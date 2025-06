Japanse hybride auto is plotseling spotgoedkoop (en het is geen Toyota)

Nieuws

Hybride rijden wordt steeds populairder in Nederland. Een van de populairste hybrides is de Toyota Yaris, maar zijn technisch gelijke tweelingbroer is minder bekend. En dat terwijl de Mazda 2 Hybrid op het moment door een tijdelijke actie erg goedkoop is: via onze private lease vergelijker rijd je al in de Japanner vanaf 299 euro per maand!

Private lease wint aan populariteit onder consumenten die zonder zorgen een auto willen rijden, zonder na te denken over onderhoudskosten of waardevermindering. Voor een vast maandbedrag rijd je een nieuwe auto, inclusief verzekering, wegenbelasting en onderhoud, zodat je exact weet waar je financieel aan toe bent. De combinatie van voorspelbaarheid en gemak maakt private lease vooral interessant voor wie waarde hecht aan zekerheid.



Bekijk hier ons aanbod van de Mazda 2

Over de Mazda 2 Hybrid

De hybride versie van de Mazda 2 is momenteel in de aanbieding en is al vanaf 299 euro per maand te private leasen. Dat is een heel scherpe prijs, zeker als je je bedenkt dat de Mazda de bekende Toyota-techniek uit de Yaris gebruikt. Dat maakt de 2 Hybrid enorm zuinig en daarbovenop is de hatchback rijk uitgerust. Nadelen zijn er ook: de ruimte achterin is niet overdadig, en ook de kofferbak is niet overdreven groot.

Pluspunten Minpunten + Erg zuinig - CVT-automaat kan rumoerig zijn + Scherpe prijs - Niet heel ruim achterin + Respectabele standaarduitrusting - Kleine bagageruimte (286 liter)

De aanbieding gaat om de hybride versie van de Mazda 2. Die heeft zoals gezegd de bekende hybride aandrijflijn van Toyota. Ben je benieuwd naar de technische specificaties? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.

Uitvoering 116 CVT Vermogen (pk) 116 Koppel (Nm) 141 Gemiddeld verbruik (WLTP) 3,8 l/100 km (1 op 26,3) 0-100 sprint (seconden) 9,7 Bagageruimte (liter) 286 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 87

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek meer

Mazda 2 Prime Line

De instapper van de Mazda 2 heet Prime Line. De auto is vanaf dit uitrustingsniveau al rijk uitgerust met onder andere:

Adaptieve cruise control

Airconditioning

Achteruitrijcamera

15 inch stalen velgen

Elektrisch verstelbaar en verwarmde buitenspiegels

Elektrische ramen

Start-/stopsysteem

Verkeersbordherkenning

Lane departure-waarschuwing

9 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Mazda 2 private lease

De Mazda 2 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 299,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Mazda 2 private lease prijzen.

Ga naar de Mazda 2-deal bij de ANWB!