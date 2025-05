Nieuws

Je kunt vanaf vandaag een stuk voordeliger instappen in de Volvo EX40. De Zweden hebben namelijk een bekend trucje toegepast, waardoor de elektrische SUV vanaf nu voor 3000 euro minder op de prijslijst staat.



De Volvo EX40 kun je voortaan vanaf 42.995 euro bestellen. Tot voor kort was 45.995 euro de vanafprijs, maar met de introductie van een nieuwe basisuitvoering is die prijs dus met 3000 euro gezakt. Die instapper heet Essential en als je bekend bent met het gamma van Volvo, komt die naam je vast bekend voor

3000 euro goedkoper dankzij bekend trucje

Ditzelfde trucje paste het merk namelijk eerder toe bij de Volvo EX30. Ook de vanafprijs van dat model zakte begin dit jaar, en wel met 3500 euro. Uiteraard moest je voor die lagere prijs wel iets inleveren. Zo heeft de Volvo EX30 Essential geen frunk en ook cruisecontrol ontbreekt, maar het gros van alle veiligheidsassistenten blijft gewoon gehandhaafd. Het Google-infotainment, het hoogwaardige audiosysteem en 18-inch

lichtmetalen wielen hoef je evenmin te missen.



Nieuw: Volvo EX40 Essential

Nu volgt dus ook de grotere EX40. Hoewel die al langer op de markt is, blijft het een van Volvo’s populairste modellen: tussen januari en april 2025 zijn er 974 stuks verkocht. Met de lagere vanafprijs wil Volvo het succes nog even voortzetten.

Net als bij de EX30 geldt: wie kiest voor de Essential-uitvoering, levert enkele luxezaken in. Zo ontbreken onder meer een automatisch dimmende binnenspiegel, een draadloze oplader, Park Assist vóór, een uitschuifbare zitting en elektrisch verstelbare lendensteun. Wel behoren 19-inch lichtmetaal, climate control met twee zones, een achteruitrijcamera en het volledige veiligheidspakket ‘gewoon’ tot de standaarduitrusting. Als je daar genoegen mee neemt, ben je nu dus zomaar 3000 euro voordeliger uit.