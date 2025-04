Wegenbelasting wordt helemaal anders: koop een kleine hoge auto

Nieuws

Wegenbelasting wordt in Nederland sinds jaar en dag geheven met het gewicht als belangrijkste grondslag. Dat is niet gunstig voor elektrische auto's, ook al zijn ze compact. Daarom overweegt het kabinet een nieuwe rekenmethode: op basis van oppervlakte.

De eerste april is al even geleden, daarom nemen we het bericht van De Telegraaf over de regeringsplannen met de wegenbelasting - officieel motorruituigenbelasting (mrb) geheten - uiterst serieus.

Eerder werd al bekend dat het kabinet de korting op de wegenbelasting voor EV's volgend jaar minder sterk wil terugschroeven dan gepland. Die gaat niet van 75 naar 25, maar 30 procent. Dan nog blijven elektrische auto's, vanwege het zware accupakket, in het nadeel ten opzichte van even grote auto's met benzinemotor.



Andere rekenmethode om CO2-doelen te halen

Dat stimuleert consumenten natuurlijk niet om elektrisch te gaan rijden. Terwijl het Nederlandse wagenpark wel in een hoger tempo geëlektrificeerd moet worden, wil Nederland de gestelde CO2-doelen halen. En dus heeft iemand in het kabinet het briljante plan bedacht om niet het gewicht, maar de oppervlakte van auto's als norm te nemen.

Hyundai Inster goedkoper in mrb dan Toyota Aygo X

Eerst even een opfriscursus van de basisschool: de oppervlakte berken je door de lengte met de breedte te vermenigvuldigen. Een paar voorbeelden: bij een Hyundai Inster is de oppervlakte afgerond 3,825 x 1,61 m = 6,16 vierkante meter. De oppervlakte van een Toyota Aygo X bedraagt 3,70 x 1,74 m = 6,44 vierkante meter. Dat zou dus betekenen dat een elektrische Inster (42 kWh-accu) van 1288 kilo goedkoper in de wegenbelasting wordt dan een 915 kilo wegende Aygo X op benzine.



Volkswagen Passat duurder in wegenbelasting dan ID.4

Een ander voorbeeld. De hoge, 1887 kg wegende Volkswagen ID.4 (52 kWh) heeft een kleinere oppervlakte (8,49 m2) dan een Volkswagen Passat 1.5 eTSI (1572 kg, 9,09 m2). Grote kans dus dat de 1,63 hoge elektrische SUV goedkoper in de wegenbelasting wordt dan de 1,50 meter hoge stationwagon.

Koop een kleine, hoge auto!

De vraag is of het niet reëler is om in plaats van de oppervlakte, het volume als uitgangspunt te nemen. Want nu worden iets langere, maar lage en dus vaak efficiëntere auto's benadeeld ten opzichte van hoge (en zware) SUV's. Of ze nu wel of niet elektrisch zijn. Nu lijkt het erop dat je spekkoper wordt met een auto die kort, maar hoog is. De biedt zo veel mogelijk ruimte tegen een zo laag mogelijke wegenbelasting. Allemaal aan de Daihatsu Move dan maar ...

Los van de oppervlakte, zal het kabinet ook wel vasthouden aan de toeslagen voor diesel en lpg, dus op dat vlak verwachten we geen al te grote ingrepen. Wie een mooie, slanke stationwagon met zuinige dieselmotor rijdt, blijft dus waarschijnlijk gewoon de sjaak ... En nu maar hopen dat je met een 40 jaar oude klassieker (t/m 1987) wel wegenbelastingvrij mag blijven rijden ... Het laatste woord is er vast nog lang niet over gezegd. Wordt vervolgd.