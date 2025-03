Waarom de Mazda 6e met kleine batterij beter is voor lange ritten

Nieuws

De prijzen van de Mazda 6e werden vorige week bekendgemaakt. In de prijslijst staan meer leerzame getallen die ons aan het denken zetten …

Eén van de grootste verrassingen in de prijslijst van de Mazda 6e, is dat de Long Range-batterij van 80 kWh maar 1600 euro duurder is dan de versie met het 'kleine' accupakket van 68,8 kWh. Altijd doen, toch?

Misschien niet, want in de technische specificaties lezen we dat het kleine accupakket kan snelladen met 165 kW en de grote met … 90 kW? Dat moet een typefout zijn, toch? Grote kans van niet, want de snellaadtijd van de Long Range-batterij is ook veel langer: 24 minuten voor de 68,8 kWh versus 47 (!) minuten voor de 80 kWh. Ruim drie kwartier om van 10 tot 80 procent te gaan? Dat is niet meer van deze tijd.



Eerder thuis met kleine batterij

Het verschil in WLTP-actieradius is niet enorm: 479 versus 552 kilometer. Maar als je grote afstanden aflegt en van snellader naar snellader rijdt, gebruik je eigenlijk maar 70 procent van de batterij – het gebied tussen 10 en 80 procent. Bij het accupakket van 68,8 kWh staat dat gelijk aan 335 kilometer rijbereik. En als snelladen 24 minuten duurt, levert één minuut snelladen je 14 kilometer rijbereik op.

Ter vergelijking: in een Mazda 6e met de grote batterij van 80 kWh leg je 386 kilometer af tussen laadstops. Daar aangekomen duurt opladen van 10 tot 80 procent maar liefst 47 minuten. Omgerekend is dat 8 kilometer per minuut.

Dus de extra tijd die het kost om een keer vaker van de snelweg af te gaan om een Mazda 6e met de kleine batterij op te laden, verdien je zo weer terug. De Mazda 6e Long Range lijkt bedoeld voor mensen die met een volle batterij van huis vertrekken en het daarmee de hele dag volhouden. Ze hebben genoeg energie aan boord om de snellaadpaal over te slaan.

Probeert Mazda de levensduur te verlengen?

Aangezien Mazda twee verschillende batterijtypen gebruikt (68,8 kWh: LFP en 80 kWh: NCM) is het logisch dat ze niet identiek presteren, maar deze verschillen zijn wel heel groot.

Het lijkt erop dat Mazda de snellaadcapaciteiten van de grote NCM-batterij bewust heeft teruggeschroefd. Mogelijk om de batterij te beschermen en zo zijn levensduur verlengen. Met de bedoeling dat hij net zo lang meegaat als de LFP-batterij – een batterijtype dat juist bekendstaat om zijn vele laadcycli. Maar deze theorie hebben we nog niet voorgelegd bij een Japanse techneut. Mazda geeft trouwens 8 jaar of 160.000 kilometer garantie op zijn batterijen.

Dan is er nog de wegenbelasting: voor de motorrijtuigenbelasting maakt het niet uit welke batterij je kiest, beide uitvoeringen van de Mazda 6e zijn precies even zwaar en wegen 1928 kilo.