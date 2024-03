Review Mazda 2 Hybrid (2024): koop deze auto niet (maar private lease hem)!

Tests

Rijden met de vernieuwde Mazda 2 Hybrid (2024) is als een vraaggesprek met een politicus. Rond de kwestie ‘waarom zou je?’ blijft hij lange tijd behendig draaien en keren, om een eenduidig antwoord maar zolang mogelijk te vermijden. Dus ja: zou je de Mazda 2 Hybrid eigenlijk moeten kopen?

1. Wat valt op aan de vernieuwde Mazda 2 Hybrid?

Maar da’s toch gewoon een Toyota Yaris? Klopt! Het zit zo: een paar jaar geleden was Mazda op zoek naar een snelle (en goedkope) oplossing om de gemiddelde CO2-uitstoot terug te dringen. Het sloot een dealtje met Toyota, en mocht de Yaris Hybrid gaan verkopen met Mazda-emblemen. De 2 Hybrid wordt náást de 2 verkocht die Mazda in eigen beheer ontwikkelde, en vorig jaar nog naar de plastisch chirurg heeft gestuurd. Maar dat model heeft hooguit mild-hybrid techniek, die de gemiddelde CO2-uitstoot slechts beperkt de kop indrukt.

De tot Mazda 2 Hybrid getransformeerde Toyota Yaris is nu twee jaar in Nederland. Deze tussentijdse modelupdate heeft dus niet lang op zich laten wachten. Maar anders dan bij de vernieuwde Toyota Yaris Hybrid (2024), komt er géén tweede vermogensvariant (met 130 pk). Naar eigen zeggen is het een heel bewuste keuze dat Mazda het laat bij de aloude versie met 116 pk. Die stoot nét wat minder CO2 uit dan Toyota’s nieuwe aandrijflijn met 130 pk.

Het stukje ‘vernieuwd’ blijft bij de Mazda 2 Hybrid zodoende beperkt tot enkele uiterlijke aanpassingen. Hij kreeg een nieuwe voorbumper, waarin de voor Mazda kenmerkende vijfhoekige grille een prominent herkenningspunt is. De balk tussen de achterlichten, zwart op de Yaris, is op de Mazda meegelakt in de gekozen carrosseriekleur. Een groter multimediascherm, wat andere merk- en typenaampjes erop, enkele merkspecifieke wieldesigns en de transformatie is compleet.

2. Wat is er goed aan de Mazda 2 Hybrid?

Technisch is de 2 Hybrid identiek aan de Toyota Yaris Hybrid, dus alles wat die auto goed doet, doet de Mazda ook goed. Tijdens onze testrit in de heuvels ten zuiden van Barcelona, blijkt de combinatie van de 1,5-liter driecilinder en elektromotor niet alleen verrassend pittig te presteren, maar ook uiterst efficiënt met de benzine om te springen.



We hebben het gaspedaal onderweg niet gespaard, maar dankzij de soepele wisselwerking tussen benzine- en elektromotor kwamen we toch op een gemiddeld verbruik van 4,2 l/100 km (1 op 23,8). Gelijk aan de WLTP-opgave voor de testauto, die was uitgevoerd als (duurste) Homura Plus met 17-inch lichtmetaal.

Nog een ‘plus’: de rijke (veiligheids)uitrusting. Al vanaf basisversie Prime-Line beschikt de Mazda 2 Hybrid over adaptieve cruisecontrol en een achteruitrijcamera.

3. Wat kan beter aan de Mazda 2 Hybrid?

De vraag waarom je de Mazda 2 Hybrid zou moeten prefereren boven de Toyota Yaris, is daarmee echter nog niet beantwoord. Beide modellen delen namelijk ook dezelfde nadelen: menig concurrent is aanzienlijk ruimer, bij 450 kilo houdt het maximum trekgewicht op en een wat dikkere isolatiemat rond de wielkuipen had de auto best kunnen gebruiken.

Met een prijs van 26.790 euro voor het instapmodel Prime-Line, is de Mazda 2 Hybrid bovendien duurder dan de basis-Yaris. Zonder noemenswaardige uitrustingscompensatie, scheelt dat toch 740 euro. Terwijl je op de Toyota ook nog eens 10 jaar garantie krijgt. Mazda houdt het bij 6 jaar.



4. Wanneer komt de Mazda 2 Hybrid naar Nederland en wat gaat hij kosten?

De Mazda 2 Hybrid staat in vernieuwde vorm inmiddels bij de Nederlandse dealer. De startprijs weet je inmiddels: 26.790 euro voor de Prime-Line. Er zijn nog vier andere uitvoeringen: Centre-Line (28.290 euro), Exclusive-Line (30.440 euro), Homura (32.790 euro) en Homura Plus (35.190 euro). Het topmodel is daarmee zelfs duurder dan de duurste Yaris Hybrid met 130 pk!

De tarieven voor private lease starten bij Mazda bij 339 euro per maand, op basis van een contractduur van 72 maanden en 5000 kilometer op jaarbasis. En zie daar: nu is de Mazda 2 Hybrid wél goedkoper dan de Toyota. Want voor de Yaris Hybrid Comfort betaal je ten minste 355 euro per maand. Het verschil is klein, maar pak de calculator er maar eens bij om uit te rekenen hoeveel het scheelt over de hele leaseperiode. Hebben we daarmee toch het antwoord gevonden op de vraag waarom je voor de Mazda 2 zou moeten kiezen? Ja.

5. Wat vind ikzelf van de Mazda 2 Hybrid?

De Toyota Yaris is een auto die zijn kwaliteiten allang heeft bewezen, en daarvan profiteert de vernieuwde Mazda 2 Hybrid. Het is een prettig rijdende auto, met een uitzonderlijk laag verbruik. Net als de Yaris.

Maar waarom zou je voor de Mazda kiezen als de Toyota niet alleen (iets) goedkoper is, maar (vooral) ook een langere garantie heeft? Daarvoor is uiteindelijk maar een goede reden: hij is goedkoper in de private lease. En dat maakt de auto voor veel particuliere automobilisten, die hun nieuwe compacte hatchback via private lease bekostigen, wel degelijk een interessant aanbod.