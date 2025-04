Test BYD Dolphin: de 4 nadelen van een dolfijn op je oprit

Tests

De BYD Dolphin is op het eerste gezicht een steengoede aanbieding: voor het kleinste bedrag krijg je de auto met het grootste rijbereik. Maar de Chinese nieuwkomer maakt ook een paar lelijke uitglijers.

Nadeel 1: Lange remwegen

Het is een verrassing hoe hardnekkig de BYD Dolphin de Volkswagen ID.3 blijft volgen op het circuit - ondanks de eenvoudige Linglong-banden en een totaal gebrek aan sportieve ambities. De carrosseriebewegingen zijn heviger en de banden hebben moeite met de tractie bij het uitkomen van bochten, maar de Dolphin blijft snel en laat beide Fransen achter zich.

De remmen van de BYD laten zich lastig doseren, maar veel problematischer zijn de lange remwegen – mogelijk een gevolg van de bandenkeuze. Bij een noodstop op 100 km/h heeft de Dolphin een wagenlengte extra nodig om tot stilstand te komen.

Nadeel 2: Luidruchtige cabine

Dat de Franse automerken hun vak verstaan, blijkt uit het geluidscomfort – de Renault Megane is bij 50 en 100 km/h de stilste auto. Bij de verder zo goed scorende Volkswagen ID.3 valt de matige geluidsisolatie van de wielkasten tegen. Vooral losse steentjes ketsen luid tegen de kasten.

In de BYD dreunt windgeruis het luidst door. We meten het geluidsniveau bij 50, 100 en 130 km/h en op alle snelheden slaat de decibelmeter het verst uit in de cabine van de Dolphin.

Nadeel 3: Veercomfort is matig

De onderstellen van de elektrische Peugeot 2008 en de BYD Dolphin zijn het zachtst afgestemd. Dit zou in principe het comfort moeten verhogen, maar bij beide auto’s is een wat zweverig rijgedrag het resultaat. Op lange oneffenheden veert de achterkant van de Dolphin relatief sterk uit, wat het samenspel tussen de voor- en achteras minder harmonieus maakt.

De BYD en de Peugeot hebben ook een cruciaal verschil. Waar de Dolphin juist profiteert van meer mensen en koffers aan boord – de extra kilo’s beperken de carrosseriebewegingen en zorgen zelfs bij hogere snelheden nog voor voldoende stabiliteit – bereikt de E-2008 met volle belading vrij snel zijn limiet en geeft hij soms harde klappen door.

Nadeel 4: Snelladen schiet niet op

De BYD Dolphin heeft het laagste stroomverbruik. Hij komt 362 kilometer ver op een volle accu (60,4 kWh netto). Dat is 65 kilometer vérder dan al zijn concurrenten. Als het pedaalgevoel beter was en de maximale laadsnelheid hoger, had hij nog meer punten gescoord. Snelladen doet de Dolphin namelijk met maximaal 88 kW.

Conclusie

De BYD Dolphin is op het eerste gezicht een steengoede aanbieding: voor het kleinste bedrag krijg je de auto met het grootste rijbereik. Bovendien is de uitrusting ronduit indrukwekkend. Maar als je een stap terugdoet en alle aspecten van de auto in je opneemt, dan zie je ook een paar lelijke uitglijers. De grootste boosdoener is de veel te lange remweg, maar de Dolphin is ook relatief luidruchtig en zowel het veer- als het zitcomfort is matig. Alles bij elkaar opgeteld, is hij niet in staat om zijn Europese tegenstanders te verslaan.

