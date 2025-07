Nieuws

De Nederlandse autoverkopen lopen niet echt lekker. Hoewel Tesla er juist heel blij mee is. De Model Y staat weer op nummer 1 en de Model 3 op 3. Maar er is één benzinemodel dat goed blijft meedraaien in de top 10.

In het eerste halfjaar van 2025 zijn 182.680 nieuwe auto’s geregistreerd. Dat is een daling van 5,5 procent in vergelijking met 2024 (193.312). Dat blijkt uit de meest recente cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC.

Ook in de maand juni lieten de verkoopcijfers een min zien. Er gingen 34.641 nieuwe auto’s op kenteken, anderhalf procent minder dan juni vorig jaar (35.161).

Vooral verkoop benzineauto's loopt terug

Met name benzineauto’s gaan niet zo lekker. Het marktaandeel van modellen op benzine zonder elektrische ondersteuning daalde van 21,8 procent in 2024 tot slechts 15 procent in de eerste helft van dit jaar. Het hybride-aandeel op de Nederlandse markt is ruim drie keer zo groot: 48,3 procent.

Hierbij plaatsen we graag een kanttekening. Onder de hybrides worden ook benzineauto’s met mild hybride-ondersteuning gerekend. MHEV’s maken zelfs bijna 30 procent uit van het totale aantal verkochte hybrides. Maar de primaire brandstof blijft toch gewoon benzine. Stekkerhybrides doen het trouwens nog beter dan de mild hybrids en hebben een marktaandeel van ruim 40 procent.

Verkoop naar brandstofsoort*

Hybride (88.293 registraties, 48,3% marktaandeel) Full EV (63.877 registraties, 35,0% marktaandeel) Benzine (27.382 registraties, 15,0% marktaandeel) Diesel (2.556 registraties, 1,4% marktaandeel) Lpg (572 registraties, 0,3% marktaandeel)

* januari-juni 2025

Elektrische auto’s op één bij zakelijke verkoop

Van januari tot en met juni 2025 werden er 63.877 volledig elektrische auto’s (EV’s) geregistreerd. Dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van vorig jaar (60.277). Daarvan ging bijna 82 procent naar zakelijke kopers.

Dit benzinemodel houdt moedig stand

In al dat hybride en elektrische geweld, blijft één auto fier overeind die op pure benzine rijdt: de Kia Picanto. Met 738 registraties bezette hij in juni een keurige vierde plek, vlak achter de Tesla Model 3.

En over Tesla gesproken: Nederlanders lijken alle schaamte ten aanzien van Elon Musks automerk te laten varen. De Tesla Model Y voert de junilijst aan. En niet zo'n beetje ook. Hij laat een flinke voorsprong noteren op de Skoda Elroq. Wel is de vraag of Tesla die sterke terugkeer weet vol te houden. In veel andere Europese landen loopt het nog stroef met de verkoopcijfers.

Top 5 meest geregistreerde modellen**

Tesla Model Y (1.250 registraties, 3,6% marktaandeel) Skoda Elroq (979 registraties, 2,8% marktaandeel) Tesla Model 3 (749 registraties, 2,2% marktaandeel) Kia Picanto (738 registraties, 2,1% marktaandeel) Kia EV3 (657 registraties, 1,9% marktaandeel)

** juni 2025

Renault bestverkochte merk

Hoewel er geen enkele Renault in de bovenste regionen van de modellenlijst staat, is het Franse merk wel lijstaanvoerder. En het bestverkochte model is niet de nieuwe Renault 5, zoals je misschien zou verwachten, maar de Captur (579). Op twee staat de Renault Clio met 425 stuks en dan volgt meteen de 5 (424). Ook de Symbioz (408 stuks) valt nog steeds in de smaak bij de Nederlandse autoconsument.

Top 5 meest geregistreerde merken in juni 2025

Renault (3.024 registraties, 8,7% marktaandeel) Kia (3.005 registraties, 8,7% marktaandeel) BMW (2.651 registraties, 7,7% marktaandeel) Volkswagen (2.434 registraties, 7,0% marktaandeel) Toyota (2.280 registraties, 6,6% marktaandeel