BYD’s die snelladen in 5 minuten worden goedkoper dan iedereen dacht

Met het nieuwe EV-platform van BYD wordt snelladen met 1000 kW mogelijk en dus zit de batterij binnen 5 minuten vol. Maar het wordt nog beter: de techniek verschijnt al snel en is bovendien goedkoper dan je zou verwachten.

In China gaan de EV-ontwikkelingen razendsnel. Zo heeft BYD de eerste auto’s die gebruikmaken van het nieuwe Super e-Platform al op de markt gebracht. Het gaat om de BYD Han L en BYD Tang L. De sedan en SUV zijn allebei verkrijgbaar als plug-in hybride en met een volledig elektrische aandrijflijn. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de EV’s, aangezien die bizarre technische specificaties hebben.

Vliegensvlug opladen

Het Super e-Platform draait op 1000 volt, wat weer een stap hoger is dan de 800 volt waar menig automerk nu al beretrots op is. In combinatie met een stroomsterkte van 1000 ampère, ligt een laadsnelheid van 1 megawatt of 1000 kW in het verschiet. Ter vergelijking: de nieuwe V4 Supercharger van Tesla gaat tot 500 kW. Nieuwe BYD’s met het Super e-Platform laden 400 kilometer in 5 minuten.

Net zo indrukwekkend als een laadpiek van 1000 kW, is het nieuws dat het opladen ook vliegensvlug gaat als de batterij bijna vol zit. In tests klokte BYD een laadsnelheid van 600 kW bij een batterijstatus van 90 procent. Normaal koppel je bij 80 procent af omdat de auto het laadvermogen drastisch heeft teruggeschroefd.

Zoals je ziet op de foto hierboven, heeft BYD twee laadpoorten geïnstalleerd op de nieuwe Han L. Zo kun je met twee laders van 500 kW laden. Handig, want er zijn momenteel nog geen laadstations die het maximale laadvermogen van 1000 kW bereiken. Maar die gaan er in de toekomst wel komen. BYD is al druk bezig met het aanleggen van deze snelladers in China.

BYD Han L en Tang L prijs

Je zou verwachten dat aan al deze indrukwekkende techniek een net zo indrukwekkend prijskaartje hangt, maar dat is niet het geval. De BYD Han L is voor Chinese klanten al te bestellen vanaf 209.800 yuan, omgerekend een kleine 26.000 euro. De Tang L staat vanaf 229.800 yuan (ongeveer 28.500 euro) in de prijslijst.

Het is lastig om Chinese prijzen te vergelijken met die van ons. Daar zijn nieuwe auto's nou eenmaal veel goedkoper dan in Nederland - ongeacht of er BYD of VW op de motorkap staat.

Maar we kunnen de prijzen wel vergelijken met die van concurrenten op de Chinese markt. Wat blijkt? De nieuwe EV’s van BYD die supersnel kunnen laden zijn zelfs goedkoper dan een Tesla Model 3 - die vanaf 235.500 yuan (29.000 euro) verkrijgbaar is.

Ook naar Nederland?

De Han L en Tang L zijn dus scherp geprijsd, vooral als je bedenkt wat voor indrukwekkende techniek de modellen aan boord hebben. Het is de vraag of de EV’s ook de oversteek maken naar Nederland, en wat er in dat geval zou overblijven van de scherpe prijs. Als de insteek blijft 'iets goedkoper dan de Tesla Model 3', dan hebben we het over 39.000 euro.