Waarom deze gloednieuwe EV van Mazda je bekend voor komt

Jarenlang had Mazda een teleurstellend EV-aanbod, en toen kwam daar uit het niets de nieuwe Mazda 6e. De Japanners lijken de smaak te pakken te hebben, want binnenkort komt er ook nog een elektrische SUV bij.



Mazda heeft in China het doek van de EZ-60 afgetrokken. Als deze auto je bekend voorkomt, begrijpen we dat wel. Het nieuwe model lijkt sprekend op een SUV-versie van de eveneens nieuwe Mazda 6e (zie foto's en bericht hieronder). Laatstgenoemde is een directe concurrent van de Tesla Model 3, de gloednieuwe EZ-60 heeft juist overduidelijk de Tesla Model Y in het vizier.

Joint venture

De daadkracht van Mazda op elektrisch gebied is opvallend, aangezien het jarenlang enkel de Mazda MX-30 in zijn aanbod had. Dat is een leuke auto, maar mede door zijn piepkleine actieradius van 200 kilometer, werd de EV nooit een succes.

Nu presenteert het merk in korte tijd twee capabele EV’s in populaire segmenten. Dat komt niet helemaal uit de lucht vallen. De Mazda 6e en EZ-60 zijn een product van de samenwerking van Mazda met Changan Automobile. Mazda zit in China in een joint venture met dit Chinese merk en heeft voor deze auto's ook bestaande Chinese techniek uit de schappen getrokken. Zo heeft het zelf geen ontwikkelingskosten hoeven maken en kan het in rap tempo twee nieuwe elektrische auto’s op de markt brengen.

Op basis van Deepals

Changan heeft in China een submerk met de naam Deepal. Daarvan heeft Mazda de technische basis gebruikt voor zijn twee nieuwe modellen. De Mazda 6e is gebaseerd op de Deepal SL03, de Mazda EZ-60 gebruikt de technische basis van de Deepal S07.

Mazda EZ-60 specificaties

Over de technische specificaties laat Mazda nog niets los, maar we willen best een educated guess doen. Als de EZ-60 zijn Chinese voorbeeld precies nadoet, heeft de Mazda een accu van 80 kWh aan boord , met een actieradius van om en nabij 475 kilometer. De elektromotor produceert in dat geval 217 pk en snelladen kan met maximaal 93 kW.

Een andere mogelijkheid is dat de SUV de specificaties van de 6e overneemt. In dat geval kunnen klanten kiezen voor een batterij van 68,8 kWh (479 km range) of 80 kWh (552 km range). Gek genoeg laadt de versie met de kleine batterij veel sneller dan de Long Range-variant (zie bericht hieronder).

Shanghai Motor Show

Voorlopig blijft het afwachten voor verdere details. Tijdens de Shanghai Motor Show van 2025, zal Mazda meer details delen over de EZ-60. Niet alleen over de techniek, maar ook over het interieur.

Daarbij willen we graag weten of de SUV naar Europa komt. Wij adviseren Mazda om dit zeker te doen, aangezien de voormalige koploper in dit segment - de Tesla Model Y - het momenteel erg moeilijk heeft. Misschien kan Mazda in het gat duiken dat de Tesla achterlaat. Wordt vervolgd …