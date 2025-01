Dit automerk verplettert Tesla in de grootste EV-wintertest ter wereld

Nieuws

Tesla staat in de wereld van elektrische auto’s bekend als de koning van efficiëntie en actieradius. Uit de meest recente editie van de grootste onafhankelijke wintertest van EV’s komt echter een heel andere winnaar uit de bus ...

De test - ook wel El Prix genoemd - wordt jaarlijks uitgevoerd door NAF, de Noorse Automobiel Federatie. De resultaten worden vervolgens gepubliceerd in Motor, dat als blad en website is gelieerd aan de organisatie.

Dit jaar was het de zesde keer dat de grote wintertest plaatsvond. Voor dit onderzoek test NAF hoeveel actieradius er overblijft van de originele WLTP-cijfers in winterse omstandigheden. Het verschil wordt in percentages uitgedrukt en in een ranglijst gegoten. Dit jaar maakten 24 EV’s hun opwachting, waaronder de populaire Tesla Model 3 en Kia EV3.

Niet Tesla, maar Polestar

De Model 3 was mede door de goede resultaten uit het verleden de grote favoriet, maar deze keer vielen de prestaties van de elektrische sedan flink tegen. Van de verwachte 702 WLTP-kilometers bleven er 531 over, een verschil van maar liefst 24 procent.

Dat deed de Polestar 3 een stuk beter. De grote elektrische SUV komt op papier minder ver, een actieradius van 560 kilometer, maar omdat de EV in de test ook tot 531 kilometer kwam, was het verschil tussen de theorie en de werkelijkheid slechts 5 procent. Daarmee kwam de Polestar als winnaar uit de bus en niet Tesla.

Andere EV’s die indruk maakten, waren de BYD Tang (9 procent verschil), de Mini Countryman (11 procent verschil) en de Lotus Emeya (13 procent verschil). En ook de loodzware Mercedes G 580 (ruim 3 ton) kwam verrassend goed uit de test met een verschil van 14 procent.

Peugeot E-3008 de slechtste

De Model 3 was een van de laagvliegers van het onderzoek, maar leverde niet de slechtste prestatie. Het allergrootste verschil tussen de WLTP-range en de daadwerkelijke actieradius in de winter vond de NAF bij de Peugeot E-3008. De SUV van de Fransen kan op papier 510 kilometer rijden, maar wrong in de praktijk maar 347 kilometer uit de batterij.

Ook de technisch verwante Peugeot E-5008 maakte allesbehalve indruk in de test: van de theoretische actieradius van 488 kilometer bleef slechts 361 kilometer over, een verschil van 26 procent.

