Peugeot geeft 12.000 euro korting in Australië: prijsverlaging ook naar Nederland?

In Australië woedt momenteel een verhitte prijzenoorlog voor elektrische auto’s. Zo trimt Peugeot zomaar een derde van de prijs van de Peugeot e-2008. Kunnen zulke enorme kortingen ook naar Nederland komen?

Peugeot haalt Down Under 20.000 dollar van de prijs van de compacte SUV af. Australische dollars welteverstaan. Omgerekend komt dit uit op ruim 12 mille in euro’s, waardoor Australiërs nog maar 24.500 euro betalen voor de e-2008. Dit doen de Fransen om beter te concurreren tegen met name Chinese merken. Door de korting is de prijs nu vergelijkbaar met die van auto's als de GWM Ora (22.000 euro), de BYD Dolphin (23.800 euro) en de MG ZS (24.500 euro).

Elektrisch goedkoper dan benzine

Opvallend genoeg is de Peugeot e-2008 nu ook goedkoper dan de versie met benzinemotor. Daarbij krijgen Australische klanten bij de EV standaard de GT-uitvoering, inclusief een panoramadak, 18-inch lichtmetaal, een 10-inch touchscreen en een digitaal instrumentarium. Wel gaat het hier om de versie met de ‘oude’ Stellantis-aandrijflijn van 136 pk. De nieuwe versie met de krachtiger motorisering is in Australië nog niet op de markt.

Meer prijsverlagingen

Dit is zeker niet het eerste voorbeeld van een forse prijsverlaging voor een EV in het land. Zo haalde BYD recentelijk omgerekend bijna 5000 euro van de prijs van de BYD Atto 3, en heeft ook Tesla zijn Australische prijzen gedrukt. De Model Y is tussen de 2700 en 5200 euro goedkoper geworden, en de Model 3 is tot 2500 in prijs verlaagd. Het lijkt er dus op dat merken elkaar volgen in de strijd om de handtekening van potentiële klanten.

Peugeot e-2008 te duur

De Peugeot e-2008 kost in Nederland minimaal 39.270 euro. Wat ons betreft neemt de Nederlandse importeur een voorbeeld aan de Australische collega’s, want dit is simpelweg te duur in het segment waarin de EV zit.

Zo zijn bijvoorbeeld capabele concurrenten als de Volvo EX30 (vanaf 36.795 euro), de Hyundai Kona Electric (vanaf 36.995) en de MG ZS (34.490) een stuk goedkoper. Daarbij komt er ook nog een aantal betaalbare concurrenten bij, zoals bijvoorbeeld de Kia EV3. De Peugeot e-2008 zou dus best een prijsverlaging kunnen gebruiken, maar een bedrag van 12.000 euro lijkt in Nederland onwaarschijnlijk.