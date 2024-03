Dit zijn de 10 goedkoopste auto’s van 2024

Nieuws

Wat is de goedkoopste auto van Nederland? Een relevante vraag, omdat de prijzen de afgelopen jaren enorm zijn gestegen. Toch is er nog voldoende keuze als je een goedkope auto zoekt. Lees alles over de 10 goedkoopste nieuwe auto's van 2024.







Goedkoopste auto 2024: Dacia Sandero (17.200 euro)

Wij Nederlanders zijn maar vreemd. In heel Europa staan we bekend als zuinig, met als symbool van ons calvinisme de kleffe lunchboterhammen die we elke dag thuis smeren. Des te verrassender is het dat de goedkoopste auto van Nederland helemaal niet zo populair is, in 2023 stond de Dacia Sandero bijvoorbeeld de allerlaatste plaats in de top 50.

Waarom de goede, goedkope, best ruime, prima afgewerkte en goed rijdende auto bij ons geen hardloper is, is een raadsel. De TCe 100 Eco-G op lpg is de meest betaalbare Sandero, maar ook de prijs van de TCe 90 (19.700 euro) en TCe 110 (22.450 euro) is schappelijk. En om alle vooroordelen nog meer in de war te schoppen: in bourgondisch en autominnend België staat de Sandero wél in de top 5.



Mitsubishi Space Star (17.490 euro)

Het lijkt wel alsof Mitsubishi zelf vergeten is dat de Mitsubishi Space Star nog in Nederland geleverd wordt. Het model stamt uit 2013 en in de autowereld komt dat overeen met een honderdjarige. Het uiterlijk is daardoor wat gedateerd en het dashboard zelfs antiek, maar de Space Star is verder zo onopvallend dat niemand aanstoot aan hem neemt.

Maak je over de kwaliteit van dit Japanse model geen zorgen, daarmee zit het wel snor. Doe je dat toch, dan is het een fijn idee dat Mitsubishi je acht jaar garantie geeft. En waar je buurman zijn nieuwe suv met 21-inch wielen stoepranden en parkeergarages haat, parkeer jij je Space Star met 14-inch stalen velgen in elk klein vakje.



Fiat 500 Hybrid (17.790 euro)

Te koop sinds 2007! De Fiat 500 kan tegen jongere modellen in de prijslijst opscheppen dat hij vier Amerikaanse presidenten heeft meegemaakt: George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump en Joe Biden. En nog steeds verkoopt hij als een malle - beter zelfs dan de elektrische 500 uit 2020.

Iedere influencer die maandelijks de botoxkliniek bezoekt, zal jaloers zijn op dit model, want hij wil ondanks zijn hoogbejaarde leeftijd maar niet verouderen. Een paar subtiele tussentijdse facelifts en een nieuwe mild-hybrid aandrijflijn (2020) waren voldoende om dit stokoude model nog altijd piepjong te laten ogen. Typisch Italiaans.



Hyundai i10 (17.995 euro)

Om te zeggen dat niemand de Hyundai i10 ziet staan, gaat wat ver. Maar vergeleken met de Kia Picanto - even groot en van hetzelfde autoconcern - is de i10 bij ons nooit een hoogvlieger geweest. Motorisch zijn beide auto's identiek en ze delen veel onderdelen. Misschien dat Kia de meeste kudo's scoort met zeven jaar garantie, al is de vijf jaar van Hyundai ook niet karig.

Wij vinden het uiterlijk van de i10 niet onaardig, maar de basismotor met 67 pk is wel erg traag. Leuk wordt het eigenlijk pas met de 100 pk sterke 1.0 T-GDI. Maar die kost dan weer meteen 25.000 euro.



Fiat Panda (18.640 euro)

Fiat heeft een patent op stokoude modellen. Eind 2011 werd de autopers uitgenodigd om met de nieuwe Fiat Panda door Napels te rijden. Wie de dollemansrit in het chaotische Napolitaanse verkeer zonder kleurscheuren was doorgekomen, was toch wat teleurgesteld. Met name het knorrige tweecilindertje viel tegen.

In 2020 kreeg de Panda pas de fijne motor die hij al eerder had verdiend. Net als de 500 is hij sindsdien leverbaar als Hybrid met 70 pk. In juli wordt de elektrische Panda onthuld, maar Fiat kennende blijft de huidige nog jaren in de prijslijst.



Kia Picanto (18.945 euro)

Een volle Kuip of Amsterdam Arena is niet genoeg om alle kopers van de huidige Picanto-generatie (2017) te herbergen, zelfs niet als ze allemaal hun eventuele partner of gezin thuislaten. De teller staat op meer dan 60.000. Stoppen op je hoogtepunt? Veel artiesten en filmsterren doen het niet, maar de huidige Picanto geeft in 2024 de pijp aan Maarten.

Al is de nieuwe Kia Picanto eigenlijk een verbouwde versie van de oude, want hij moet het doen met hetzelfde onderstel en dezelfde trage motor met 67 pk, die hulp krijgt van turbo noch elektromotor. Vooral de veiligheidsfeatures en de multimediamogelijkheden werden uitgebreid.



Citroën C3 (19.460 euro)

We konden met moeite een vreugdekreet onderdrukken, toen Citroën bij de presentatie van de Citroën C3 in 2016 aangaf zich weer op comfort te concentreren. In de jaren ervoor hadden de Fransen hun oude deugden laten verwateren. Misschien is de C3 wel de fijnst geveerde auto van ons goedkope tiental. De auto zweeft over de weg, zoals Citroëns dat in vroeger tijden ook deden.

Ook na ruim zeven jaar is het uiterlijk nog best charmant. Net als het simpele, maar fraai vormgegeven dashboard. Het gekke is: B-segmenters van Citroën zijn nooit écht populair, terwijl landgenoten als de Peugeot 208 en Renault Clio niet aan te slepen zijn.



Toyota Aygo X (20.495 euro)

Wie denkt dat een stadsautootje niet veilig is, kan met een gerust hart en zonder de rozenkrans te bidden in een Toyota Aygo X stappen. Allereerst is-ie is 23 centimeter langer dan de oude Aygo die je nog steeds op elke straathoek ziet.

Toyota is ook zeer gul met de veiligheidsuitrusting en levert de Aygo X standaard met adaptieve cruisecontrol (inclusief spoorassistent), verkeersbordherkenning en automatisch grootlicht. Verder worden voetgangers (overdag en bij duisternis) en fietsers (overdag) door camera's herkend. Een radio had de goedkoopste Aygo X aanvankelijk niet, maar inmiddels is ook een multimediasysteem standaard.



Suzuki Ignis (21.645 euro)

Weer zo'n goedkope auto die in Nederland nooit écht aansloeg. Dit jaar gaat de Suzuki Ignis uit productie, dus wie fan is van de eigenwijze vormgeving en gecharmeerd van de hoge instap, heeft niet lang meer bedenktijd. Nog een argument voor deze Suzuki: de 83 pk sterke Hybrid heeft een gemiddeld verbruik van 1 op 20,2.

Misschien dat Suzuki zich bedenkt en over negen jaar de naam weer afstoft. Dat zou in de traditie passen. Voordat de huidige Ignis in 2015 op de markt kwam, leverde Suzuki tussen 2000 en 2006 al een model met dezelfde naam. Wie in een bijzondere Ignis wil rijden en gevoel voor humor heeft, moet de 4x4 kiezen. Kost je wel meteen 29.045 euro.



Dacia Spring (21.750 euro)

De enige elektrische auto in de top 10 van 2024 is de Dacia Spring, maar wees gewaarschuwd, want schraalhans is keukenmeester bij deze 45 pk sterke EV. De topsnelheid is met 125 km/h acceptabel, maar de sprint van 0 naar 100 km/h in 19,1 seconden werpt je terug naar de jaren zeventig.

Ook de opgegeven actieradius van 230 kilometer en de snellaadtijd van 56 minuten (0 naar 80 procent) imponeren niet. Maar, zegt Dacia dan, de meeste mensen kopen een Spring als tweede auto en rijden er alleen mee naar de school van de kinderen en naar de AH XL. De gebruikskosten zijn nihil en je zit een stuk comfortabeler dan in een brommobiel, en die zijn vreemd genoeg nauwelijks goedkoper. Dan liever de Spring!

