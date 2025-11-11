Prijs bekend: Waarom de Toyota C-HR+ wel eens Nederlands favoriet kan worden

Nieuws

Het model was al aangekondigd, maar de nieuwe Toyota C-HR+ heeft nu ook een prijs. Een kleine voorspelling: de Toyota C-HR+ kan volgend jaar zomaar de bestverkochte auto van van Nederland worden.

Toen we een maandje geleden voor het eerst reden met een pre-productiemodel van de Toyota C-HR+, waren we direct onder de indruk. De auto rijdt fijn en heeft het in zich om een succes te worden. Zie de review hieronder. Het enige wat nog ontbrak, was de prijs. Nu ook die bekendgemaakt is en binnen onze verwachtingen valt, lijkt niets meer een groot succes in de weg te staan.

Toyota C-HR+ prijs

Destijds gokten we op een vanafprijs tussen de de 35.995 en 37.995 euro. Het is laatstgenoemde geworden, aan de bovenkant van onze verwachting dus. Maar daarmee is de C-HR+ wel concurrerend geprijsd. Kijk maar eens naar de bestsellers in dit segment: de Kia EV3 en de Skoda Elroq.

De EV3 is er vanaf 36.995 euro. Dan heb je een accupakket van 58,3 kWh en 436 km range. De Elroq heeft een lagere vanafprijs van 34.990 euro, maar die instapper heeft wel een kleinere batterij en range: 52 kWh en 376 km.

Wil je een Elroq die je goed met de Toyota C-HR+ vergelijkbaar is, dan kom je uit bij de variant met 58 kWh en 429 km range. De vanafprijs? 37.990 euro. De prijs van de Toyota is dus in lijn met die van de Kia en de Skoda.

Verkooptopper van Nederland

We zien de C-HR+ als een serieuze kanshebber om in 2026 de populairste auto van Nederland te worden. Waarom? Het model opereert in het populairste segment van ons land, zo laten de EV3 en Elroq dit jaar wel zien.

Daarbovenop profiteert de C-HR+ van de uitstekende naam die Toyota in Nederland heeft. De Japanners onderstrepen die reputatie ook bij hun EV’s door maar liefst tien jaar of een miljoen kilometer batterijgarantie te geven. Dat is echt iets wat mensen over de streep kan trekken.

Toyota C-HR+ prijzen

Uitvoering Accu (netto) Vermogen Aandrijving Actieradius Vanafprijs Dynamic Limited Edition 54 kWh 167 pk Voor 456 kilometer €37.995 First Edition 72 kWh 224 pk Voor 609 kilometer €43.995 Executive (AWD) 72 kWh 343 pk Voor en achter 505 kilometer €50.995

Twee batterijopties

De Toyota C-HR+ is er met twee batterijen: 57,7 kWh (netto circa 54 kWh) en 77 kWh (netto circa 72 kWh). De Dynamic Limited Edition is de instapper. Hij heeft 167 pk, voorwielaandrijving en 456 kilometer actieradius. Standaard krijg je 18-inch lichtmetaal, een 14-inch scherm, stoel- en stuurverwarming, een warmtepomp en het uitgebreide Safety Sense-pakket. De vanafprijs bedraagt 37.995 euro.

De First Edition heeft 224 pk en de grotere batterij, goed voor 609 kilometer rijbereik. Deze versie biedt extra luxe met privacy glass en een elektrisch te openen achterklep. Optioneel zijn 20-inch wielen verkrijgbaar voor 595 euro. De First Edition kost 43.995 euro.

De Executive AWD heeft twee elektromotoren met samen 343 pk, vierwielaandrijving en een trekgewicht van 1.500 kilo. Bi-tone lak, 20-inch velgen en kunstleer met suède maken hem compleet. Deze topversie staat in de prijslijst voor 50.995 euro.