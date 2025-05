Dit grote merk zet Volkswagen te kakken: PHEV's met 200 km EV-range

Nieuws

Volkswagen geeft het goede voorbeeld met zijn plug-in hybrides: ruim 100 kilometer EV-range. Maar BYD werkt momenteel aan een aandrijflijn met tot wel 200 kilometer rijbereik.

Deze nieuwe generatie PHEV's van de Chinese gigant zal binnen één tot twee jaar op de markt verschijnen en belooft vooral op het gebied van actieradius een flinke verbetering. De huidige BYD Seal U DM-i - het enige plug-in model op de Nederlandse markt - komt tot 77 kilometer elektrisch, maar de nieuwe DM-i aandrijflijn moet dit ruim verdubbelen tot wel 200 kilometer.

Plug-in hybride: BYD vs VW

De nieuwe aandrijflijn is niet alleen een flinke verbetering ten opzichte van het huidige plug-in hybride-aanbod van BYD, het biedt ook een stuk meer EV-range dan de huidige topmodellen op dat gebied. Momenteel is Volkswagen de actieradiuskoning op het gebied van PHEV's: de Volkswagen Golf met eHybrid-aandrijflijn heeft een elektrisch uithoudingsvermogen van 144 kilometer.

Plug-in hybride snelladen

Niet alleen de actieradius van de DM-i-aandrijflijn wordt flink verbeterd, ook het laadvermogen wordt onderhanden genomen door BYD. De eerder genoemde Seal U kan snelladen met een schamele 18 kW, terwijl de nieuwe aandrijflijn tot wel 150 kW uit de snellaadpaal trekt.

Dat is zelfs voor een volwaardige EV een nette waarde, laat staan voor een plug-in hybride. Ter vergelijking: de Volkswagen Golf PHEV doet officieel 40 kW, maar piekt in de praktijk bij 50 kW.



Volgende stap

BYD ziet de nieuwe plug-in hybrides als de volgende stap om potentiële klanten richting in de richting van elektrisch rijden te masseren. "Ons doel is om mensen dagelijks de EV-modus te laten gebruiken, maar als ze dan een grote afstand willen afleggen, hebben ze de vrijheid om overal naartoe te gaan", zo legt CEO Stella Li uit.