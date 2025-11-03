Autoverkopen oktober: Skoda verslaat Kia met dubbele cijfers

Nieuws

Over heel 2025 zijn de verkoopcijfers tot dusver lager dan vorig jaar, maar oktober liet een hoopgevende opleving zien. Bij Skoda kunnen ze helemaal blij zijn met de resultaten. Terwijl de Kia-importeur misschien juist de wenkbrauwen fronst.

Exact 34.724 nieuwe auto’s kregen afgelopen oktober een kenteken. Ten opzichte van 2024 betekent dat een toename van 8,3 procent. Toen stopte de teller bij 32.074 nieuwe personenauto’s. Dat laten cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC zien.

Over het gehele jaar genomen lopen we echter nog 1,8 procent achter op 2024. Toen werden er tot en met oktober 310.228 auto’s geregistreerd, tegenover 304.674 stuks dit jaar.

Top 5 merken oktober 2025

Kijken we naar de merken, dan zien we dat Volkswagen de oktoberlijst aanvoert, gevolgd door Skoda, dat een resultaat boekte dat ongeveer 10 procent hoger ligt dan dat van Kia. Dat zal bij het Koreaanse merk niet met gejuich ontvangen zijn.

Positie Merk Registraties Marktaandeel 1 Volkswagen 3608 10,4% 2 Skoda 3384 9,7% 3 Kia 3048 8,8% 4 Toyota 2289 6,6% 5 Renault 1886 5,4%

Over het gehele jaar gaan Volkswagen en Skoda hun Koreaanse concurrent echter niet meer inhalen. Daarvoor is de achterstand te groot. Over heel 2025 registreerde Kia tot dusver al 31.832 nieuwe personenauto’s, tegen 23.466 Volkswagens en 20.515 Skoda’s. Toyota en Renault maken de top 5 compleet.

Top 5 modellen oktober 2025

Kijken we naar de top 5 van de modellen in oktober, dan zien we dat Skoda concurrent Kia opnieuw om de oren slaat. Niet alleen is de Skoda Elroq het bestverkochte model van Nederland, het aantal registraties is ook ruim twee keer zo hoog als dat van de Kia EV3, die op de derde plek staat.

Positie Model Registraties Marktaandeel 1 Skoda Elroq 1772 5,1% 2 Kia Picanto 849 2,4% 3 Kia EV3 708 2,0% 4 Volkswagen Tiguan 652 1,9% 5 Tesla Model Y 617 1,8%

Als dat zo doorgaat, maakt de Elroq kans om de EV3 dit jaar te passeren. Tot en met oktober staat het nog 8720 voor de Kia tegenover 7466 voor de Skoda. Nog 1254 stuks te gaan ...

Top 5 EV’s oktober 2025

Dat de Skoda Elroq en Kia EV3 in de hoogste regionen van de algemene modellenlijst staan, betekent automatisch dat ze ook de lijst met elektrische auto’s aanvoeren. Wat tevens opvalt, is dat twee oudgedienden van Volkswagen weer tot de bestverkochte EV’s van Nederland behoren. De Tesla Model Y boekte bijna hetzelfde resultaat als in oktober 2024. De Model 3 is daarentegen sterk teruggevallen (van 600 naar 24).

Positie Model Registraties Marktaandeel 1 Škoda Elroq 1772 12,7% 2 Kia EV3 708 5,1% 3 Tesla Model Y 617 4,4% 4 Volkswagen ID.3 509 3,6% 4 Volkswagen ID.4 503 3,6%

Marktaandeel elektrische auto’s stijgt flink

In oktober 2025 werden meer dan 16.000 volledig elektrische auto’s verkocht, een toename van ruim 5000 stuks ten opzichte van vorig jaar. Daarmee steeg het marktaandeel van 34,1 naar 40,2 procent. De vraag is of die stijging in 2026 doorzet.

Tot 1 januari geldt voor zakelijke rijders immers nog de tot 17 procent verlaagde bijtelling voor EV's. Tenminste, over de eerste 30.000 euro van de fiscale waarde. In 2026 treedt over het gehele bedrag het standaardtarief van 22 procent in werking, dat ook geldt voor hybrides en auto’s die op pure benzine of diesel rijden. Dat zou in de eerste helft van het nieuwe jaar best eens tot een terugval in de vraag kunnen leiden.

Positie Brandstof Registraties Marktaandeel 1 Hybride 16.198 46,6% 2 EV 13.968 40,2% 3 Benzine 4209 12,1% 4 Diesel 188 0,5% 5 Lpg 161 0,5%

Het marktaandeel van hybrides gaat aardig richting de 50 procent. Daarbij is het goed om te weten dat ook mild hybrids worden meegeteld. Oftewel auto’s met een benzinemotor die ondersteund wordt door een startmotorgenerator.