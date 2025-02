Mitsubishi kopieert weer een Renault, maar nu de verkeerde

Nieuws

Mitsubishi kondigt twee SUV's in het C-segment aan. Een van de twee krijgt een vertrouwde naam: Grandis. Dit wordt waarschijnlijk een Renault Symbioz met het logo van Mitsubishi. Hier slaat Mitsubishi de plank een beetje mis.

De Mitsubishi Grandis is een oude bekende. De MPV kwam in 2003 op de markt. Ken je die trouwens nog, MPV's? Dat was de SUV van de zeroes, grofweg de jaren 2000-2010. Toen wilde iedereen zo'n Multi Purpose Vehicle. Mitsubishi haakte hier slim op in met de compacte Space Star (toen nog een MPV, inmiddels een kleine hatchback), de Space Wagon en de Space Runner.

De Mitsubishi Grandis kwam hier nog eens bij. De 4,76 meter lange Grandis was te koop als 6- en 7-zitter. Ideaal voor grote gezinnen. De MPV had onder de motorkap een 2.0 diesel (136 pk) of een 2.4 benzinemotor (165 pk).

Grandis deed het best goed

In Nederland verkocht de Grandis aardig, ruim 4500 stuks in totaal. In zijn beste verkoopjaar (2006) verlieten 964 exemplaren de showroom. Dat is veel meer dan de verkopen van de Renault Symbioz in 2024, namelijk 553 stuks. Helemaal eerlijk is dit vergelijk niet, want de Fransman kwam pas in september van vorig jaar op de markt.

Toch noemen we juist de Symbioz, omdat de nieuwe Grandis hierop gebaseerd is. Mitsubishi haalde hetzelfde trucje eerder uit met de Mitsubishi ASX wat feitelijk een Renault Captur is. En met de Mitsubishi Colt die in de Renault-showroom als Clio te koop staat.

Mitsubishi Grandis wordt een hybride SUV

Mitsubishi zelf zwijgt de Symbioz in het aankondigingsbericht van de Grandis dood, maar wie goed naar de bijbehorende teaserbeelden kijkt, weet wel beter. De grille lijkt als twee druppels water op die van de Renault. En ook het knikje in de carrosserie waar de modelnaam staat, vind je terug op de Symbioz.

Dat de Grandis een hybride SUV wordt, zegt ook al genoeg, dat is de Symbioz immers ook (full hybrid met 145 pk). Al noemt Mitsubishi ook de mogelijkheid van een mild hybride. Het kleine beetje twijfel dat nog over is, verdwijnt als sneeuw voor de zon als je hoort dat de Grandis in Europa geproduceerd wordt door ... de Renault-groep.

De verkeerde Renault?

We vragen ons alleen af of Mitsubishi nu niet de verkeerde Renault gekopieerd heeft. De Symbioz is immers een 5-zitter. Dat wordt de Grandis dus ook en geen 6- of 7-zitter zoals eerst. Hiermee verliest de Grandis een belangrijk aankoopargument. Wat dit betreft was de Renault Espace een betere keuze geweest, die is wel leverbaar als 7-zitter.

De nieuwe Mitsubishi Grandis wordt in juli 2025 onthuld. In de herfst volgt de tweede aangekondigde SUV die volledig elektrisch wordt. Grote kans dat dit een gekopieerde Renault Scenic E-Tech is. Welke modelnamen van Mitsubishi zijn nog vrij? Galant klinkt goed, net als Sigma.



