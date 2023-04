TEST – Zo verslaat de MG ZS EV de Citroën e-C4 op ruimte en prijs

Elektrische auto’s uit China, zoals de MG ZS EV, hebben een naam veel waar voor hun geld te bieden. Is dat hoe de elektrische MG de Europese Citroën e-C4 verslaat op ruimte en prijs?

Dit bericht is een verkorte versie van een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 4. Vandaag belichten we de praktische kwaliteiten en de prijs van beide auto’s. Hieronder linken we naar het artikel over hun actieradius en comfort.

Citroën geeft je voorin de ruimte, MG juist achterin

Als het je lukt om zware koffers over de 78 centimeter hoge tildrempel van de MG ZS EV te tillen, heb je een riante kofferbak van 488 liter tot je beschikking. Bij de Citroën e-C4 zwaai je eenvoudig 380 liter aan weekendtassen naar binnen, want zijn laadperron zit 9 centimeter lager.

De ZS EV heeft het silhouet van een klassieke suv, terwijl het schuin aflopende dak van de e-C4 juist coupéachtig aandoet. Die daklijn heeft gevolgen voor de passagiers op de achterbank: achter in de MG hebben ze meer bewegingsvrijheid. Op voorwaarde dat ze met z’n tweeën op de achterband zitten en niet met drie, want de ZS EV heeft een hinderlijke bult in de vloer.

Het panoramadak van de Luxury-uitvoering gaat trouwens ten koste van de hoofdruimte achterin, dus laat lange kinderen eerst een keer proefzitten bij de MG-dealer. Zou je ze ook meenemen naar het Citroën­pand, dan geven ze vast de voorkeur aan het zachte meubilair van de e-C4. En je kunt ze geen ongelijk geven, want jij zit ook lekkerder in de Citroën. Je kunt het stuur in diepte verstellen en beide voorstoelen uitgebreid in hoogte variëren. In de MG zit je altijd hoog in de auto en doordat je het stuurwiel niet in diepte kunt verstellen, is je positie ten opzichte van het stuur niet optimaal.

Kijk je met een kritische blik naar de interieurafwerking, dan ontdek je in beide auto’s een mengeling van harde kunststoffen, goedkoop ogende sierdelen en simpele stofjes. Maar dat hoort nu eenmaal een beetje bij auto’s in deze prijsklasse. En zolang je kijkt met je ogen en niet met je handen, is het prima. De inrichting van de Citroën heeft onze voorkeur, vanwege de eenvoudig te bedienen en logisch geplaatste knoppen en schakelaars.

Beide testauto’s zijn even duur - toch wint de MG

Voor 40.140 euro koop je de simpelste Citroën e-C4. Maar de basisuitvoering Feel is allesbehalve simpel uitgevoerd, want de eerdergenoemde schokdempers met hydraulische kussentjes zijn standaard, net als 18-inch lichtmetaal, led-koplampen en een 10-inch touchscreen met telefoonkoppeling voor navigatie.

Drie redenen om te upgraden naar een duurdere versie zijn de achteruitrijcamera, de adaptieve cruisecontrol en een ingebouwd navigatiesysteem. Dan hebben we het over een Shine-uitvoering van 44.090 euro, een bedrag wat trouwens nog steeds binnen de subsidiegrens valt. Citroën plaatst standaard een boordlader van 11 kW.

Je hebt al een MG ZS EV vanaf 35.885 euro, maar dan krijg je de kleine batterij. Terwijl je voor de prijs van een e-C4 ook een ZS EV met grote batterij koopt. Dan staat er 40.185 euro op het prijskaartje en wordt meteen de boordlader geüpgraded van 6,6 naar 11 kW. Anders komt dat forse accupakket nooit vol.

Onder de streep zijn onze testauto’s dus even duur in aanschaf, maar toch wint de MG dit hoofdstuk. Dat heeft alles te maken met de 7 jaar fabrieksgarantie. Citroën is nog altijd content met 2 jaar algemene garantie, maar wij vinden het niet meer van deze tijd. Nieuwe auto’s zijn duur en het minste wat automerken kunnen doen, is vierkant achter hun product staan.

Conclusie

Het belangrijkste pluspunt van de MG ZS EV is zijn grote batterij en de bijbehorende actieradius. Je komt namelijk wel honderd kilometer verder op een acculading stroom. Terwijl hij evenveel kost als een Citroën e-C4. En dan krijg je ook nog een grotere kofferbak én de zekerheid van 7 jaar fabrieksgarantie.

Je leest de volledige test nu al in Auto Review 4/2023. Te vinden in het tijdschriftenschap en te bestellen in onze webshop.