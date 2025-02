Batterij van Renault 5 (52 kWh) levert in de winter maar 46 kWh

Nieuws

De actieradius van de Renault 5 met 52 kWh valt op koude winterdagen niet mee. Eén oorzaak komt tijdens onze testweek aan het licht: bij temperaturen rond het vriespunt neemt de bruikbare capaciteit af tot 46 kWh.

We hebben te doen met automerken die hun nieuwe EV in de winter op de markt brengen. Want de lage temperaturen zorgen voor hoge verbruikscijfers. En dus ervaren de autojournalisten en early adopters die ermee rijden, een tegenvallende actieradius. Daar gaat je kans om als nieuwe elektrische auto een goede eerste indruk te maken. In de lente en de zomer zien de cijfers er vast rooskleuriger uit.

Renault 5 netto capaciteit: 46 kWh

Voor onze actieradiustest van de Renault 5 (volgt spoedig), hebben we de bruikbare accucapaciteit nodig. De specificaties van de Renault 5 Comfort Range vermelden een netto-capaciteit van 52 kWh, maar het is een kleine moeite om dat te dubbelchecken. We meten de capaciteit zelf door de batterij op te laden tot 100 procent, de boordcomputer te resetten en vervolgens de batterij (bijna) leeg te rijden. Wij pluggen weer in met 8 procent.

Zullen we je mailen als de actieradiustest van de Renault 5 online staat? Meld je aan!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

In dit geval hebben wij 92 procent van de batterij gebruikt om 203,2 kilometer af te leggen met een gemiddeld verbruik van 20,6 kWh/100 km. Wat volgt, is een simpel rekensommetje. Als 100 kilometer afleggen 20,6 kWh kost, dan is er tijdens onze rit van 203,3 km dus 41,86 kWh doorheen gegaan. Omgerekend naar 100 procent batterijcapaciteit kom je – op basis van de verbruiksmeter in de auto - uit op 45,5 kWh. Afgerond 46 kWh.

Met andere woorden: als je met koud weer (in ons geval 2 graden Celsius) een volle batterij helemaal leeg rijdt, gaat er maar 46 kWh doorheen. Dat is 6 kWh minder dan beloofd, oftewel een verschil van 11,5 procent.

Reactie van Renault Nederland

Deze getallen hebben we voorgelegd bij Renault Nederland. Zij herhaalden onze test onder vergelijkbare omstandigheden, maar dan met een andere Renault 5. Met hun verbruikscijfers berekenen we de netto-capaciteit opnieuw. Met hetzelfde resultaat: wederom komen we uit op 46 kWh.

5 procent en hogere temperaturen

Het is mogelijk dat er een buffer of ‘reservetank’ onder de 0 procent zit, maar zulke verborgen kWh’s maken wat ons betreft geen deel uit van de bruikbare (of netto) capaciteit.



Sowieso is het spannend om de batterij van de Renault 5 leeg te rijden, want bij 5 procent scheidt de rangevoorspeller ermee uit. Heb je bij 6 procent nog de zekerheid van tientallen kilometers, bij 5 procent veranderen de getallen op het instrumentarium in streepjes. Met de resterende procenten rijd je ‘blind’ en dat is spannend, zeker als je een beginnend EV-rijder bent..

We schreven het hierboven al: in de lente en de zomer zien de cijfers er ongetwijfeld rooskleuriger uit. Dit merken we al wanneer we de bruikbare capaciteit opnieuw meten bij 7 graden Celsius. Op deze hogere temperatuur weten we 48 kWh uit de batterij te wringen