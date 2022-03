MG ZS EV Long Range (70 kWh): actieradius gemeten bij 100 km/h en 130 km/h

Toen de MG ZS EV in 2019 op de markt kwam, deden we nog geen uitgebreide actieradiustests. Dat model had een batterij van 44,5 kWh. Recentelijk kreeg de ZS EV een facelift en nu kun je kiezen uit een Standard Range met 50,3 kWh en een Long Range met 70 kWh. Wij testen de versie met de grootste batterij.

Zoals gebruikelijk rijden we een rondje van circa honderd kilometer, die we overdag afleggen met een snelheid van 100 km/h en ’s avonds met 130 km/h. Door een rondje te rijden, elimineren we de invloed van wind en hoogteverschillen. We gebruiken het gemiddelde stroomverbruik om de totale actieradius te bereken. Daarvoor gebruiken we de nettocapaciteit van het accupakket (70 kWh).

MG ZS EV: actieradius bij 100 km/h

Als je constant honderd rijdt met de MG ZS EV Long Range, kom je 376 kilometer ver. We meten namelijk een stroomverbruik van 18,6 kWh/100 km. De weersomstandigheden zijn prima voor deze tijd van het jaar: 9 graden, droog en windstil.

De elektrische MG is minder zuinig dan de Hyundai Kona Electric (17,2 kWh/100 km), maar dankzij de grote batterij kom je toch even ver op een acculading stroom (70 versus 64 kWh).

MG ZS EV: actieradius bij 130 km/h

Bij 130 km/h vreet de MG ZS EV Long Range veel stroom: 29,1 kWh/100 km. Zulke verbruikscijfers horen bij fors grotere suv’s zoals de Volkswagen ID.4 en BMW iX3. De Hyundai Kona Electric – zijn directe concurrent - neemt genoegen met 24,9 kWh/100 km.

De MG ZS EV Long Range komt uit op een 130 km/h-actieradius van 240 kilometer.

Conclusie

Het is een slimme zet van MG om de ZS EV met een grote batterij van 70 kWh aan te bieden (meerprijs: 4000 euro). Met zoveel energie aan boord, is zijn vrij hoge stroomverbruik niet storend. Als je met 100 km/h over de snelweg rolt, kom je 376 kilometer ver. Op 130 km/h is de stroom na 240 kilometer op.