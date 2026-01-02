Nieuws

Wie weet de beste tips voor de aankoop van een tweedehands auto? De autoverkoper zelf! Bij Autocentrum Krimpenerwaard veranderen jaarlijks zo’n 4500 auto’s van eigenaar en wij vragen directeur Jeroen Kik om advies.

Aankooptip 1: Welke dingen moet je absoluut checken voordat je een occasion koopt?

Elke auto die binnenkomt bij Krimpenerwaard wordt op 40 punten gecontroleerd. Voor een aantal punten geldt dat je ze zelf ook kan checken. Je kunt zelf de staat van de banden, de lak en alle overige zichtbare punten nalopen. Helaas is aan de motor vaak niets te zien met het blote oog. Je kunt wel de onderhoudsgeschiedenis nalopen en het kenteken bij de RDW invoeren. Zo zie je hoeveel eigenaren een auto heeft gehad en of dat-ie geïmporteerd is.

Aankooptip 2: Hoeveel kun je afdingen bij het kopen van een tweedehandsauto?

Wanneer je koopt bij een professioneel autobedrijf is dat weinig of niets. Het internet heeft de prijzen de afgelopen tientallen jaren bijzonder transparant gemaakt. Een te hoog geprijsde auto blijft bij de dealer staan. Mensen weten steeds beter wat ze gaan kopen, en wat het hoort te kosten. Marktplaats speelt hier een belangrijke rol bij doordat je prijzen heel goed kunt vergelijken. Bij tip 7 leggen we uit hoe je dat het best doet.

Aankooptip 3: Wat gaat vaak mis bij mensen die een tweedehandsauto kopen?

Er wordt tijdens de verkoop zelden of nooit gevraagd naar de afhandeling van klachten en praktisch nooit in het informatieboekje gekeken. Een auto kan altijd kapotgaan, ook wanneer-ie uitgebreid gecontroleerd wordt op 40 punten. Vraag de verkoper naar wat er gebeurt als er een probleem ontstaat. Waar kan de auto gerepareerd worden? Wat valt onder garantie? Autobedrijven met een eigen werkplaats hebben het voordeel dat er sneller gewerkt kan worden.

Aankooptip 4: Hoe kun je toch onderhandelen over je nieuwe droomauto?

Staar je niet blind op details die je net anders zou willen aan die bijna-perfecte droomauto, maar geef aan wat je wensen zijn. Wat bij autobedrijven beter werkt dan afdingen, is vragen om iets extra’s dat van de auto in kwestie jouw droomauto maakt. Een andere set velgen bijvoorbeeld. Dergelijke details zijn door de verkoper goed uit te voeren, en maken jouw nieuwe auto perfect.

Aankooptip 5: Herken een goede autodealer

Let op de uitstraling van de autodealer in kwestie. Als er veel zorg is besteed aan het bedrijf, staat dat vaak voor een goede kwaliteit. Een goede uitstraling is kostbaar en om dat duurzaam terug te verdienen moet een bedrijf goede kwaliteit leveren. Je kunt beter op je gevoel afgaan dan je denkt. Voelt een dealer niet goed? Laat hem dan aan je voorbijgaan.

Aankooptip 6: Wat is een lage/goede kilometerstand?

Nog steeds geldt dat een kilometerstand onder de 100.000 km als laag wordt gezien. Maar een kilometerstand is niet heilig. Onderhoud en hoe de kilometers afgelegd zijn, zijn van een minstens zo groot belang. Staar je dus niet blind op de kilometerstand, maar check het onderhoud en probeer te achterhalen hoe met de auto is omgegaan. Een bijzonder lage stand is ook niet altijd goed, want dat kan betekenen dat een auto lang heeft stilgestaan.

Aankooptip 7: Vergelijk prijzen met behulp van Marktplaats

Neem de tijd om de verschillende filters uitgebreid in te vullen. Zet de zoekresultaten vervolgens in prijs van laag naar hoog. Je krijgt nu heel snel een idee van wat een goede prijs is. Is de laagste prijs absurd laag, dan zit er wellicht een addertje onder het gras. Let wel op: deze zoekopdracht werkt alleen als je heel uitgebreid filtert, zodat de resultaten goed vergelijkbaar zijn. Extra tip: vul voor de minimumprijs altijd een bedrag van 1000 euro in, dan weet je zeker dat je de lease-aanbiedingen eruit filtert.

Aankooptip 8: Hoe koop ik zo veilig mogelijk van een particulier?

Kopen bij een particulier is geen absolute no go, maar realiseer je wel dat je veel minder zekerheden hebt. Bij een particulier moet jíj bewijzen dat de verkoper wist van een probleem waar jij mogelijk tegenaan loopt. Wil je toch bij een particulier kopen, spreek dan bij de verkoper thuis af en haak af wanneer je niet binnengelaten wordt. Wil de verkoper afspreken op een parkeerplaats, haak dan maar gelijk af, want dan is er hoogstwaarschijnlijk iets niet in de haak. Bij veel garages kun je een afspraak maken voor een aankoopkeuring. Doe dat. Zeker wanneer je zelf niet technisch onderlegd bent.

Aankooptip 9: Koop een ex-leaseauto

Leaseauto’s zijn vaak volledig volgens fabrieksvoorschriften onderhouden en schades worden meestal vrijwel direct en vakkundig hersteld. Bij Autocentrum Krimpenerwaard hebben ze erg goede ervaringen met ex-leaseauto’s.

Aankooptip 10: Check de reviews en vraag je familie

Ze zijn niet heilig, maar ze zijn er ook niet voor niets: de reviews van klanten met betrekking tot het autobedrijf. Val niet over die ene slechte review, want die zijn er altijd, maar kijk naar het gemiddelde. De beste reviews gaan van mond tot mond. Vraag kennissen, familie en vrienden waar zij hun auto gekocht hebben en hoe dat is bevallen.

Aankooptip 11: Zet de auto op de eerste plaats, niet de regio

Of je nu een auto koopt van 3000 euro of van 100.000 euro, het is en blijft een van de belangrijkste aankopen van je leven. Het internet heeft de markt transparant gemaakt en Nederland is geen groot land. Kies dus niet per se voor een verkoper in de buurt, maar zoek grondig naar jouw droomauto. Bijvoorbeeld op Marktplaats.

Goede autobedrijven bieden een garantie waarbij je kunt kiezen waar je mogelijke problemen laat oplossen. Vraag naar de garantie-mogelijkheden. En geef ook vooral die ene wens aan die voor jou van een auto een droomauto maakt. Wie weet wat de verkoper voor je kan doen.

Aankooptip 12: Waarop moet ik letten bij het kopen van een tweedehands elektrische auto?

Er komen steeds meer elektrisch auto’s op de tweedehands markt. Een accupakket is zo kostbaar dat een kapotte batterij er vrijwel altijd voor zorgt dat de auto waardeloos is (total loss). De staat van de accu is dus mega belangrijk. Een goed autobedrijf heeft inmiddels zelf de apparatuur om het accupakket te testen. Is dat niet het geval dan kun je deze laten testen. Zorg er hoe dan ook voor dat je weet wat de kwaliteit van de accu is voor je je krabbel zet. Bij Krimpenerwaard worden de accu’s getest met speciale apparatuur. Dit kun je ook met korting van de ANWB bij Dekra laten doen.

Aankooptip 13: Geniet van het moment

We zeiden het al: het kopen van een auto is een van de belangrijkste aankopen in je leven. En als je dit artikel tot hier hebt gelezen, vind je het ook echt belangrijk en ben je misschien wel een liefhebber. Vandaar deze laatste tip: geniet van het hele proces. Van het zoeken naar je droomauto op Marktplaats, tot het lezen van reviews op onze site en uiteindelijk de aankoop bij een autobedrijf waar je je prettig voelt en ze je de juiste aandacht geven.

Autocentrum Krimpenerwaard

Jeroen en zijn vrouw Eline begonnen Autocentrum Krimpenerwaard bijna tien jaar geleden in een klein pand in Krimpen aan den IJssel en bouwden het uit tot een imperium van meerdere bedrijven. Inmiddels hebben zij de showroom in het eerste pand, maar ook een aflevercentrum, een innamestation, een werkplaats, een spuiterij, een autowasstraat en binnenkort een geheel nieuwe opslag. Naast alles wat met de inkoop en verkoop van auto’s te maken heeft, hebben zij een eigen garantiebedrijf en een financieringsbedrijf voor zowel de zakelijke als particuliere klant.

De voorraad ligt doorlopend zo rond de 700 auto’s en jaarlijks veranderen zo’n 4500 auto’s van eigenaar bij Autocentrum Krimpenerwaard. Dus als er iemand kan helpen met wat goede tips …