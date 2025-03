Renault 5: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h (wintertest)

Tests

410 kilometer is de officiële actieradius van de Renault 5 Comfort Range (52 kWh). Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als in de winter met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Welkom bij de wintertest van de Renault 5. Het is 2 graden Celsius als we bij Nijmegen de snelweg opdraaien voor onze actieradiusronde van 100 kilometer. Afgezien van de ijzige kou, is het prachtig weer: droog, weinig wind, klein zonnetje. Wij zitten er warmpjes bij: de verwarming krijgt hulp van de stoel- en stuurverwarming. Deze stroomvreters gaan gevolgen hebben voor de actieradius …

Onze testauto is de Renault 5 Comfort Range, dus de versie met de grote batterij van 52 kWh. Maar dat is niet de bruikbare capaciteit. Wij weten tijdens onze wintertest maar 46 kWh uit het accupakket te halen. Dus als je de batterij van 100 procent helemaal leeg rijdt tot 0 procent, is er 46 kWh doorheen gegaan. Daar rekenen we in dit artikel mee.

Renault 5: actieradius bij 100 km/h

Hoewel de Renault 5 aan alle signalementen van een stadsauto voldoet, is-ie stil en comfortabel genoeg voor snelwegritten. Na onze 100 kilometer lange testronde, komt het praktijkverbruik uit op 18,6 kWh/100 km. Zou je een volle batterij (netto: 46 kWh) leeg rijden, dan kom je 247 kilometer ver.

Het stroomverbruik van klimaatregeling en co bedraagt 1,7 kWh/100 km, dus daar valt winst te behalen zodra de buitentemperatuur gaat stijgen. Dat scheelt zomaar 25 kilometer.

Renault 5: actieradius bij 130 km/h

Het is nog steeds 2 graden als je ’s avonds de snelweg opdraaien. Ook met snelheden van 130 km/h weet de Renault 5 prima raad – zo volwassen is deze stadsauto. Vanzelfsprekend gaat het stroomverbruik omhoog: 26,4 kWh/100 km. Het resultaat is een 130 km/h-actieradius van 174 kilometer.



Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 410 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 247 km - 60%

Actieradius 130 km/h - 174 km - 42%

Conclusie

Zelden is het zo koud als we een elektrische auto testen. Maar ja, elektrische auto’s moeten in de winter ook gewoon aan de bak. En 2 graden is nou ook weer niet zó koud, voor een nieuwe Elfstedentocht moet het kwik verder dalen.

Je bent nu gewaarschuwd: als je in de winter met je Renault 5 de snelweg opdraait, moet je regelmatig stoppen voor stroom. We zijn benieuwd naar de verbruikscijfers in de zomer. Niet alleen hoeft de klimaatregeling dan minder hard te werken, ook zal de batterij lekkerder in zijn vel zitten en beter presteren. Wordt vervolgd.