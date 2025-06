TEST MG S5 Electric (2025): serieuze concurrent voor Skoda Elroq en Kia EV3?

Tests

De nieuwe MG S5 Electric wil graag de MG ZS EV achterna. Als 'koopje van de week' onder de elektrische auto's was de ZS best succesvol, maar een leuk prijskaartje alleen is in 2025 niet meer genoeg. Kan de S5 Electric concurreren met de succesvolle Skoda Elroq en Kia EV3?

Toegegeven, de S5 EV ziet er een stuk minder ‘onhandig’ uit dan zijn broertje. Aan de andere kant blijft het ontwerp een beetje dertien-in-een-­design, al zijn de blokjesverlichting voor en achter best aardig gevonden. De kale neus is daarentegen even herkenbaar als een pinguïn op Norfolk Island.

En profil ziet de auto er een tikje ongemakkelijk uit, want ten opzichte van het vele plaatwerk zijn zelfs de 18-inch wielen van de duurste versie verhoudingsgewijs te klein. Het oogt alsof hij op een set thuiskomers rijdt. Een gemiste kans, want onderhuids is de S5 EV nauw verwant aan de MG4, die een stuk dynamischer overkomt.

MG S5 (2025) is grote broer van MG4

Beide modellen staan op hetzelfde Modular Scalable Platform van MG, met de motor achterin en aandrijving op de achterwielen. In onbeladen toestand rust 53 procent van de 1635 tot 1725 kilo aan wagengewicht op de achterwielen en 47 procent op de voorwielen. Met twee inzittenden voorin zijn de lasten tussen beide assen vrijwel gelijk verdeeld, wat voor een evenwichtig weggedrag moet zorgen. Althans, dat zegt de theorie. We stappen in om het zelf te ervaren.

Fijne ergonomie

Voordat we het stroompedaal intrappen, laten we onze blik over het opgeruimde dashboard glijden. Dat trekt de aandacht met een fraaie afwerkingsstrip van imitatie-­koolstofvezel. In het midden bevindt zich een horizontaal aanraakscherm (12,8 inch). Anders dan de MG4 heeft de S5 daaronder een rijtje fysieke knoppen voor de klimaat­regeling.

Gelukkig trakteert ook de nieuweling zijn bestuurder op een digitaal instrumentarium links op het dashboard. Zo hoef je je blik niet steeds naar rechts te wenden om vitale informatie tot je te nemen, zoals bij sommige concurrenten. Over de ergonomie hebben we dan ook geen klachten. Ondanks de forse diameter van 10,25 inch, is het instrumentenpaneel mooi ingebouwd en steekt het niet boven de dashboardrand uit.

De verplichte veiligheidsassistenten binnen het MG Pilot-systeem kun je desgewenst één voor één het zwijgen opleggen. Om te voorkomen dat je telkens alle systemen moet nalopen, biedt MG Pilot Custom de mogelijkheid een vaste selectie te maken. Dat scheelt een hoop gescrol.

Stoelen MG S5 bieden te weinig en te veel van het goede

De transmissie bedien je met een grote draai-/drukknop op de hoge tunnelconsole. Die is bekleed met zacht kunstleer, evenals het dashboard en een groot deel van de voorportieren. In de duurste Luxury-versie zijn de stoelen gestoffeerd met fraai grijs textiel, afgezet met kunstleer. Na enige tijd blijkt dat de zittingen zelfs kortbenigen wat weinig ondersteuning bieden, terwijl de verhogingen aan de zijkant juist te opdringerig in je dijen prikken. In de onderrug ervaren we dan weer wat weinig steun.

Handige plek voor je telefoon

Over de ruimte voorin hebben we niks te klagen. Noch voor onszelf, noch namens de losse spullen die we bij ons hebben. De telefoon kunnen we kwijt op een draadloze oplaadplek, gestoffeerd met suède-achtig materiaal. Onze vers volgeladen telefoon zetten we, nadat we ’m met Andoid Auto aan het infotainment hebben gekoppeld, rechtop in een speciale houder.

Op die manier lopen we niet het risico dat het ding straks door de cabine vliegt of onder het rempedaal belandt. ­Grotere spullen kun je kwijt in het diepe vak onder de middenarmsteun, de lange bak onder de tunnelconsole of de grote opbergvakken in de portieren.

Tweederangs afwerking

De passagiers op de tweede rij zitten wat afwerkingskwaliteit ook tweederangs, want zij moeten genoegen nemen met hard plastic op de deurpanelen. Gelukkig valt er over het ruimteaanbod weinig te mekkeren. De hoofd­ruimte is zelfs riant. Al zou je ook ­kunnen zeggen dat de zitting te laag is, waardoor je met de knieën omhoog zit en je bovenbenen weinig ondersteuning krijgen.

Keurige kofferbak

We werpen voor vertrek nog even een blik in de kofferruimte, en dat gaat gemakkelijk. Wat zeggen we; er passen wel 453 literblikken in. Keurig, al verzet de MG S5 EV geen bakens. De Kia EV3 komt tot 460 liter en de Skoda Elroq slikt zelfs 470 melkpakken. Dankzij de in hoogte verstelbare bodemplank, kun je de laadkabel netjes uit het zicht opbergen, al zou het bij een volbepakte vakantierit handiger zijn als er ook een frunk was geweest.

Zo snel sprint de MG S5 EV

Bij een elektrische auto hoef je de motor niet eerst op te warmen, voordat je het rechterpedaal op z’n falie geeft. Zo zijn we er snel achter dat de 231 pk en 350 Nm van de nieuwe MG niet ver verstopt zitten. Binnen 6,3 seconden schiet-ie vanuit stilstand naar 100 km/h. Dankzij de achterwielaandrijving is de tractie uitstekend en verloopt de sprint zonder drama van spinnende wielen.

Ook de elektromotor houdt zich op de vlakte - geen irritant gegier of luidruchtig gezoem. Wel word je stevig in de luxe stoelbekleding gedrukt. Bij de eerste rotonde merken we dat de besturing weliswaar erg direct is, maar weinig feedback biedt. Met de bochtvastheid is daarentegen helemaal niks mis. Rechtuit rijdend trakteert de auto je vooral op rust, al horen we op het ruwe Noorse asfalt wel het nodige bandenlawaai.

Onderstel ideaal voor Nederland

Het lijkt wel of MG het rijcomfort specifiek op Nederlandse omstandigheden heeft afgestemd. Normaliter is het onderstel mooi in balans. Vering en demping zorgen voor een fijn compromis tussen comfort en stevigheid. Drempels en andere incidentele hobbels en kuilen worden netjes verwerkt. Rijd je daarentegen op een erg hobbelig of golvend wegdek, dan is de carrosserie continu in beweging. Gelukkig komen we dergelijke wegen in Nederland niet heel veel tegen.

Officiële actieradius MG S5 Electric (2025)

Wij rijden in de Luxury-versie van de S5 EV. Behalve een zeer uitgebreide standaard­uitrusting met stuur- en stoelverwarming, een warmtepomp, een uitgebreid infotainmentsysteem en een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, beschikt die over een ­accupakket van 64 kWh. Daarmee is een WLTP-meetmethode een bereik van 465 kilometer mogelijk. De prijs voor al dat moois is 39.300 euro.

De instapper van 33.850 euro moet het doen met 49 kWh en een WLTP-bereik van 340 kilometer. Daarmee zit-ie dicht bij de goedkoopste Skoda Elroq (34.990 euro, 52 kWh, 374 km), maar moet-ie z’n meerdere erkennen in de Kia EV3 (58,3 kWh, 429 km, 36.995 euro).

Snelladen doet de topversie van de MG S5 met maximaal 139 kW, waarmee je het accu­pakket in 28 minuten van 10 naar 80 procent lading pusht. En al snellaadt de basisversie minder krachtig (120 kW), doordat de ­batterij kleiner is, gaat het toch iets sneller: 24 minuten.

Hoe ver komt de MG S5 in de praktijk?

Onze testauto met 64 kWh verbruikte op de route rondom Oslo gemiddeld 16,1 kWh/100 km. Op de bochtige binnenwegen zochten we naar wat meer zelfremmend vermogen en uiteindelijk kwamen bij de linker sterretjestoets op het stuur terecht. We blijven de methode met flippers à la Hyundai en Kia fijner vinden, maar zo’n toets went ook snel.

Op de snelweg wilden we juist zo veel mogelijk uitrollen en scoorden we bij gemiddeld zo’n 100 km/h op de teller een verbruik van 17 kWh/100 km.

Al met al zouden we op een actieradius van zo’n 400 kilometer zijn uitgekomen. Niet verkeerd, met de aantekening dat je op de fraaie secundaire wegen rond Oslo niet harder mag dan 60 tot 80 km/h. Wie graag met de MG S5 naar laadpaalparadijs Noorwegen op kampeervakantie wil, moet rekening houden met een maximaal trekgewicht van 750 kilo.

Conclusie

Op veel punten scoort de MG S5 EV ruime voldoendes. Met z’n 7 jaar garantie en riante uitrusting steekt-ie zelfs boven het maaiveld uit. Aan de andere kant zijn er concurrenten die sneller laden en verder komen. En o ja, kan er voor de Comfort-versie geen winterpakketje komen? Stuur- en stoelverwarming en een warmtepomp zijn zo fijn op een EV!