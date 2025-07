Nieuws

De opzienbarendste Renault van de afgelopen, pak 'm beet, 40 jaar was tijdelijk in Rotterdam te zien. Wij namen een kijkje bij deze Renault 5 Turbo 3E en vielen van de ene verbazing in de andere.

Om je geheugen op te frissen: de Renault 5 Turbo 3E is de allerdikste uitvoering van de elektrische Renault 5 E-Tech. Hij heeft een elektromotor in de achterwielen die samen 555 pk (2x 200 kW) op de weg smijten. De sprint van 0 tot 100 km/h is gepiept in nog geen 3,5 seconden. Dat is net zo snel als een Porsche 911 GT3 (3,4 sec.).

Die Porsche kost 322.500 euro, de Renault 5 Turbo 3E 'slechts' 155.000 euro. Uiteindelijk wint de Porsche (topsnelheid: 311 km/h), maar voor een EV kan de Renault 5 Turbo 3E belachelijk hard: 270 km/h. Ook belachelijk hoog is het maximumkoppel van 4800 Nm - laat dat getal gerust even op je inwerken.

Leuk, maar wat moet je ermee in Nederland, horen we je denken. Dachten wij ook. Maar 70 Nederlanders denken hier heel anders over en hebben hun handtekening gezet én 50.000 euro aanbetaald voor een 5 Turbo 3E.

Dat aantal komt overeen met 7 procent van de ongeveer 1000 stuks die tot nu toe wereldwijd (maar vooral in Europa) verkocht zijn. Voor een land waar je op 3 snelwegtrajecten overdag 130 km/h mag, is dat opmerkelijk veel.

Er vielen ons nog meer dingen op aan de Renault 5 Turbo 3E:

1 - slechts 4 onderdelen zijn gelijk

De 5 Turbo 3E herken je meteen als Renault 5, maar slechts 4 onderdelen zijn geleend. Dat zijn de achterlichten, buitenspiegels, voorruit en het centrale scherm. De rest van de auto is opnieuw ontworpen. Al gokken we dat de ruitenwissers ook zijn overgenomen. Overigens konden we het interieur nog niet zien; de auto betrof een mock-up.

2 - in het echt nóg dikker

De foto's maken al indruk, maar als je de 5 Turbo 3E in het echt ziet, valt je mond open van verbazing, zo breed, laag en dik ziet-ie eruit. Vooral recht van achteren denk je 'holy moly!'. Het dak is zo'n 12 centimeter lager en de uitgeklopte wielkasten maken 'm 20 centimeter breder dan het normale Vijfje.

3 - geen spoilerwerk

Heb je gezien dat de 5 Turbo 3E geen opzichtige spoilers heeft? Zoek dus niet naar de enorme taartschep achterop die eerdergenoemde 911 GT3 wél heeft. Niet nodig, zegt Renault. De luchtstroom langs de carrosserie is dusdanig dat-ie voldoende downforce oplevert.

Op de motorkap zit een enorme windgeleider en de voorruit staat verder naar achteren. De rijwind gaat ook langs een van de grijze luchtgeleiders bij het achterwiel. In de andere zit de laadpoort verstopt. De diffuser is de grootste die we ooit gezien hebben.

4 - deze mensen kochten 'm

Nee, we noemen geen namen - die hebben we uiteraard ook niet. Wat we wél weten, is dat de Nederlanders die een 5 Turbo 3E gekocht hebben, al meerdere auto's hebben. Porsches zijn hierbij sterk vertegenwoordigd. Het zijn mensen die vroeger een Clio V6 wilden hebben, maar hem toen niet konden betalen. Andere kopers hebben spijt als haren op hun hoofd dat ze 'm ooit van de hand hebben gedaan.

Grappig: mensen die eerst een zeldzame Renault 5 Turbo 2 uit de jaren 80 wilden, zijn ook geïnteresseerd. Voor een goed bewaard exemplaar van het origineel moet je immers ook zomaar anderhalve ton neerleggen. Met het risico dat je straks geen milieuzone in mag.

5 - kleur bekennen

Mocht je 1,5 ton hebben liggen, de Renault 5 Turbo 3E wordt standaard in het wit geleverd, net als de klassieke Turbo 2 uit de jaren 80. Maar zwart, rood en groen kunnen ook. De auto op de foto is uitgevoerd in de kleuren van de Renault 5 Turbo die de rally van Corsica in 1982 won. En zo zijn er nog enkele kleurschema's die verwijzen naar vroegere rally's.

6 - grootste pijnpunt is verdwenen

Met de Renault 5 Turbo 3E elimineer je een belangrijk pijnpunt van de normale 5, namelijk de krappe been- en knieruimte achterin. Dat 'elimineren' kun je letterlijk nemen, want de Turbo heeft geen achterbank. Lekker veel bagageruimte dus. En een rolkooi. Overigens zet Renault vooralsnog geen eigen raceklasse voor de 5 Turbo 3E op.

7 - nog even geduld a.u.b.

Renault bouwt 1980 exemplaren van de 5 Turbo 3E. Tot nu toe zijn er zo'n 1000 verkocht, dus je kunt er nog een bemachtigen. Weet dat nu bestellen, pas in 2028 rijden is.

