Voordat Ferrari een volgende elektrische auto ontwerpt, moet het even met dit merk bellen

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De elektrische Ferrari Luce werd kil ontvangen. En de auto doet ons vrezen voor het ontwerp van Ferrari's volgende EV. Misschien dat de Italianen wat inspiratie kunnen opdoen bij dit kleine Franse merk.

Niet alleen alle elektrische SUV's lijken op elkaar, ook veel al dan niet elektrische supersportwagens ogen - een enkeling uitgezonderd - vrij inwisselbaar.

Als je iets heel anders wilt tekenen dan de concurrentie, dan kun je dat doen zoals Ferrari met de Luce, maar je kunt het ook aanpakken zoals Alpine dat deed met de A310 Vision.

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Herkenbaar én aantrekkelijk

De conceptcar die nu op de Parijse autosalon staat, is overduidelijk geïnspireerd op de oorspronkelijke A310 die in 1971 het levenslicht zag en in 1985 uit productie ging.

De 4,55 meter lange, 2,03 meter brede en slechts 1,18 meter hoge auto oogt modern, maar doet in niets denken aan wat er nu op de markt is. Het profiel komt sterk overeen het met het origineel, en ook details als de wielen, de koplampen en achterlichten vertonen duidelijke retrotrekjes.

Daarmee toont Alpine aan dat je je kunt onderscheiden, zonder mensen met een hart voor klassiek erfgoed tegen de schenen te schoppen. We hopen dat Ferrari wat inspiratie opdoet van de Alpine-aanpak en bij het ontwerp van een eventuele vol-elektrische sportwagen niet weer het verfoeilijke Luce-pad gaat bewandelen.

Eerbetoon aan verbrandingsmotoren ...

Alpine ontwierp de auto ter ere van het 55-jarig bestaan van zijn viercilindermotoren en het 50-jarig jubileum van zijn V6. Het grappige is dat de A310 Vision op het volledig elektrische Alpine Performance Platform staat, maar dat de persinformatie met geen woord rept over de details van de aandrijflijn.

Van listig naar veilig maar vermakelijk

Net als de Porsche 911, had de Alpine A310 zijn motor helemaal achterin, áchter de achteras, wat 'm in combinatie met een erg lichte neus een vrij bewerkelijk rijgedrag gaf.

Het weggedrag van een moderne reïncarnatie zal dankzij het APP-platform een totaal ander, stukken veiliger karakter krijgen. Maar Alpine kennende, zal rijplezier nog altijd vooropstaan. De achterwielaandrijving blijft, maar wordt verzorgd door twee elektromotoren op de achteras, terwijl twee accupakketten - eentje voorin en eentje achterin - voor een ideale gewichtsverdeling zorgen.

Gaat de Alpine A310 weer in productie?

Van serieproductie zal geen sprake zijn, bevestigden zowel ontwerper Antony Villain en Alpine’s vice president Strategy & Product Performance Massimo Fumarola tijdens de Autosalon van Parijs aan Auto Review. Fumarola: “Daarvoor is de markt simpelweg te klein. De aantallen zitten bij de nieuwe A110 die eind volgend jaar verschijnt. Maar we kijken wel naar opties om de A310 in een beperkte oplage te bouwen, afhankelijk van de reacties op deze conceptcar.”