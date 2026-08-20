De autovakantie-droom: in een supercar mét bagageruimte naar de bakermat van Ferrari

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
De absolute autovakantie-droom: een supercar met genoeg bagageruimte

Met de zomer in de bol is het niet gek om eens weg te dromen over mijn absolute droomvakantie. Eén ding is zeker: ik zou, ook als geld geen rol speelt, absoluut de auto pakken. Maar welke auto dan, en waar gaat de reis heen?

Ferrari is voor veel autoliefhebbers van jong tot oud het automobiele summum. Zo ook voor mij als klein jongetje. Hoogtepunt was de poster van de Ferrari F40 die boven mijn bed hing. In theorie zou je met die auto ook op vakantie kunnen, maar die trip wordt dan naar alle waarschijnlijkheid allesbehalve ontspannen. Ik heb er helaas geen ervaring mee (voeg ik direct even toe aan mijn bucketlist), maar dé supersportwagen van de jaren 90 staat niet bekend als een auto die je makkelijk temt. En veel comfortreserves zul je ook niet hebben in de F40. Bovendien: waar laat je al de bagage?

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De absolute autovakantie-droom: een supercar met genoeg bagageruimte
De absolute autovakantie-droom: een supercar met genoeg bagageruimte
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De absolute autovakantie-droom: een supercar met genoeg bagageruimte
De absolute autovakantie-droom: een supercar met genoeg bagageruimte
De absolute autovakantie-droom: een supercar met genoeg bagageruimte

Een beter antwoord

Er moet een betere vakantieauto zijn uit de rijke geschiedenis van de Italianen. En dan heb ik het niet over de Purosangue, dat vind ik echt vloeken in de kerk. Een SUV van Ferrari, bah. Ik kom uit bij een van mijn favoriete Ferrari-modellen ooit: de Ferrari GTC4Lusso. Een moeilijke naam, eigenlijk zou ik alleen om die reden al voor zijn voorganger moeten gaan, de Ferrari FF. Maar de GTC4 is net wat mooier en moderner gelijnd. En de dubbele achterlichten vind ik ook net wat fraaier. Wat een prachtwagen.

En: met 450 liter bagageruimte is er in deze coupé/shooting brake meer dan genoeg bagageruimte. Uiteraard neem ik de GTC4 Lusso met V12. Ik ben tenslotte aan het dromen, en dan is de V8-variant wel een beetje schraal. Extra fijn is dat ik me dan niet druk hoef te maken om een roadtrip-playlist, want de machtige V12 creëert een oneindige symfonie waar Mozart, Beethoven, Debussy en Bach nog een puntje aan kunnen zuigen.

De absolute autovakantie-droom: een supercar met genoeg bagageruimte
De absolute autovakantie-droom: een supercar met genoeg bagageruimte

De bakermat van Ferrari

En de bestemming? Maranello natuurlijk, de bakermat van Ferrari. Onderweg wil ik naar de musea van een aantal grote concurrenten, zoals het Mercedes-museum in Stuttgart of dat van Porsche in Zuffenhausen. München is met een kleine omweg ook zomaar een optie. En ook van een bezoekje aan de aartsrivaal ben ik niet vies. Sant’Agata Bolognese ligt maar op zo’n 40 minuutjes van Maranello. Hoewel ik van jongs af aan een duidelijke voorkeur voor Ferrari heb, wil ik de prachtige klassiekers van Lamborghini niet negeren. En dan heb ik het niet over de tractors.

Tot slot zou ik nog naar Modena rijden, om me in het Museo Enzo Ferrari te vergapen aan andere kunstwerken die het merk ooit op de weg heeft gezet. De poorten van de Ferrari-fabriek in Maranello vormen de eindbestemming. Die is niet open voor publiek, maar misschien willen ze wel een oogje toeknijpen als ze zien in wat voor apparaat ik ben gearriveerd.

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Speciale editie
NIEUW! Classics
NIEUW! Classics

148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

Bestel hier
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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