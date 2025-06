Renault 5 (40 kWh): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

312 kilometer is de officiële actieradius van de Renault 5 Urban Range (40 kWh). Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Dit is de tweede keer dat we de actieradius van de Renault 5 testen. De eerste keer was een wintertest van de R5 Comfort Range, dus met de grote batterij van 52 kWh. Toen schommelde de temperatuur rond het vriespunt en was het stroomverbruik aan de hoge kant. Ditmaal voelen we het basismodel met 40 kWh aan de tand en hoeft de klimaatregeling dankzij de buitentemperatuur van 16 tot 19 graden weinig te doen.

Onze testauto is het 120 pk sterke instapmodel van 27.990 euro, dus de versie met de ‘kleine’ batterij van 40 kWh. Maar dat is niet de bruikbare capaciteit. Als wij hem opladen tot 100 procent en vervolgens in één ruk leeg rijden (0 procent), dan is er 37 kWh doorheen gegaan. Van die capaciteit gaan we uit in dit artikel.

Renault 5 (40 kWh): actieradius bij 100 km/h

Tijdens onze 100 kilometer lange testronde over de snelweg valt op dat bij de goedkoopste Renault 5 is bespaard op geluidsisolatie. Er klinkt meer ruis door in de cabine – niet heel storend, maar wel merkbaar. Het praktijkverbruik komt uit op 15,7 kWh/100 km. Het resultaat is een 100 km/h-actieradius van 235 kilometer.

Ter vergelijking: in de winter scoorde de Renault 5 met 52 kWh en 150 pk een verbruik van 18,6 kWh/100 km. Nou is de instap-R5 met 40 kWh en 120 pk op papier al een fractie zuiniger dan zijn luxere broer, maar dat gaat om 0,4 kWh/100 km. De rest is te danken aan de betere weersomstandigheden.

Renault 5 Urban Range: actieradius bij 130 km/h

Als je de R5 met de Urban Range-batterij koopt, ben je vast niet van plan om continu te planken met 130 km/h. Deze test doen we dan ook vooral voor de wetenschap. Het stroomverbruik komt uit op 22,6 kWh/100 km. Trek je een volle batterij leeg tot 0 procent, dan kom je 163 kilometer ver.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 312 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 235 km - 75%

Actieradius 130 km/h - 163 km - 52%

Conclusie

Wist je dat Renault in de technische gegevens van de Renault 5 niet alleen het officiële WLTP-bereik vermeldt (312 km), maar ook een ‘rijbereik op snelweg’ van 215 kilometer? Slim van de Fransen, want zo voorkomen ze teleurstelling bij klanten die zich blind staren op het optimistische WLTP-cijfer.

Eigenlijk is de 215 kilometer uit de brochure zelfs iets te pessimistisch, want Renault gaat uit van een gemiddelde snelheid van 110 km/h. Zou je je wel aan de Nederlandse maximumsnelheid houden, dan weet je nu dat er 235 kilometer in het vat zit.