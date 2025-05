Tesla en Volvo hard onderuit in Europa, deze twee merken profiteren

Nieuws

Tesla blijft in Europa hard onderuitgaan. Het merk van Elon Musk moet in de Europese EV-verkoopcijfers maar liefst 10 merken laten voorgaan. Daarvan zijn er twee verreweg de grootste winnaars.

Aanvankelijk werd gedacht dat de daling van Tesla’s verkoopcijfers van tijdelijke aard zou zijn. De verontwaardiging over Elon Musks fratsen in de VS en zijn bemoeienis met de Europese politiek zouden niet lang aanhouden, was de verwachting. Een andere verklaring voor de verminderde belangstelling was dat veel klanten nog op de sterk verbeterde Tesla Model Y zaten te wachten.

Alle cijfers op papier rustig nalezen? Neem een abonnement op ons magazine Auto Review. Pak tot 90 euro korting!



Maar als we de verkoopcijfers van april 2025 erbij nemen, lijkt de Europese aversie tegen Tesla toch groter en hardnekkiger dan dat. Hoewel de nieuwe Tesla Model Y inmiddels ruimschoots verkrijgbaar is, verkocht Tesla vorige maand nog maar 7165 auto’s in Europa, een daling van 49 procent ten opzichten van april 2024. De verkoop van de Model Y ging zelfs met 53 procent onderuit. En dat terwijl de auto beter is dan ooit en de Europese EV-markt juist groeiende is (+28%).



Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Overigens is Tesla niet het enige merk dat het moeilijk heeft. Ook Volvo worstelt met de verkoopcijfers; de elektrische modellen deden in april een flinke stap terug (-43%). Blijkbaar is het nieuwtje er bij de Volvo EX30 nu wel af.

In deze Europese landen krijgt Tesla de hardste klappen

Met de daling van de Tesla-verkopen in april 2025 zit Nederland exact op het Europese gemiddelde. Ook hier staat het merk met 49 procent in de min. In Duitsland ging het geesteskind van Musk het hardst achteruit: -62 procent. In Denemarken (-57%), België (-56%) en Zweden (-55%) is de Tesla-liefde eveneens flink bekoeld.

Skoda grootste stijger

Volkswagen was in de totale cijfers weer de nummer één, en ook met zijn volledig elektrische auto’s was het marktleider (23.514 stuks). BMW volgde op de tweede plaats, maar de sterkste stijger in de EV-markt was Skoda. Met dank aan de nieuwe Skoda Elroq (7998 stuks) realiseerde de Tsjechische VW-dochter een stijging van 214 procent naar 13.598 auto’s.



Een ander merk dat enorm profiteert van de grotere vraag naar EV’s en de gedaalde belangstelling voor Tesla, is het Chinese BYD. Dat merk liet in de EV-verkopen een plus van 169 procent zien ten opzichte van april in 2024. In absolute getallen en wist BYD 7231 volledig elektrische modellen aan de Europese man/vrouw te brengen.



Europese verkoop elektrische auto's april 2025

Positie Merk Verkoop BEV’s (april 2025) Verandering t.o.v. april 2024 1 Volkswagen 23.514 +61% 2 BMW 14.867 +5% 3 Skoda 13.598 +214% 4 Audi 11.958 +48% 5 Renault 10.328 +58% 6 Kia 9.101 +55% 7 Mercedes 8.739 -1% 8 Volvo 7.768 -43% 9 Hyundai 7.346 +20% 10 BYD 7.231 +240% 11 Tesla 7.165 -49%

*Bron Jato Dynamics



Dubbele klap van BYD aan Tesla

Het verschil met Tesla is dus niet al te groot waar het elektrische auto’s betreft. Maar dat is niet de enige klap die BYD als relatieve nieuwkomer aan Tesla uitdeelt. Het Chinese merk timmert ook aan de weg met plug-in hybrides.



Zo behoort de BYD Seal U DM-i tot de populairste PHEV’s van ons continent. In maart 2025 gingen van dit model alleen al bijna 6300 stuks over de Europese dealerdrempels. De groei van BYD over het gehele gamma bedroeg in april dan ook een duizelingwekkende van 359 procent. En er komt meer: zie het artikel hieronder.

Ondertussen heeft Elon Musk aangekondigd dat hij stopt met zijn werkzaamheden voor de regering Trump. In plaats daarvan gaat hij zich weer volledig focussen op zijn eigen bedrijven, waaronder Tesla. Of dat een positief effect op de verkoopcijfers heeft, valt nog te bezien.