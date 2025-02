9 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand

Nieuws

Met private lease betaal je niet in een keer een torenhoog aankoopbedrag, maar toch kan de leasevorm duur uitvallen. Om te laten zien dat dit niet hoeft, gaan we met een relatief bescheiden maximumbudget op zoek naar een elektrische auto binnen onze private lease vergelijker. Welke EV kunnen we private leasen voor maximaal 400 euro per maand?

Met private lease wordt autorijden veel eenvoudiger en overzichtelijker, omdat je maandelijks een vast bedrag betaalt waarin de meeste autokosten al zijn inbegrepen. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over zaken als afschrijving, verzekering of onderhoud. De enige extra kosten die je zelf moet dekken, zijn die voor brandstof of het opladen van de auto.

9 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro:

1. Dacia Spring

Pluspunten Minpunten + Scherpe prijs, zeker voor een elektrische auto - Kwaliteit interieur laat te wensen over + Hoge instap en zit - Ruimte zowel voor- als achterin niet geweldig + Wendbaar door kleine draaicirkel (9,5 meter) - Kleine actieradius

Vind hier de beste Dacia Spring private lease deal

2. Leapmotor T03

Pluspunten Minpunten + Ruimer dan je denkt - Design is smaakgevoelig + Compleet uitgerust - Trage software en blikkerige luidsprekers + Rijdt volwassener dan je verwacht - Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst

Vind hier de beste Leapmotor T03 private lease deal

3. Hyundai Inster

Pluspunten Minpunten + Ruimer dan je denkt - Technische specificaties basismodel niet indrukwekkend + Scherpe prijs, rijk uitgerust - Standaard een vierzitter + Gebruiksvriendelijk: veel fysieke knoppen - Smal: ruimte in de breedte niet overdadig

Vind hier de beste Hyundai Inster private lease deal

4. Renault 5

Pluspunten Minpunten + Leuke en originele vormgeving - Technische specificaties niet indrukwekkend + Rijdt leuk en comfortabel - Beenruimte achterin + Scherpe prijs met subsidie - Goedkopere uitvoering nog niet beschikbaar

Vind hier de beste Renault 5 private lease deal

5. Nissan Leaf

Pluspunten Minpunten + Rijke standaarduitrusting - Chademo-snellaadpoort is steeds minder gangbaar + Opvallend stille cabine en prettig geveerd - Beperkte actieradius + Volwaardige elektrische gezinsauto voor een scherpe prijs - Zowel laad- als snellaadvermogen niet indrukwekkend

Vind hier de beste Nissan Leaf private lease deal

6. Citroën ë-C3

Pluspunten Minpunten + Zeer scherpe prijs, zeker voor een EV - Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen + Volwassen auto voor zijn prijsklasse - Actieradius is redelijk beperkt + Door SUV-vorm hoge zit en instap - You-uitvoering zonder centraal touchscreen

Vind hier de beste Citroën ë-C3 private lease deal

7. Dongfeng Box

Pluspunten Minpunten + Licht voor een EV (1251 of 1430 kg) - Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst + Rijk uitgerust - Standaard laag laadvermogen (3,3 kW) + Scherpe prijs - Standaard actieradius (230 km)

Vind hier de beste Dongfeng Box private lease deal

8. Opel Corsa Electric

Pluspunten Minpunten + Ijzersterke reputatie en naamsbekendheid - Nadrukkelijk aanwezig bandengeruis + Bedieningsgemak - Geen one-pedal driving + Zuinig - Beenruimte achterin

Vind hier de beste Opel Corsa Electric private lease deal

9. Fiat Grande Panda

Pluspunten Minpunten + Ruimer dan je denkt - Standaard 7,4 kW laadvermogen, dus niet driefaseladen + Leuk retrodesign - Actieradius (320 km) redelijk beperkt + Rijk uitgerust, waaronder handige laadkabel - Hoorbare piep elektromotor

Vind hier de beste Fiat Grande Panda private lease deal

Elektrische auto private lease

Deze elektrische auto’s voor minder dan 400 euro per maand vind je allemaal in onze private lease vergelijker. Liever een andere auto? Kijk dan verder op de private lease pagina van Auto Review.