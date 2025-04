Audi Q2 e-tron komt Kia EV3 en Volvo EX30 het leven zuur maken

Nieuws

De Audi A1 en Q2 op benzine krijgen definitief geen opvolger, en dus komt er ruimte in het modellengamma van Audi. Lang zitten ze in Ingolstadt niet zonder compact model, want de nieuwe Audi Q2 e-tron laat niet lang meer op zich wachten.

Dat laat Audi-topman Gernot Döllner weten in gesprek met het Britse Autoexpress: “We stoppen met de productie van de A1 en de Q2. De A1 krijgt geen opvolger, maar we gaan het segment van de Q2 niet verlaten. In 2026 gaat onze nieuwe elektrische instapper in productie”, onthult de CEO.

Audi Q2 e-tron specificaties

Döllner heeft het over een nieuwe Q2, die door zijn elektrische aandrijflijn de toevoeging 'e-tron' krijgt. De instap-EV wordt in de tweede helft van 2026 onthuld, en verschijnt een jaar later op de markt.



Dit is nog te vroeg om gebruik te kunnen maken van het nieuwe SSP-platform van Volkswagen. Dit is pas productierijp richting het einde van het decennium. De verwachting is dat de volgende (volledig elektrische) Audi A3 in 2028 het eerste model is op het platform. Ook de toekomstige elektrische Golf (2029) gebruikt SSP als technische basis.

De Q2 e-tron leunt nog op het bekende MEB-platform, net als de Volkswagen ID.3 en Audi Q4 e-tron. Reken dus niet op grote technische verrassingen. Vermoedelijk neemt de Q2 e-tron grotendeels de aandrijflijn van de Q4 e-tron over: 286 pk, een 76,6 kWh-batterij en een WLTP-actieradius van zo’n 533 kilometer.

Compacte SUV’s in trek

Het is geen toeval dat Audi werkt aan een nieuwe compacte SUV. Het segment is mateloos populair. Kijk alleen al naar de Nederlandse verkoopcijfers van 2025: in het eerste kwartaal is de Kia EV3 met 4002 verkochte exemplaren de absolute nummer één. Andere populaire modellen zijn de Kia Niro, Ford Kuga, Hyundai Kona en Volvo EX30. En ook eeuwige rivaal BMW doet goede zaken met de iX1 (1160 verkopen in Q1).

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en houd alle verkoopcijfers scherp in de gaten!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Prijs Audi Q2 e-tron

De verwachte vanafprijs ligt volgens Autoexpress rond de 35.000 pond, omgerekend zo’n 41.000 euro. Daarmee positioneert Audi de Q2 e-tron duidelijk onder de Q4 e-tron (vanaf 49.990 euro in Nederland) en ook onder concurrenten als de BMW iX1 (vanaf 50.620 euro) en de Mercedes-Benz EQA (vanaf 48.936 euro).

Wel moet hij het qua prijs afleggen tegen concurrenten als de Kia EV3 (vanaf 36.995 euro), Volvo EX30 (vanaf 34.995 euro) en de Skoda Elroq (vanaf 34.990 euro). Maar goed: die dragen dan ook niet de vier ringen van Audi op de neus …