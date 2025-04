Goedkope elektrische Nissan gaat Chinese budget-EV’s te lijf

Nieuws

Van oudsher was de Micra het kleinste model van Nissan. Maar vanaf 2026 komt er een model ónder de nieuwe elektrische Micra. Daarmee heeft de alliantie van Renault-Nissan een extra wapen in handen tegen de Chinese budget-EV’s.

Lange tijd leek de fabrikant, die al in 2010 de elektrische Nissan Leaf introduceerde, te kampen met de wet van de remmende voorsprong. Nieuwe EV's lieten lang op zich wachten en toen in 2022 na lang wachten eindelijk de Nissan Ariya arriveerde, wist hij weinig potten te breken.



Met onze gratis nieuwsbrief mis je geen Nissan-nieuwtje meer!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Vervolgens waren er berichten over een dreigend faillissement en een mogelijke fusie met Honda en Mitsubishi. Nadat die was afgeketst, duurde het niet lang voordat Nissan de aanstaande geboorte van maar liefst drie nieuwe modellen aankondigde: Micra, Juke en Qashqai. En daar blijft het dus niet bij.



Goedkope elektrische Nissan op basis Renault Twingo

Vandaag kunnen we melden dat er nóg een EV met Nissan-logo aan zit te komen. Die nieuwe betaalbare Nissan leent zijn techniek van de aanstaande Renault Twingo. Dat bevestigde Renault Group tijdens een online presentatie voor investeerders, zo meldt het Britse Auto Express. Tegelijk werd bekend dat Nissan zich terugtrekt uit het financiële deel van Renaults Ampere-project – maar wel gebruik blijft maken van de techniek.

Naam nieuwe kleine EV van Nissan

Nissan heeft Ampere namelijk gevraagd om een kleine elektrische stadsauto te ontwikkelen op basis van de nieuwe Twingo. Die A-segmenter komt zoals gezegd dus onder de Micra in het gamma. Daarmee wordt die kleine EV het nieuwe instapmodel van Nissan in Europa. Daarom zou het eigenlijk logischer zijn om de elektrische Nissan op Twingo-basis de modelnaam Micra te geven. Want wat is er nu kleiner dan Micra? Maar die naam wordt het dus niet.

Of Nissan net als Renault een oude benaming van stal haalt, is onduidelijk. Dat zou ‘Sunny’ kunnen zijn, want het laatste model met die naam verdween al ruim 20 jaar geleden. Al zou ‘Cherry’ natuurlijk nog veel leuker zijn. Dat was immers de kleine voorwielaandrijver waarmee Nissan – toen nog Datsun – in Europa doorbrak.

Saillant detail: die Cherry was er al in 1971, een jaar eerder dan de Renault 5 ... En kijk eens naar de prachtige rode Cherry op de foto's hieronder; zou het niet leuk zijn om de nieuwe compacte Nissan naar die oude voorwielpionier te modelleren?

Lage ontwikkelingskosten

Volgens Renault is de nieuwe Nissan voor 80 procent gelijk aan de volgende generatie Twingo. Dankzij die samenwerking kan Nissan snel schakelen én besparen op ontwikkelkosten. Renault zelf vergroot zo de productiecapaciteit en verdient extra aan de technologie die al in huis is.

Vanafprijs goedkope EV's rond 20.000 euro

Ampere zegt de nieuwe Twingo in slechts 21 maanden ontwikkeltijd op de weg te krijgen. Voor Dacia’s aanstaande mini-EV zou dat zelfs maar 16 maanden zijn. Doordat de auto’s relatief weinig onderdelen bevatten, ligt de kostprijs liefst 40 procent lager dan die van de Renault 5.



Of dat ook betekent dat de prijs navenant daalt, is nog niet duidelijk – maar reken voor de Nissan op een vanafprijs rond de 20.000 euro. Met zo'n prijskaartje biedt de Japanse fabrikant ook tegenwicht tegen goedkope elektrische auto's uit China, zoals de Leapmotor T03 en de Dongfeng Box.

Actieradius kleine elektrische Nissan

Over de techniek is nog weinig bekend, maar de kans is groot dat de nieuwe Twingo (en dus ook de Nissan) gebruikmaakt van dezelfde aandrijflijn als de Renault 5: een 40 kWh-accu en een elektromotor van 118 pk. Daarmee moet een actieradius van zo’n 320 kilometer haalbaar zijn.

Ampere werkt ook aan een goedkopere batterijtechniek: in plaats van de huidige nikkel-mangaan-kobaltcellen stapt het over op lithium-ijzerfosfaat. Die zijn goedkoper en leveren in theorie meer bereik op, al zijn ze minder energiedicht. Ook is er sprake van laadsnelheden tot 80 procent in 15 minuten. Of deze techniek direct beschikbaar is voor de budget-EV van Nissan, is nog onduidelijk.