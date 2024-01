Wil jij een Polo private leasen? Denk dan eens aan deze 12 (!) goedkopere alternatieven

Nieuws

Je wilt een compacte hatchback private leasen. Grote kans dat je direct aan een Volkswagen Polo denkt, de benchmark in zijn segment. Maar als je onze private lease vergelijker erbij pakt, ontdek je dat er maar liefst 12 goedkopere alternatieven zijn!

Private lease is de ideale manier om zonder zorgen in een nieuwe auto te rijden. De meeste kosten zoals bijvoorbeeld wegenbelasting, afschrijving, verzekering en onderhoud zijn gebundeld in één maandelijks bedrag. Alleen de brandstof komt er nog bij.

Tip Ontspan nabij Arnhem Wil jij genieten van een mooi uitzicht over de Rijn én dicht bij hartje Arnhem slapen? Ga dan voor een verblijf bij NH Arnhem Rijnhotel****! Bekijk aanbieding

Wat krijg je standaard in de Polo? En voor welke prijs?

De Volkswagen Polo is een van de auto’s die je kunt private leasen via onze vergelijker. Maar wat krijg je op de instapversie? Deze heeft de volgende features standaard:

Airconditioning

Cruise control

15 inch stalen velgen

Buitenspiegels elektrisch instel- en verwarmbaar

Lane Assist

LED-koplampen

Digitaal instrumentenpaneel

6,5 inch multimediascherm met Apple CarPlay en Android Auto

De 1.0 MPI-versie van de Polo wordt standaard aangedreven door een driecilinder benzinemotor die 80 pk en 93 Nm produceert. Hiermee is de Duitse hatchback absoluut geen snelheidsduivel: over de 0-100 sprint doet de Polo 15,5 seconden. In de kofferbak past 355 liter bagage.

De Volkswagen Polo is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 361,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volkswagen Polo private lease prijzen.

Wat kun je leasen voor hetzelfde of minder geld?

In onze private lease vergelijker zijn er maar liefst 12 alternatieven in de klasse van de Polo met een lager maandbedrag. Het gaat om de volgende auto’s:

Toyota Yaris- € 299 Seat Ibiza - € 319 Hyundai i20 - € 319 Dacia Sandero - € 324 Citroën C3 - € 329 Mazda2 - € 334 Mitsubishi Colt - € 339 Renault Clio - € 354 (Renault Clio Hybrid - € 384 ) Citroën ë-C3 - € 359 Peugeot 208 - € 369 (Peugeot e-208 - € 365 ) Opel Corsa - € 369 Skoda Fabia - € 379

De genoemde prijzen zijn actueel op het moment van schrijven, klik op de modelnaam om het huidige tarief te zien.

Standaarduitrusting

Op warme dagen zul je er in alle Polo-alternatieven koel bij zitten, want airconditioning hebben ze allemaal. Ook cruise control is standaard in dit segment. Voor lichtmetalen velgen moet je niet bij de Polo zijn, maar wel bij concurrenten als de Hyundai i20 en de Opel Corsa. LED-koplampen hebben vrijwel alle Polo-alternatieven, op de Yaris en de i20 na. Lane Assist is minder vanzelfsprekend; de veiligheidsfeature is wel standaard op de Ibiza, i20, Colt, Clio, 208, Corsa en Fabia.

Benzine, hybride of elektrisch

Alleen de Colt (66 pk), Yaris 1.0 (70 pk), 208 (75 pk) en Corsa (75pk) leggen het qua vermogen af tegen de Polo. Verder hebben alle auto's evenveel of meer vermogen. Over de aandrijflijn gesproken: 2 auto’s hebben een mild hybrid-aandrijflijn (i20 en Mazda2). De Clio is als full hybrid (zonder stekker) beschikbaar en de nieuwe ë-C3 is de enige auto uit de lijst met een volledig elektrische aandrijflijn (met stekker dus).

Conclusie

De Volkswagen Polo is relatief aan de prijs. Dit betaalt zich niet uit in een uitgebreide uitrusting of heel krachtige aandrijflijn. Al zijn er ook concurrenten met nog minder vermogen. Maar de meeste alternatieven kunnen goed concurreren met de Polo. En vaak troeven ze de Duitser zelfs af.

Het roept de vraag op waarom je voor de Volkswagen Polo zou kiezen. Hij heeft beslist een ijzersterke reputatie, maar met de Seat Ibiza en de Skoda Fabia heb je twee goedkopere opties uit dezelfde Volkswagen-groep die technisch identiek zijn aan de Polo. Sterker nog: bij de Fabia krijg je een 1.0 TSI benzinemotor met 95 pk én een ruimere uitrusting. Bovendien is de bagageruimte groter (380 liter).

Ga je private leasen en wil je de enige kostenpost die je zelf nog moet betalen (de benzine) zo laag als mogelijk houden, ga dan voor de zuinigere Mazda2, Hyundai i20 of Renault Clio Hybrid. Wil je de sprong maken naar elektrisch rijden, kies dan voor de Peugeot e-208-aanbieding of reserveer de gloednieuwe Citroën ë-C3.