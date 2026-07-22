Van deze autonamen word je direct vrolijk

Inspiratie

Autofabrikanten laten zich graag inspireren door de namen van populaire (vakantie)bestemmingen. Dat inspireerde ons voor deze zomerse editie van Auto Review tot een Top 10 van auto’s met ‘zonnige’ namen (die géén Nissan Sunny zijn). Deel 1 van een bloemlezing.

Ferrari Amalfi





De open Ferrari 250 GT California Spyder van 1957 was vernoemd naar de plek waar de meeste clientèle zat, maar dat zal niet gelden voor de Ferrari Amalfi. De wegen langs en rond het kustgebied waar de Ferrari zijn naam aan dankt zijn namelijk geen plek voor een bijna twee meter brede sportwagen. De instap-Ferrari komt beter tot zijn recht als gran turismo waarmee je snel grote afstanden aflegt. Is je bestemming alsnog de Amalfi-kust? Parkeer je Ferrari dan in een garage en stap over op een – klassieke – Vespa.

Chevrolet Malibu





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De Chevrolet Malibu ontleent zijn naam niet aan de mierzoete kokosrum, maar aan een voorstad van Los Angeles, beroemd vanwege zijn stranden. De eerste ‘Chevy’ met deze aanduiding verscheen in 1964 als Chevrolet Chevelle Malibu, waarbij toevoeging ‘Malibu’ stond voor het meest luxe uitvoeringsniveau. In 1978 was de vierde generatie aan de beurt en verdween de naam ‘Chevelle’. De naam ‘Malibu’ bleef tot 1983 en werd in 1997 tot leven gewekt om tot 2025 gebruikt te worden voor anonieme Chevrolet-middenklassers.

Renault Floride

Niemand minder dan Pietro Frua van de Italiaanse Carrozzeria Ghia tekende op basis van de Renault Dauphine deze cabriolet (ook verkrijgbaar met een vaste hardtop). De Floride, Frans voor ‘Florida’, heette in de VS ‘Caravelle’. De naam Floride, zo was de gedachte, zou het niet goed doen buiten Florida. In 1962 nam de naam ‘Caravelle’ wereldwijd die van Floride over. Het sierlijke Renaultje werd tot 1968 gebouwd.



Seat Ibiza





Hier hadden ook de León, Alhambra, Toledo of Corboda kunnen staan, maar als we mogen kiezen dan gaan we toch naar Ibiza. Of Marbella. Of toch Málaga? Seat heeft er een handje van om zijn modellen te vernoemen naar plekken in Spanje. De eerste Seat die die eer te beurt viel was de Ronda uit 1982, een Fiat Ritmo met andere koplampen. Cupra, dat de merknaam Seat momenteel verdringt, gaat op dezelfde weg verder. Zo is de Born niet vernoemd naar een plaats in Limburg, maar naar een wijk in Barcelona.



Ford Capri



Het jetset-eiland voor de Italiaanse Amalfi-kust leent al vanaf de jaren ’50 zijn naam aan modellen van de Ford Motor Company. Denk aan de Lincoln Cosmopolitan Capri, Ford Consul Capri, Mercury Capri en de bekendste: de Ford Capri die tussen 1969 en 1986 werd gebouwd. Die ‘Europese Mustang’ zou eerst Colt heten, maar die naam had Mitsubishi al gereserveerd. Sinds 2024 prijkt de naam Capri op een door Ford vermomde Volkswagen ID.

