Het heeft 'even' geduurd, maar de nieuwe Nissan Leaf is eindelijk hier. De eerste generatie uit 2010 was baanbrekend; hoe zit dat met de nieuwe Nissan Leaf?

De oorspronkelijke Leaf was bij zijn onthulling de eerste in massa geproduceerde elektrische auto voor het gezin. Of zoals Nissan het mooi verwoordde: Leading Environmentally friendly Affordable Family vehicle, kortweg Leaf. Dat 'leaf' in het Engels 'blad' betekent, was meegenomen, want dat benadrukte zijn milieuvriendelijke aandrijflijn.

Zo baanbrekend als zijn voorganger is de nieuwe Nissan Leaf niet. Dat kan ook niet, het barst immers inmiddels van de EV's. Of je moet een EV met een actieradius van 1000 km bieden.

Dat haalt de nieuwe Leaf bij lange na niet, maar 604 km (WLTP) voor de versie met de grootste batterij (75 kWh, 218 pk) is helemaal niet verkeerd. Met de kleinere batterij van 52 kWh (177 pk) moet je na 436 km een laadpaal opzoeken. Het gemiddelde verbruik dat Nissan opgeeft, bedraagt 14,2 kWh/100 km.

Goed nieuws voor wie in de buurt van een snelweg woont waar je 130 km/h mag: de aandrijflijn van de Leaf is volgens Nissan zó efficiënt dat je met deze snelheid een afstand kan afleggen van ruim 330 km. Normaal moet je bij een dergelijke snelheid rekening houden met een actieradiusverlies van pak 'm beet 30 procent en zou je met de kleine batterij theoretisch gezien uitkomen op 305 km. De topsnelheid is 160 km/h.

Snelladen kan met 150 kW en dat is goed voor 417 km verse kilometers in 30 minuten, zegt Nissan. Of een warmtepomp standaard is, weten we nog niet. Wel wordt de accu voor het laden op de juiste bedrijfstemperatuur gebracht. Hierbij kijkt het systeem met een schuin oog naar de navigatieroute in Google Maps, die op zijn beurt de meest geschikte laadstops voorstelt.

Nissan Leaf bagageruimte

De nieuwe Nissan Leaf is geschikt voor Vehicle-to-Grid (V2G), waarmee de auto energie kan terug leveren aan het energienetwerk. En ook Vehicle-to-Load (V2L) is mogelijk. Hiermee kun je op een plek waar geen stopcontact is tóch een speklapje braden op de elektrische barbecue. Al past een vegan hamburger beter bij de groene aandrijflijn van de Leaf. Neem gerust een paar kilo mee, want er past 437 kg in de bagageruimte.

Het interieur is er met sprongen op vooruit gegaan. Dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat de vorige Leaf al sinds 2017 op de markt was. We zien gelukkig duidelijk afgebakende knoppen op het stuur (en geen touchpad links en rechts) én een ouderwets grote volumeknop onder het centrale scherm.

De twee 14,3-inch displays met Google-functies zijn standaard. Blij worden we ook van het rijtje toetsen onder het scherm voor de temperatuur. Al hadden we nog liever échte knoppen gezien.

Vleugje Nissan Z

Dan het exterieur. Smaken verschillen, maar als we zeggen dat de Nissan Leaf nooit het mooiste meisje van de klas was, zullen maar weinig mensen ons met pek en veren het dorp uitdragen. Wat dit betreft, verloochent de nieuwe Leaf zijn afkomst niet. We zien een braaf design dat in de pas loopt met andere EV's. Maar als we langer kijken, raken we tóch gecharmeerd.

En dan vooral van de achterkant, want hier zien we een vleugje Nissan Z in, de gaafste Nissan van het moment die helaas niet bij ons te koop is. Vergelijk het zwarte vlak en de smalle horizontale ledlampen maar met elkaar. Indirect verwijst de Leaf hiermee naar de klassieke Nissan 240Z die ook zo'n zwart vlak had. Dat het Nederlandse persbericht dit volledig negeert, vinden we gek in een tijd waarin het steeds belangrijker voor automerken wordt om zich met design te onderscheiden.



Nissan Leaf (2025) prijs en levertijd

De nieuwe Nissan Leaf rolt als vanouds in het Britse Sunderland van de band en is vanaf eind september te bestellen. De eerste leveringen starten echter pas in de lente van 2026. Over prijs is nu nog niets bekend.