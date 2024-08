Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 34 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin torenhoge afschrijving op EV's voor kansen én problemen zorgt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.





+ Top – Nieuwe Lamborghini is ook voor lange mensen

Goed nieuws voor wie lang is en daarom elke krappe supercar aan zich voorbij moet laten gaan: Lamborghini meldt deze week trots dat de nieuwe Temerario meer interieurruimte heeft dan zijn voorganger. Bestuurders met een lengte tot 2 meter moeten met genoeg hoofdruimte achter het stuur kunnen zitten. Wanneer kunnen wij dat persoonlijk komen testen, Lamborghini?

+ Top –Profiteer nu van torenhoge afschrijving op EV’s

De verkoop van nieuwe elektrische auto’s loopt niet zoals de autobranche en de politiek hadden gehoopt. Een van de gevolgen is dat EV’s hard in waarde dalen. Vooral in het dure segment is de afschrijving van elektrische auto’s verbijsterend. Verbijsterend! Deze Porsche Taycan met 9884 kilometer op de teller daalde 72.680 euro in waarde. En zo zijn er nog meer extreme voorbeelden.

+ Top – Toyota heeft stoere plannen

De verbrandingsmotor is nog lang niet afgeschreven. Sterker nog, hij lijkt bezig aan een tweede leven. Toyota werkt aan gloednieuwe verbrandingsmotoren met een inhoud van 1,5 en 2,0 liter. Japanse media zitten er bovenop en melden iets heel bijzonders: misschien trommelt de sterkste viercilinder tot wel 600 pk op

- Flop – De vernieuwde Audi RS 3 kost 21.598 euro per cilinder

Deze week haalden we opgelucht adem: de vernieuwde Audi RS 3 heeft nog altijd een vijfcilinder onder de motorkap. Met 400 pk vermogen is-ie niet sterker geworden. Maar Audi schroeft wel de prijs op … Als we de prijs uitdrukken in prijs per cilinder is het nog wel te behappen, maar doe 21.598 euro keer vijf en je komt sowieso boven een ton uit. Oef.

- Flop – Torenhoge afschrijving op EV’s heeft ook nadelen

Lage restwaarden voor elektrische auto's hebben ervoor gezorgd dat leasemaatschappijen de tarieven in de afgelopen drie jaar hebben verdubbeld. De stijging voor elektrische auto's komt op een moment dat de verkoopcijfers tegenvallen en zou weleens een sneeuwbaleffect kunnen hebben. Door de EV-transitie staat de automarkt op instorten.

- Flop – Renault Symbioz is niet geschikt voor kleurplaten

In onze review van de Renault Symbioz lees je dat de compacte SUV hetzelfde DNA heeft als een aantal van zijn multifunctionele voorgangers. Wij denken meteen aan de Espace en de Scenic. Met hun klaptafeltjes, uitneembare stoelen en talloze opbergmogelijkheden waren dit echt ideale gezinsauto’s. Daarbij steekt de Symbioz met enkel een verschuifbare achterbank een beetje karig af.