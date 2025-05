Rij voor een prikkie in deze Japanse elektrische gezinsauto

Nieuws

Elektrisch rijden is nog altijd relatief prijzig. Dit geldt zeker als je een auto met genoeg ruimte voor het hele gezin nodig hebt. Daar hebben wij een oplossing voor: deze elektrische gezinsauto uit Japan is nu via onze private lease vergelijker voor een prikkie te rijden!

Je kiest voor private lease als je zorgeloos wilt autorijden. Vrijwel alle vaste autokosten zijn namelijk gebundeld in één maandbedrag. Zorgen over de aanschaf, afschrijving, verzekering en het onderhoud verdwijnen als sneeuw voor de zon. Daarbij zorgt het voor een duidelijk overzicht in de kosten. Bekijk ons aanbod van de Nissan Leaf.



Nissan Leaf in het kort

Specificaties

Uitvoering N-Connecta en Tekna Vermogen (pk) 150 Koppel (Nm) 320 Accucapaciteit (kWh) 39 WLTP-actieradius (km) 270 Laadvermogen (kW) 6,6 Snellaadvermogen (kW) 50

Pluspunten

+ Volwaardige elektrische gezinsauto voor een scherpe prijs

+ Rijke standaarduitrusting

+ Opvallend stille cabine en prettig geveerd

+ Hoog gebruiksgemak

Minpunten

- Chademo-snellaadpoort is steeds minder gangbaar

- Beperkte actieradius

- Zowel laad- als snellaadvermogen niet indrukwekkend

Nissan Leaf N-Connecta

De voordeligste Nissan Leaf uit onze vergelijker is uitgerust als N-Connecta. Dit is twee stapjes boven de standaarduitrusting, en dat is dan ook te merken. Zo vind je op deze Leaf onder andere standaard:

Adaptieve cruise control

Automatische airconditioning

Parkeersensoren voor en achter

17 inch lichtmetalen velgen

LED-verlichting

Stoelverwarming

Gekoeld handschoenenkastje

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

360 graden parkeercamera

Warmtepomp

Keyless entry en start

Verkeersbordherkenning

One-pedal driving

Privacy glass

Lane departure-waarschuwing

8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

7 inch digitaal instrumentarium

Nissan Leaf private lease

De Nissan Leaf is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 359,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Nissan Leaf private lease prijzen.

