Nieuws

Door al het EV-geweld van andere automerken is de Nissan Leaf een 'beetje' ondergesneeuwd geraakt. Maar inmiddels is de volledig nieuwe generatie klaar en gaat hij in 2025 in productie. Toch is Nissan niet helemaal in een jubelstemming, want de fabriek in Engeland moet voor die tijd nog enkele obstakels overwinnen.

De eerste Nissan Leaf werd in 2009 onthuld en was toen de eerste moderne EV die in massaproductie werd genomen. De actieradius bedroeg op papier een schamele 175 kilometer, waarvan je er in de praktijk nog ongeveer 100 van over hield. Het design was niet ieders smaak, maar omdat de Leaf geen concurrentie kende, gingen jaarlijks toch enkele honderden exemplaren over de Nederlandse toonbank. Dat werden er met de tweede generatie uit 2018 enkele duizenden.

'Productie Nissan Leaf nog een hele uitdaging'

Inmiddels zijn we in 2024 aanbeland en loopt de voormalige EV-pionier hopeloos achter. De dealers smachten om de nieuwe generatie, maar moeten nog even geduld hebben. Alan Johnson is de vicepresident van de Nissan-fabriek in het Britse Sunderland waar de nieuwe Leaf gebouwd gaat worden en heeft volgens electrek.co gezegd dat de productie nog een hele uitdaging wordt. Althans, om de productie winstgevend te maken. "Een productie in Engeland moet zeker mogelijk zijn, maar alleen als alle seinen op groen staan", waarschuwt hij. Waar loopt Nissan tegenaan?

Blijf op de hoogte van de nieuwe Nissan Leaf met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Volgens Johnson ontbreekt het in Groot-Brittannië aan 'goede, solide beleidsmaatregelen'. Verder ziet hij beren op de weg wat betreft het realiseren van een regionale toeleveringsketen voor de nieuwe Leaf. Als grootste struikelblok noemt hij de hoge energiekosten in Engeland. "We betalen soms twee keer zoveel als op het Europese vasteland wat de winst drastisch kan verminderen."

Meer hernieuwbare energie

Om de energiekosten omlaag te brengen, moet het aandeel hernieuwbare energie in de fabriek omhoog. Momenteel komt 20 procent van het energieverbruik op conto van windmolens en zonnepanelen op het fabrieksterrein, maar Nissan wil hier 100 procent van maken. Verder wil Nissan de productielijn van de batterij een upgrade geven en moet niet ver van de huidige fabriek een nieuwe gigafabriek voor de accupakketten verrijzen die ook in andere EV's komen.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Kortom: er zijn verregaande veranderingen nodig om de fabriek van de komende Nissan Leaf weer bij de tijd te maken. Het personeel moet er ook aan geloven en wordt bijgeschoold voor de productie van elektrische auto's. Verder moet er meer personeel bij en ook dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee, aldus Adam Pennick, hoofd van de fabriek.

Start productie maart 2025

De productie van het uitzwaaiende model van de Nissan Leaf is inmiddels gestopt. Alle auto's voor de Europese markt rolden in het Britse Sunderland van de band. Dan hebben we het over 280.000 stuks sinds de productiestart in 2013. Dat is ruim 40 procent van het wereldwijd verkochte aantal Leafs (650.000 exemplaren). De overige exemplaren werden geproduceerd in Amerika en thuisland Japan.

Inmiddels heeft Nissan bevestigd dat de nieuwe generatie Leaf gaat lijken op de Nissan Chill-Out Concept uit 2021 (zie het staalblauwe studiemodel op de foto's). Als alle hobbels genomen zijn, gaat in maart 2025 de productie van start. Met een beetje geluk kunnen we je nog dit jaar de productieversie laten zien.