Review Renault Symbioz 160 (2025) – nu nog sterkere concurrent voor Toyota Corolla Cross

Na Toyota is Renault in Europa het grootste hybride-merk. Tenminste, als we uitgaan van de meest recente verkoopcijfers. Met de verbeterde Renault Symbioz hopen de Fransen die positie te verstevigen.

Wat valt op aan de vernieuwde Renault Symbioz 160 (2025)?

De belangrijkste wijziging voor dit modeljaar van de Renault Symbioz vinden we onder de motorkap. Daar lag voorheen een 1,6-liter motor die samen met de twee elektromotoren een vermogen van 145 pk genereerde. Renault verving de oude viercilinder en schroefde het vermogen op van 145 tot 160 pk. Het koppel steeg van 255 naar 265 newtonmeter.

Opvallend genoeg maakte Renault voor deze power-upgrade geen gebruik van de 1,2-liter motor die in de 200 pk sterke hybride Renault Espace en Austral ligt. Wat ons betreft lag het voor de hand om die compacte driecilinder te downtunen en in de Symbioz te hangen. Maar nee, in plaats daarvan ligt er nu een 1,8-liter viercilinder onder de kap van de 4,41 meter lange crossover.

Dat is weliswaar een turboloos exemplaar, maar het is allesbehalve een simpel machientje. Hij is ontwikkeld door Horse Powertrain, een samenwerkingsverband van Renault en Geely, de Chinese gigant achter onder meer Volvo en Polestar. De motor heeft variabele kleptiming, directe inspuiting en werkt volgens het Atkinson-principe. Daarbij is de arbeidsslag langer dan de compressieslag, wat voor een hoger rendement zorgt.

Aangevuld met een iets grotere hybride-batterij (1,4 in plaats van 1,2 kWh) zorgt de nieuwe techniek voor betere prestaties en een lager verbruik. In plaats van 4,7 liter per 100 kilometer (1 op 21,3) zou de Renault Symbioz nu genoegen nemen met 4,3 liter/100 km (1 op 23,3).

Binnenin maakte de muisachtige transmissiehendel plaats voor een joystickje à la Porsche en Volkswagen. Minder fraai, maar wel iets prettiger in gebruik; het is meteen duidelijk welke stand je hebt geselecteerd. En het ding is sowieso fijner dan de selectiehendel aan de drukbezette stuurkolom van andere Renaults met een hybride of elektrische aandrijflijn.



Op de snelweg selecteer je normaliter de D van Drive. Als je een traject met veel rotondes en verkeerslichten voor je hebt, kun je het beste voor de B-stand kiezen. Daarmee win je extra veel remenergie terug.



De Renault Symbioz start trouwens altijd in de elektrische modus en Renault claimt dat je in de stad tot 80 procent van de de tijd volledig elektrisch kunt rijden.

Wat is goed aan de Renault Symbioz 160 (2025)?

Hoewel de Renault Symbioz met 145 pk geen stakker was die tijdens de gymles altijd als laatste werd gekozen, is de nieuwe aandrijflijn een flinke stap vooruit.

De honderdsprint verloopt nu binnen 9,1 in plaats van 10,6 seconden. Daarmee is-ie de Toyota Corolla Cross 140 nu ook te snel af. Als we de WLTP-cijfers erbij nemen, is de Fransman met zijn 1 op 23,3 eveneens zuiniger dan de Japanner (1 op 20). Tel daar de grotere benzinetank (48 liter vs. 39 voor de Toyota) bij op, en de Symbioz zou na elke tankbeurt een stuk verder moeten komen dan de Corolla Cross (1118 vs. 780 km).

Het cvt-achtige geloei dat eerdere Renaults met de hybride-aandrijflijn regelmatig lieten horen, is bij de Symbioz gelukkig afwezig. En ook lijken de verschillende componenten in het complexe aandrijfsysteem niet langer continu te touwtrekken over wie wat doet. De samenwerking verloopt vrij vloeiend, zij het nog niet zo naadloos als bij de gemiddelde Toyota.

Onveranderd, maar nog altijd een sterk punt van de Symbioz, is de interieurruimte. Hoewel de auto grotendeels identiek is aan de Renault Captur, heb je voorin alle ruimte voor hoofd, knieën en ellebogen. Achterin valt er evenmin veel te klagen, zolang de inzittenden niet veel langer zijn dan pakweg 1,85 meter. Bovendien is de achterbank over een afstand van 16 centimeter verschuifbaar.

Zo kun je de beenruimte en de inhoud van de kofferbak afstemmen op de wensen van het moment. Met de achterbank in de voorste stand kan er 624 liter aan spullen mee. Heb je een stel steltlopers op de achterbank, dan moet je genoegen nemen met 492 liter.

Het op Google gebaseerde infotainment-systeem werkt snel en duidelijk. Wie zijn smartphone kan bedienen, is ook snel thuis in het Renault-systeem. Voor de klimaatregeling kun je terecht bij een rijtje fysieke knoppen onder het centrale scherm. Ook prettig is de My Safety-knop links van het stuur. Daarmee zet je alle ongewenste veiligheidsbemoeials in één klap – of eigenlijk met twee keer indrukken – buitenspel.

Wat kan beter aan de Renault Symbioz 160?

Hoewel de aandrijflijn een stuk rustiger is dan voorheen, begint de verbrandingsmotor af en toe op ogenschijnlijk willekeurige momenten te knorren. Dat blijft een vreemde gewaarwording, die weliswaar niet ontzettend hinderlijk is, maar evenmin comfortverhogend werkt.

Kies je met de Multi Sense-knop rechts op het stuur voor de sportstand, dan voelt de Symbioz lekker vlot aan. Jammer is dat de verbrandingsmotor na een vlotte invoegmanoeuvre wat ons betreft onnodig in de hogere toerenregionen blijft hangen.

We waren opgetogen toen we in de prijslijst zagen dat Renault de Symbioz standaard met een achteruitrijcamera uitrust. Helaas dempte de kwaliteit van de beelden ons enthousiasme al snel. Renaults afdeling inkoop schafte het ding waarschijnlijk voor weinig bij Ali Express aan, want de scherpte is abominabel.

Het trekgewicht van de Renault Symbioz is er met 250 kilo op vooruitgegaan. Maar helaas is een maximum van 1000 kilo nog altijd te weinig om een serieuze gezinscaravan naar Zuid-Frankrijk te trekken.

Op het terrein van garantie blijft Renault ver achter bij veel andere merken. Twee jaar fabrieksgarantie is niet meer van deze tijd. Zeker niet gezien de 10 jaar die Kia en Toyota bieden. En sinds kort wordt Renault ook afgetroefd door de Stellantis-merken (8 jaar). Des te gekker als je bedenkt dat de zustermodellen van Mitsubishi wél 8 jaar lang gegarandeerd worden.

Wat is de prijs van de Renault Symbioz 160?

Vanaf 35.490 euro heb je de basisversie Evolution van de Symbioz voor de deur. Die staat op relatief bescheiden 17-inch wielen. Wel zijn er al best veel veiligheidsvoorzieningen aan boord. Klimaatregeling, sleutelloze toegang en start ontbreken evenmin en je beschikt tevens over een 10,4-ich touchscreen, een DAB+-radio met zes luidsprekers en Android Auto / Apple Carplay.



Voor 3 mille extra krijg je van de dealer de Techno-uitvoering mee. Mét adaptieve cruisecontrol, 18-inch lichtmetaal, een draadloze telefoonlader en een in hoogte verstelbare kofferbakvloer. De Esprit Alpine (39.090 euro) voegt hier onder meer 19-inch wielen, een verwarmbaar stuur en fraaiere bekleding aan toe, aangevuld met blauwe Alpine-accenten.

Voor de topversie Iconic van de Symbioz vraagt Renault 41.390 euro. Daar geeft het merk je dan stoelverwarming, een elektrisch bediende achterklep, voorruitverwarming en een 360-graden camera voor terug.

Nog even ter illustratie: de Toyota Corolla Cross is er vanaf 38.995 euro, maar biedt duidelijk minder uitrusting dan de slechts 95 euro duurdere Symbioz Esprit Alpine.

Wat vind ikzelf van de Renault Symbioz 160 (2025)?

Hoewel de Symbioz stiekem een verlengde Renault Captur is, blijft het een geslaagde gezinsauto met een volwassen dosis ruimte en comfort. De prestaties zijn er met de nieuwe motor duidelijk op vooruitgegaan en dat komt het rijplezier ten goede. Dat het WLTP-verbruik desondanks is gedaald, is een extra kers op de taart.

Maar het blijft knagen ... Liever had ik de Renault Symbioz gezien als een iets lagere en langere stationwagon dan in z’n huidige crossover-vorm. Maar blijkbaar heb ik een ouderwetse smaak.

