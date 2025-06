Review - Skoda Elroq RS is snel, maar heeft een typisch EV-kwaaltje

Tests

De Skoda Elroq is er voortaan ook als RS. Hoe sportief is deze Skoda Elroq RS precies?

Wat is opvallend aan de Skoda Elroq RS?

RS staat bij Skoda voor Rally Sport. Vergelijk het met GTI van Volkswagen, maar dan minder bekend. Toch bestaat de afkorting al 50 jaar. De 130 RS uit 1975 was de eerste Skoda die de letters achter zijn typeaanduiding had staan.

De 1,3-liter benzinemotor van de Skoda 130 RS lag achterin en leverde maximaal 142 pk. Hoe anders is dat met de Skoda Elroq RS. Die telt twee elektromotoren (voor en achter) en gooit 340 pk op de weg. Je vindt deze aandrijflijn ook in de Cupra Tavascan, Volkswagen ID.5 GTX én Skoda Enyaq RS.

De RS is de sterkste Elroq. Ook heeft-ie de grootste batterij (79 kWh). Dat betekent niet dat ook de actieradius het grootst is. Die bedraagt volgens de WLTP-norm 549 kilometer; de Elroq 85 Business Edition haalt met 77 kWh een range van 571 kilometer. Die staat dan ook op 19-inch lichtmetaal, de RS leeft op grotere voet: 20 inch.

Wat is goed aan de Skoda Elroq RS?

De Elroq was in mei 2025 de populairste auto van Nederland. Die populariteit heeft de compacte SUV te danken aan typische Skoda-eigenschappen: genoeg ruimte voor ledematen en bagage, een toegankelijke bediening, handigheidjes zoals een bagagenet ónder de hoedenplank voor het laadsnoer en een relatief scherpe prijs.

Die scherpe prijs geldt in mindere mate voor de RS (zie punt 4). De andere prettige eigenschappen vinkt de snelste Elroq wél af. Qua rijeigenschappen valt er weinig te mopperen. De elektromotor achter doet het meeste werk; het voorste exemplaar komt alleen in actie als je veel vermogen vraagt.

Het verlaagde onderstel van de Skoda Elroq RS biedt een compromis tussen comfort en sportiviteit dat veel mensen zal aanspreken. Alleen in de sportstand wordt het echt hard. Of sportief, zo je wilt.

Het RS-interieur vinden we prachtig. Skoda strooit met (kunst)leer en suedia, dat op alcantara en suède lijkt. De sportstoelen met vaste hoofdsteun en RS-logo zien er geweldig uit en bieden een goede steun. Van de gifgroene stiksels moet je houden, wij vinden ze gaaf.

Wat kan beter aan de Skoda Elroq RS (2025)?

De elektrische auto heeft het een beetje verpest voor sportlabels als RS. De Elroq 85 die in de prijslijst net onder de RS zit, heeft al 286 pk. Minder dan de 340 stuks van de Elroq RS, maar ook met 54 pk minder is het allesbehalve behelpen. Hetzelfde geldt voor het sprintje van 0 naar 100 km/h: de RS is met 5,4 seconden snel, maar dat is de 85 met 6,7 seconden eigenlijk ook al, vooral als je aan de Nederlandse verkeersomstandigheden denkt.

Met zijn Dynamic Chassis Control rijdt de RS een tandje sportiever dan wat we van de Elroq gewend zijn, maar verwacht geen speels, lichtvoetig weggedrag. Daar is de auto eigenlijk te zwaar voor (kentekengewicht een stevige 2129 kg).

Tot slot misten we wat beleving. Ja, de RS is snel, maar snelheid is niet alles. Dat bleek maar weer eens toen we als passagier het circuit op mochten met de allereerste RS, de eerdergenoemde 130 RS uit 1975. Die is uiteraard langzamer dan de Elroq RS maar tóch stapten we met een grotere glimlach uit.

Helemaal eerlijk is dat niet - de 130 RS komt immers uit een tijdperk van benzinedampen en ronkende motoren. Toch is het wel tekenend dat een stokoude Skoda het wint van de Elroq RS als het op pure rijbeleving aankomt. Maar goed, de Elroq RS is bij lange na niet niet de enige auto met dit typische EV-kwaaltje.

Wat is de prijs van de Skoda Elroq RS?

Skoda vraagt 52.990 euro voor de Elroq RS. Dat is een meerprijs van 7000 euro ten opzichte van de Elroq 85 Sportline, ook een sportiever uitgeruste Elroq. Daar krijg je de iets grotere batterij voor (79 ipv 77 kWh), maar ook minder actieradius (549 vs. 561 km). Wel heb je 4x4-aandrijving en een adaptief onderstel.

Om het een en ander in perspectief te zetten: bij Volkswagen ben je 61.490 euro kwijt voor de ID.5 GTX, Peugeot vraagt 56.515 euro voor de nieuwe e-3008 Dual Motor met 325 pk. Wat prijs betreft, is de RS dus een echte Skoda. Voor de grotere Enyaq RS ben je overigens 3500 euro meer kwijt.

Skoda Elroq liever private leasen?

Wat vind ikzelf van de Skoda Elroq RS?

De Elroq RS is snel, maar dat is de Elroq 85 Sportline eigenlijk ook al. En die kun je voor 690 euro laten uitrusten met het adaptieve onderstel van de RS. Op die manier houd ik mooi ruim 6300 euro op zak - toch leuk nu de zomervakanties voor de deur staan. En de rijbeleving moet dan nagenoeg eender zijn.

Alleen vind ik het RS-interieur met zijn limoenkleurige accenten wel erg gaaf. Evenals de carrosseriekleur Mamba Green van de foto's, die is voorbehouden aan de RS. Maar Velvet Red heeft ook wel iets en daarin is ook de Elroq 85 leverbaar. Bovendien ben je die kleur minder snel zat, schat ik zo in.

Dat de RS sneller snellaadt (185 vs 135 kW) is meegenomen, maar dat is de grotere actieradius van de 85 ook. Waarmee ik toch uiteindelijk kies voor laatstgenoemde. In het rood, graag en met standaard 20-inch lichtmetaal; 21 inch vind ik een maatje te groot voor de auto.