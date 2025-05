TEST - Fiat 600e deelt twee rake klappen uit aan Kia EV3 en Skoda Elroq

Tests

De elektrische Fiat 600 lijkt misschien kansloos tegenover succesvollere nieuwkomers Kia EV3 en Skoda Elroq, maar die vlieger gaat niet helemaal op.

Fiat zal jaloers zijn op de hoge verkoopaantallen van de Kia EV3 en de Skoda Elroq in Nederland. De Kia ging afgelopen april 871 keer over de toonbank, en de Skoda 843 keer. Zo bekeken zijn de 54 registraties van de Fiat 600 wat magertjes - om het nog voorzichtig uit de drukken. En dat aantal is nog inclusief de hybride versie.

Tóch kan de Fiat 600e voor jou de juiste keuze zijn. Als minst krachtige deelnemer (156 pk) ligt de elektrische Fiat verrassend goed op de weg. Zelfs al zijn de rijhulpsystemen voor de actieve veiligheid niet volledig uit te schakelen, blijft de Italiaanse crossover op ons afgesloten circuit steeds keurig de ingestuurde lijnen volgen en weet hij te overtuigen met zijn uitgebalanceerde onderstel.

Kia EV3 en Skoda Elroq: hoge motorvermogens

De Kia en Skoda laten een ander beeld zien. Ook deze auto's noteren keurige rondetijden op het circuit, maar hebben die op de eerste plaats te danken aan hun hoge motorvermogens (204 en 285 pk). De Skoda Elroq stuurt trouwens wel erg fijn. Aandrijfreacties ontbreken en de terugkoppeling van de besturing is prima.

De Kia EV3 is qua rijeigenschappen een uitschieter, maar helaas niet in positieve zin. Op de grens voelen we regelmatig hoe de besturing 'bevriest'. En ook het nadrukkelijke zelfcentrerende karakter van de stuurinstallatie doet de rijveiligheid weinig goed. Verder biedt de afstemming van het onderstel weinig ruimte voor rijplezier.

Fiat 600e prijs is veruit het goedkoopst

Er is nog een tweede reden om juist voor de Fiat te gaan, namelijk geld. Wanneer dit een doorslaggevende rol speelt bij de aanschaf, ben je met de Fiat 600e (50,8 kWh) veruit het goedkoopste uit. De basisprijs van de auto met het uitrustingsniveau Red bedraagt 32.990 euro. De Skoda Elroq is 2000 euro duurder (52 kWh) en de Kia EV3 begint bij 36.995 euro - met de batterij van 58,3 kWh.

Tot slot is de Fiat 600e de lichtste auto van het trio, met een kentekengewicht van 1495 kg, opvallend weinig voor een EV. De Kia EV3 weegt zomaar 1700 kg en de Skoda Elroq zelfs minimaal 1849 kg. Dat betaalt zich terug in een laag energieverbruik en lage kosten voor de wegenbelasting. En die komen toch elke maand of elk kwartaal terug.

Neemt niet weg dat de Kia en de Skoda in onze vergelijkende test (zie de link hieronder) alsnog bóven de Fiat 600e eindigen. Maar vlak de Fiat dus niet bij voorbaat uit, zoals je op basis van de zichtbaarheid op de weg al snel geneigd bent te doen. Overigens treden in de test ook de BYD Atto 3 en de MG 4 aan.



