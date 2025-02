Waarom de Volvo EX30 plotseling 3500 euro goedkoper is

Nieuws

De Volvo EX30 was in 2024 een bestseller. Volvo wil dat succes graag vasthouden, ook na de komst van een paar sterke concurrenten. Vandaar dat de EX30 tot wel 3500 euro goedkoper wordt.

Met de Kia EV3 en de Skoda Elroq heeft de Volvo EX30 er twee sterke concurrenten bij gekregen en dan klopt de BYD Atto 2 ook nog op de deur. Om de nieuwe concurrentie het hoofd te bieden, introduceerde het Zweedse merk onlangs al de Volvo EV-subsidie van 2950 euro.

Prijsverlagingen Volvo EX30

Maar nu worden ook ‘gewone’ prijsverlagingen doorgevoerd. Bovendien komt er een nieuwe basisversie: de Volvo EX30 Single Motor Essential. Deze heeft de bekende aandrijflijn met de 272 pk sterke elektromotor en de 51 kWh-batterij (actieradius ca. 335 km). De vanafprijs bedraagt 34.995 euro. Daarmee is de EX30 Essential 3500 euro goedkoper dan de voormalige instapper, de EX30 Single Motor Core. Maar ook die is nu in prijs verlaagd (zie hieronder).

Uitrusting Volvo EX30 Essential

Uiteraard moet je voor die lagere prijs wel iets inleveren. Zo heeft de Volvo EX30 Essential geen frunk en ook cruisecontrol ontbreekt, maar het gros van alle veiligheidsassistenten blijft gewoon gehandhaafd. Het Google-infotainment, het hoogwaardige audiosysteem en 18-inch lichtmetalen wielen hoef je evenmin te missen.

Heb je toch liever wél een frunk en adaptieve cruisecontrol? Dan kun je alsnog voor de Core-uitvoering van de EX30 kiezen. Die is 1700 euro goedkoper geworden en kost nu 36.795 euro.

Interessantste prijsverlaging Volvo EX30

Wat ons betreft is de prijsverlaging van de Volvo EX30 Single Motor Extended Range het interessantst. Deze versie heeft dankzij z’n grotere batterij (69 kWh) een rijbereik van 476 kilometer. In de Core-versie wordt-ie 3500 euro goedkoper, wat de vanafprijs op 39.995 euro brengt. De luxere Pure-versie daalt 3200 euro in prijs en is er nu voor 42.795 euro.

Nieuwe prijzen Volvo EX30

Aandrijflijn Vermogen Batterij / bereik* Uitrusting Prijsverlaging (€) Prijs (€) Single Motor 272 pk 51 kWh / 335 km Essential - 34.995 Single Motor 272 pk 51 kWh / 335 km Core 1.700 36.795 Single Motor 272 pk 51 kWh / 335 km Plus 2.500 38.995 Single Motor Extended Range 272 pk 69 kWh / 475 km Core 3.500 39.995 Single Motor Extended Range 272 pk 69 kWh / 475 km Plus 3.200 42.795 Single Motor Extended Range 272 pk 69 kWh / 475 km Ultra 3.000 45.995 Twin Motor Performance 428 pk 69 kWh / 450 km Plus 3.200 47.795 Twin Motor Performance 428 pk 69 kWh / 450 km Ultra 3.000 50.995

* Volgens WLTP-cyclus, kan licht afwijken onder invloed van bandenmaat en uitrusting.

Behalve de bovengenoemde prijsverlagingen, is ook Volvo's EV-subsidie nog steeds van kracht. Zo rijd je dus al voor 32.045 in een Volvo EX30 Essential.