i7

Fabrieksopgave: 619 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 498 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 364 kilometer.

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Actieradiustest Top 90 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

12 - Volvo EX60 P10 AWD

Fabrieksopgave: 619 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 497 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 364 kilometer.

Lees ook Volvo EX60: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Volvo EX60: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Actieradiustest Top 37 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

13 - Volkswagen ID.5

Fabrieksopgave: 516 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 490 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 330 kilometer.

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Actieradiustest Top 49 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

14 - Cupra Born 77 kWh

Fabrieksopgave: 550 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 490 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 329 kilometer.

Lees ook Cupra Born 77 kWh: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Cupra Born 77 kWh: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Actieradiustest Top 71 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

15 - Polestar 4 Long Range Single Motor

Fabrieksopgave: 620 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 487 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 339 kilometer.

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Actieradiustest Top 87 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

16 - Volvo ES90

Fabrieksopgave: 609 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 486 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 368 kilometer.

Lees ook Volvo ES90: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Volvo ES90: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Actieradiustest Top 45 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

17 - Mercedes EQS SUV

Fabrieksopgave: 594 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 484 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 321 kilometer.

Lees ook Mercedes EQS SUV: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Mercedes EQS SUV: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Actieradiustest Top 62 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

18 - Kia EV9 RWD

Fabrieksopgave: 563 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 478 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 302 kilometer.

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Actieradiustest Top 39 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

19 - Skoda Enyaq Coupé RS iV

Fabrieksopgave: 523 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 475 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 299 kilometer.

Lees ook Skoda Enyaq Coupé RS iV: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Skoda Enyaq Coupé RS iV: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Top 10 - Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze actieradiustest

20 - Ford Mustang Mach-E

Fabrieksopgave: 540 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 463 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 314 kilometer.

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Actieradiustest Top 47 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

21 - Hyundai Ioniq 6

Fabrieksopgave: 545 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 458 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 302 kilometer.

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Top 10 - Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze actieradiustest

22 - Tesla Model 3 Long Range

Fabrieksopgave: 580 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 443 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 340 kilometer.

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Actieradiustest Top 25 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

23 - Tesla Model Y Long Range

Fabrieksopgave: 507 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 437 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 305 kilometer.

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Actieradiustest Top 68 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

24 - Porsche Macan Electric

Fabrieksopgave: 567 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 433 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 336 kilometer.

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Actieradiustest Top 41 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

25 - Nissan Ariya

Fabrieksopgave: 525 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 430 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 304 kilometer.

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Actieradiustest Top 31 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

26 - BMW i4

Fabrieksopgave: 520 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 429 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 334 kilometer.

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Actieradiustest Top 75 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

27 - Skoda Elroq (77 kWh)

Fabrieksopgave: 542 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 425 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 284 kilometer.

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Actieradiustest Top 77 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

28 - Kia EV6 GT

Fabrieksopgave: 450 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 424 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 301 kilometer.

Lees ook Kia EV6 GT: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Kia EV6 GT: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Actieradiustest Top 23 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

29 - Hyundai Ioniq 5 (73 kWh, zomer)

Fabrieksopgave: 430 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 424 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 270 kilometer.

Lees ook Hyundai Ioniq 5: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Hyundai Ioniq 5: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Actieradiustest Top 52 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

30 - Toyota bZ4X

Fabrieksopgave: 503 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 421 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 293 kilometer.

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Actieradiustest Top 23 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

31 - Audi E-Tron GT

Fabrieksopgave: 449 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 416 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 348 kilometer

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Actieradiustest Top 56 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

32 - Lotus Eletre S

Fabrieksopgave: 490 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 416 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 303 kilometer

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Actieradiustest Top 61 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

33 - BMW i5

Fabrieksopgave: 577 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 415 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 302 kilometer

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Actieradiustest Top 50 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

34 - Nio ET5 (75 kWh)

Fabrieksopgave: 456 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 414 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 303 kilometer

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35 - Kia e-Soul

Fabrieksopgave: 452 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 413 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 283 kilometer.

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36 - Tesla Model Y Standard

Fabrieksopgave: 534 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 406 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 274 kilometer.

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37 - Kia Niro EV

Fabrieksopgave: 460 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 405 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 264 kilometer.

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38 - Skoda Enyaq iV (77 kWh)

Fabrieksopgave: 537 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 403 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 293 kilometer.

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39 - Volkswagen ID.7 (77 kWh, winter)

Fabrieksopgave: 599 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 403 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 286 kilometer.

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Actieradiustest Top 27 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

40 - Kia EV6

Fabrieksopgave: 528 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 401 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 276 kilometer.

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41 - Hyundai Kona Electric

Fabrieksopgave: 454 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 401 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 257 kilometer.

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42 - Maserati GranTurismo Folgore

Fabrieksopgave: 450 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 399 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 282 kilometer.

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Top 10 - Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze actieradiustest

43 - Polestar 2 Long Range Dual Motor

Fabrieksopgave: 470 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 395 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 300 kilometer.

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Top 10 - Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze actieradiustest

44 - Porsche Taycan met Performance Battery Plus

Fabrieksopgave: 484 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 393 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 291 kilometer.

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Actieradiustest Top 26 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

45 - Audi Q4 E-Tron

Fabrieksopgave: 493 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 390 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 268 kilometer.

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Actieradiustest Top 35 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

46 - Renault Megane E-Tech Electric

Fabrieksopgave: 450 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 389 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 255 kilometer.

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Actieradiustest Top 33 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

47 - MG ZS EV Long Range

Fabrieksopgave: 440 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 376 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 240 kilometer.

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Actieradiustest Top 66 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

48 - Hyundai Ioniq 5 N

Fabrieksopgave: 448 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 375 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 270 kilometer.

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Actieradiustest Top 22 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

49 - Polestar 2 Standard Range Single Motor

Fabrieksopgave: 415 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 372 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 282 kilometer.

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Actieradiustest Top 58 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

50 - Tesla Model 3 RWD Highland (2023)

Fabrieksopgave: 513 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 372 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 267 kilometer.

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Actieradiustest Top 30 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

51 - Hyundai Kona Electric

Fabrieksopgave: 484 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 372 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 257 kilometer.

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Top 10 - Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze actieradiustest

52 - Volkswagen ID.4

Fabrieksopgave: 502 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 368 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 258 kilometer.

Lees ook Volkswagen ID.4: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h Volkswagen ID.4: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h
Actieradiustest Top 87 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

53 - Kia EV5

Fabrieksopgave: 505 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 366 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 263 kilometer.

Lees ook Kia EV5: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Kia EV5: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Actieradiustest Top 45 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

54 - MG4 Electric

Fabrieksopgave: 425 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 363 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 225 kilometer.

Lees ook MG4 Electric: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h MG4 Electric: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Top 10 - Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze actieradiustest

55 - Volkswagen ID.3

Fabrieksopgave: 424 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 355 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 224 kilometer.

Lees ook Volkswagen ID.3: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h Volkswagen ID.3: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h
Actieradiustest Top 51 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

56 - Volkswagen ID.3 facelift (2023)

Fabrieksopgave: 427 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 353 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 253 kilometer.

Lees ook Volkswagen ID.3 facelift (2023): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Volkswagen ID.3 facelift (2023): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Top 20 - Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze actieradiustest

57 - BMW iX3

Fabrieksopgave: 460 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 351 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 248 kilometer.

Lees ook BMW iX3: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Elektrische BMW iX3: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Actieradiustest Top 34 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

58 - MG5 Electric

Fabrieksopgave: 400 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 347 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: niet getest. 

Lees ook Rijbereik MG5 Electric: actieradius gemeten bij 100 km/h Rijbereik MG5 Electric: actieradius gemeten bij 100 km/h
Actieradiustest Top 42 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

59 - BYD Atto 3

Fabrieksopgave: 420 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 345 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 233 kilometer.

Lees ook BYD Atto 3: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h BYD Atto 3: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Actieradiustest Top 43 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

60 - Volkswagen ID. Buzz

Fabrieksopgave: 410 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 342 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 233 kilometer.

Lees ook Volkswagen ID. Buzz: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Volkswagen ID. Buzz: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Top 10 - Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze actieradiustest

61 - Mercedes EQA

Fabrieksopgave: 428 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 341 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 250 kilometer.

Lees ook Mercedes EQA 250: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h Mercedes EQA 250: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h
Actieradiustest Top 79 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

62 - Ford Puma Gen-E

Fabrieksopgave: 364 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 335 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 189 kilometer

Lees ook Elektrische Ford Puma Gen-E (2025): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Elektrische Ford Puma Gen-E (2025): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Actieradiustest Top 56 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

63 - BYD Dolphin

Fabrieksopgave: 427 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 335 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: niet gemeten.

Lees ook BYD Dolphin: actieradius gemeten bij 100 km/h BYD Dolphin: actieradius gemeten bij 100 km/h
Actieradiustest Top 43 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

64 - Hyundai Ioniq 5 (77,4 kWh, winter)

Fabrieksopgave: 454 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 328 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 257 kilometer.

Lees ook Hyundai Ioniq 5 (77,4 kWh): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Nieuwe Hyundai Ioniq 5 (77,4 kWh): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Top 10 - Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze actieradiustest

65 - Volvo XC40 Recharge

Fabrieksopgave: 418 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 326 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 228 kilometer.

Lees ook Elektrische Volvo XC40 Recharge: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h Elektrische Volvo XC40 Recharge: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h
Actieradiustest Top 54 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

66 - Jeep Avenger

Fabrieksopgave: 392 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 322 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 217 kilometer.

Lees ook Jeep Avenger: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Jeep Avenger: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Actieradiustest Top 60 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

67 - Volvo EX30 Single Motor Extended Range

Fabrieksopgave: 475 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 321 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 234 kilometer

Lees ook Volvo EX30: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Volvo EX30: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Actieradiustest Top 32 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

68 - BMW iX

Fabrieksopgave: 425 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 318 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 238 kilometer.

Lees ook BMW iX: actieradius gemeten bij 100 km/h en 130 km/h BMW iX: actieradius gemeten bij 100 km/h en 130 km/h
Actieradiustest Top 87 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

69 - Suzuki e-Vitara

Fabrieksopgave: 426 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 317 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 207 kilometer.

Lees ook Suzuki e-Vitara: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Suzuki e-Vitara: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Actieradiustest Top 46 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

70 - Skoda Enyaq iV (58 kWh)

Fabrieksopgave: 393 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 313 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 226 kilometer.

Lees ook Skoda Enyaq iV 60 met kleine batterij (58 kWh): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Skoda Enyaq iV met kleine batterij (iV 60, 58 kWh): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Actieradiustest Top 90 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

71 - Kia EV2 (42,2 kWh)

Fabrieksopgave: 337 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 298 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 193 kilometer.

Lees ook Kia EV2: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Kia EV2: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Top 10 - Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze actieradiustest

72 - Opel Corsa-e

Fabrieksopgave: 337 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 295 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 197 kilometer.

Lees ook Opel Corsa-e: actieradius bij 130 en 100 km/h Opel Corsa-e: actieradius bij 130 en 100 km/h
Actieradiustest Top 81 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

73 - Kia PV5 Passenger

Fabrieksopgave: 412 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 292 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 194 kilometer,

Lees ook Kia PV5 Passenger: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Kia PV5 Passenger: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Actieradiustest Top 38 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

74 - Opel Mokka-e

Fabrieksopgave: 338 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 283 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 197 kilometer.

Lees ook Opel Mokka-e: actieradius gemeten bij 100 km/h en 130 km/h Opel Mokka-e: actieradius gemeten bij 100 km/h en 130 km/h
Top 10 - Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze actieradiustest

75 - Peugeot e-2008

Fabrieksopgave: 320 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 278 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 193 kilometer,

Lees ook Elektrische Peugeot e-2008: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h Elektrische Peugeot e-2008: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h
Actieradiustest Top 81 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

76 - Firefly

Fabrieksopgave: 330 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 272 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 178 kilometer,

Lees ook Firefly (2025): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Firefly (2025): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Actieradiustest Top 66 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

77 - Renault Kangoo E-Tech Electric

Fabrieksopgave: 285 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 271 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 162 kilometer,

Lees ook Renault Kangoo E-Tech Electric: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Renault Kangoo E-Tech Electric: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Actieradiustest Top 71 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

78 - Mini Aceman SE

Fabrieksopgave: 386 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 266 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 201 kilometer

Lees ook Mini Aceman: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Mini Aceman: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Top 20 - Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze actieradiustest

79 - Citroën e-C4

Fabrieksopgave: 350 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 264 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 164 kilometer

Lees ook Elektrische Citroën e-C4: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Elektrische Citroën e-C4: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h (nieuwe cijfers!)
Actieradiustest Top 83 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

80 - Hyundai Inster (winter)

Fabrieksopgave: 360 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 262 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 188 kilometer.

Lees ook Hyundai Inster: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Hyundai Inster: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Top 10 - Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze actieradiustest

81 - Aiways U5

Fabrieksopgave: 400 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 261 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 182 kilometer.

Lees ook Aiways U5: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h Aiways U5: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h
Top 10 - Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze actieradiustest

82 - Hyundai Ioniq Electric

Fabrieksopgave: 311 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 257 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 184 kilometer.

Lees ook Hyundai Ioniq Electric: actieradius bij 130, 100 en 50 km/h Hyundai Ioniq Electric: actieradius getest bij 130, 100 en 50 km/h
Top 10 - Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze actieradiustest

83 - Seres 3

Fabrieksopgave: 329 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 250 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 175 kilometer.

Lees ook Seres 3: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h Seres 3: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h
Actieradiustest Top 72 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

84 - Renault 5 (52 kWh, winter)

Fabrieksopgave: 410 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 247 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 174 kilometer.

Lees ook Renault 5: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h (wintertest) Renault 5 (52 kWh): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h (wintertest)
Actieradiustest Top 76 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

85 - Renault 5 (40 kWh, zomer)

Fabrieksopgave: 312 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 235 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 163 kilometer.

Lees ook Renault 5 (40 kWh): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Renault 5 (40 kWh): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Top 20 - Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze actieradiustest

86 - Fiat 500e

Fabrieksopgave: 330 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 220 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 149 kilometer.

Lees ook Fiat 500e: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h Elektrische Fiat 500e: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Actieradiustest Top 87 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

87 - Renault Twingo

Fabrieksopgave: 253 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 204 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 117 kilometer.

Lees ook Renault Twingo E-Tech Electric (2026): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Renault Twingo E-Tech Electric (2026): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
Top 10 - Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze actieradiustest

88 - Mini Electric

Fabrieksopgave: 225 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 203 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: niet getest.

Lees ook Mini Electric actieradius gemeten bij 100 km/h Mini Electric actieradius gemeten bij 100 km/h
Actieradiustest Top 28 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

89 - Dacia Spring

Fabrieksopgave: 230 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 173 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 114 kilometer.

Lees ook Dacia Spring: actieradius gemeten bij 100 km/h en 130 km/h (jazeker: 130!)
Top 10 - Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze actieradiustest

90 - Mazda MX-30

Fabrieksopgave: 200 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 171 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 98 kilometer.

Lees ook Mazda MX-30: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h Mazda MX-30: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h
Top 10 - Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze actieradiustest

91 - Honda e

Fabrieksopgave: 222 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 160 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 111 kilometer.

Lees ook Honda E: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h Honda E: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h
Actieradiustest Top 69 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik

92 - Dacia Spring 65 (winter)

Fabrieksopgave: 225 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 151 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 103 kilometer.

Lees ook Dacia Spring Electric 65: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h Dacia Spring Electric 65: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h
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Actieradiustest Top 90 - Deze elektrische auto's hebben het grootste bereik
Bart Smakman
Door Bart Smakman

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

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