Review BYD Dolphin Surf: deze goedkope elektrische auto moet stadsbewoners verleiden

BYD is Tesla voorbij als grootste EV-bouwer ter wereld. En dat niet alleen. Terwijl we al jaren op de beloofde ‘goedkope Tesla’ wachten, levert BYD al meerdere betaalbare EV’s. De nieuwe BYD Dolphin Surf is de goedkoopste.

Wat valt op aan de BYD Dolphin Surf (2025)?

Om te beginnen de modelnaam. Want wat zijn Chinese merken toch onnavolgbaar op dat gebied. Sommige auto’s krijgen totaal nietszeggende of inconsequente letter-cijfercombinaties, BYD zorgt vooral voor verwarring. Zo hebben de BYD Seal en de Seal U technisch en qua ontwerp niets met elkaar van doen. Net zoals deze Dolphin Surf en de grotere BYD Dolphin totaal verschillende auto’s zijn.



Op de thuismarkt heet de nieuwkomer trouwens Seagull (zeemeeuw), maar die vogelsoort wekt bij veel Europeanen associaties met hinderlijk gekrijs en vieze witte vlekken. En de naam Dolphin Mini, zoals de auto in Latijns Amerika heet, mocht in Europa niet van BMW. En dus werd het Dolphin Surf …

BYD blinkt normaliter uit in overzichtelijkheid als het om de technische specificaties gaat, maar tussen de drie versies van de BYD Dolphin Surf zitten belangrijke verschillen.

Zo heeft de Active genaamde instapper een accu van slechts 30 kWh, goed voor een bescheiden bereik van 220 WLTP-kilometers. Aan een reguliere laadpaal is deze versie drieënhalf uur bezig om van 0 naar 100 procent te laden, aan de snellader ben je van 10 tot 80 procent een halfuur kwijt (laadvermogen 68 kW).

In de Dolphin Surf Boost beschik je over een batterij van 43,2 kWh, waarmee hij 322 kilometer ver komt. Met deze batterij moet je voor het laden aan een normale paal van 0 tot 100 procent vijf uur uittrekken. Snelladen gaat met 85 kW, zodat de grotere accu ook maar 30 minuten aan de DC-lader hoeft te staan. Beide hebben een elektromotor die 88 pk naar de voorwielen brengt.

De topversie Comfort heeft dezelfde accu als de Boost, maar een veel krachtiger elektromotor: 156 pk. Dat lijkt veel voor een auto van nog geen vier meter, maar vergeet niet dat ook een kleine EV relatief zwaar is: 1335 kilo. Met de honderdsprint van 9,1 seconden hoef je dan ook niet bang te zijn voor bloeddoorlopen ogen en een zich omkerende maag. De actieradius van de Comfort bedraagt 310 kilometer.

Door zijn kleinere accu is de Active de lichtste van het stel (1269 kg). Ondanks het veel lagere vermogen, sprint hij in een redelijke 11,1 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. De Boost is de traagste sprinter en zit pas na 12,1 seconden op de honderd. De topsnelheid ligt bij alle varianten op 150 km/h.

Wat is goed aan de BYD Dolphin Surf?

Vergeleken met zijn directe Chinese concurrenten, de Leapmotor T03 en de Dongfeng Box, vinden we het design van BYD Dolphin Surf een verademing. Jeugdig en lekker strak, met scherpe lijnen en een stoere dakspoiler. Die is zo groot dat je hem op een warme dag zelfs als zonneluifel kunt gebruiken.

Ook lijdt de Dolphin Surf in de Boost- en Comfort-uitvoering niet aan het kleinewieltjessyndroom dat vooral de Leapmotor zo’n knullige uitstraling geeft.

Met zijn lengte van 3,99 meter is de Dolphin Surf langer dan een Volkswagen Golf 3. En in de hoogte torent de Chinese EV zelfs 18 centimeter boven die oude bestseller uit.

Geen wonder dat de Dolphin Surf lekker ruim is. Op de achterbank kunnen twee volwassenen hun hoofden en benen prima kwijt. Daarmee troeft deze BYD de Leapmotor T03 ruimschoots af. Kijken we naar de breedte op schouderhoogte, dan is-ie ook de Hyundai Inster de baas.



Voor de (inhoud 307 l) van zijn bagageruimte hoeft de BYD Dolphin Surf zich evenmin te schamen. Ook fijn: onder de bodemplank kun je de laadkabel vlot en netjes opbergen, zonder dat je je eerst hoeft te kwalificeren voor het WK origami.

Het is bijna een cliché bij Chinese auto’s, maar de uitrusting van de BYD Dolphin Surf is riant. De basisversie heeft al grootlichtassistentie, elektrische bedienbare zijruiten voor en achter, airconditioning, een achteruitrijcamera en een 10,1-inch infotainmentscherm met Apple Carplay, Android Auto en spraakbediening.



De Boost voegt daar, behalve de grotere accu, 16-inch lichtmetalen wielen en zelfs elektrisch verstelbare stoelen aan toe. In de Comfort kun je die stoelen ook verwarmen, en je telefoon draadloos opladen is evenmin een probleem. Een 360-gradencamera en privacy glass achter maken het plaatje compleet.



Daarbij oogt het interieur van de Dolphin Surf ook best verzorgd. Dat is deels te danken aan de strategisch aangebrachte zachte materialen op het dashboard, de tunnelconsole en de portieren.

Vergeleken met compacte auto’s waarin een benzinemotor aan je voeten ligt, is de compacte BYD lekker stil. Wel zijn de banden bij lage snelheden duidelijk hoorbaar. Het onderstel levert door de bank genomen eveneens een positieve bijdrage aan het comfort, al is de balans soms een beetje zoek.

Desondanks voelt de auto veilig aan. Korte bochten kun je met bovengemiddeld hoge snelheden nemen, zonder dat je gelijk wordt geconfronteerd met heftig onderstuur of andere nare reacties.

Wat kan beter aan de BYD Dolphin Surf?

We stipten het hierboven al even aan; door de bank genomen is het veercomfort goed, maar het rijgedrag zou iets homogener mogen zijn. Op grote oneffenheden is de auto zo zacht dat-ie zowaar een beetje tot deinen neigt, terwijl korte hobbels juist vrij nadrukkelijk worden doorgegeven.

BYD vermeldt trots dat de Dolphin Surf standaard over ‘vegan leren’ bekleding beschikt, maar dat is gewoon een marketingterm voor kunststof. Sterker nog, als de auto een tijdje in de zon staat, komt je bij het openen van het portier een vrij prominente plasticgeur tegemoet.



Een ander minpunt van het meubilair zijn de korte zittingen, die je binnen een halfuur vermoeide bovenbenen bezorgen.

Schakelen doe je in de Dolphin Surf met een draaiknop op het dashboard. Om die in N te zetten, moet je heel subtiel te werk gaan; da’s in het begin erg wennen. Net zoals het touchscreen, waar je opvallend hard op de icoontjes moet tikken.



De bagageruimte van de Dolphin Surf mag in dit segment dan meer dan oké zijn, helaas ontstaat er geen vlakke laadvloer als je de (deelbare achterbank neerklapt. Ook blijft het jammer dat de auto geen frunk heeft. Zeker omdat een blik onder de motorkap leert dat daar plaats zat voor is. Tip: voor de productmanager kijk eens in de accessoirefolder van de Dacia Sping: daar staat een los leverbare opbergbak in die je in de motorruimte kunt monteren.

Tijdens onze testrit in en onder de rook van Rotterdam, met ook een kort stukje snelweg, realiseerden we een gemiddeld verbruik van 13,4 kWh/100 km. Daarmee zaten we onder het gemiddelde gecombineerde verbruik dat BYD opgeeft voor de Comfort (16 kWh/100 km).

Het opgegeven stadsverbruik (10,8 kWh/100 km) bleef echter ver uit het zicht. Dat belooft niet veel goeds voor wie vooral van het snelwegennet gebruikmaakt. Geen wonder dat BYD de Doplhin Surf nadrukkelijk als stadsauto profileert.

Wat is de prijs van de BYD Dolphin Surf?

De BYD Dolphin Surf (30 kWh, 220 km bereik) is te bestellen vanaf 22.990 euro. De Dacia Spring (vanaf 18.900 euro) en Leapmotor T03 (19.950 euro) zijn duidelijk goedkoper, maar ook minder ruim. Daarbij voelt de BYD ook volwassener en degelijker aan. Dat laatste onderstreept BYD met 6 jaar/150.000 km algemene garantie en 8 jaar of 150.000 km op de aandrijflijn en 8 jaar of 200.000 km op de tractiebatterij.

De Dolphin Surf Boost vinden we de slimste keus. Voor 24.990 euro krijg je de accu met 43,2 kWh en een actieradius van 322 km, plus een iets completere uitrusting, met onder meer 16-inch lichtmetaal. Voor de 156 pk sterke Boost moet je 26.690 euro neertellen en dat is toch best weer een hoop geld, al zijn de uitrusting en de prestaties goed voor elkaar. Maar vergeet ook dat je voor iets meer geld ook een publiekslieveling als de Renault 5 kunt kopen.

Wat vind ikzelf van de BYD Dolphin Surf (2025)?

Wat mij betreft is de BYD Dolphin Surf de aantrekkelijkst ogende elektrische auto onder de 25 mille, al heb ik ook een zwak voor de Hyundai Inster (vanaf 24.295 euro).

Die Koreaan biedt bovendien een fijnere bediening van de klimaatregeling en het regenereren (met flippers). Bij de BYD moet je voor meer functies op het scherm terecht. Zeker in druk stadsverkeer is dat gewoon niet handig.

Ook vraag ik me af in hoeverre stadsbewoners zonder eigen laadpaal elektrische stadsauto’s als deze massaal zullen omarmen. Zelf zou ik, als ik vooral korte stukjes in en rond de bebouwde kom reed, nooit van mijn leven 25 mille stukslaan op een nieuwe EV.

