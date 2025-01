Tests

De elektrische Renault 5 is zo’n auto die net even meer reuring creëert dan gemiddeld. Zijn ontwerp, een moderne interpretatie van de R5 uit 1972, werd alom geprezen. Dat schept hoge verwachtingen voor zijn rijeigenschappen. Is de ‘Cinq’ bestand tegen de druk?

Voor designers is er nauwelijks een lastiger klus dan een modern ontwerp maken op basis van een beroemd model uit het verleden. Het kan goed gaan (Mini, Fiat 500), maar je kunt je ook flink verslikken (Volkswagen Beetle). Het team van Renault verdient een glas Chablis met een madeleine-koekje, want de nieuwe elektrische Renault 5 kreeg al veel lof toegezwaaid voor zijn uiterlijk.



Een echte Fransman



Bij de ontwikkeling draaide Renault de rollen om. Het ontwerp stond al praktisch vast, Renault heeft het elektrische platform daarop aangepast. Er verstreken maar drie jaar in plaats van de gebruikelijke vijf van de eerste schets tot de showroomintroductie – in Frankrijk werd in Chinees tempo aan de nieuwe Renault 5 gewerkt. Het nieuwe Vijfje is ook een echte Fransman, hij wordt gebouwd in Frankrijk (Douai) en ook zijn batterijen komen daarvandaan.



Specs Renault 5 E-Tech Techno

elektromotor, 150 pk, 245 Nm

0-100 km/h in 8,0 s, 150 km/h

52 kWh (410 km) / 14,9 kWh/100 km

3922 / 1808 / 1498 mm, 326 - 1000 l, 1424 kg

prijs Nederland: 32.990 euro, prijs België: 32.900 euro

Uiterlijk oogt de R5 hypermodern. Toch zie je meteen de overeenkomsten met het oermodel aan de vorm van de carrosserie, de langwerpige achterlichten en de spatborden. Maar verschillen zijn er ook; de nieuwe 5 is 40 centimeter langer en is flink aangekomen. De eerste 5 woog 720 kilo, de huidige bijna 1500 kilo. Ook het formaat van de wielen groeide; alle versies van de elektrische 5 krijgen 18 inch.



Bij een vermakelijke auto horen geinige gadgets. Zo ‘knipoogt’ de linker koplamp als je hem ontgrendelt en kun je aan de middentunnel een op maat gemaakte rieten mand klikken, waarin precies een stokbrood past. Op de motorkap zit de laadindicator, waaraan je kunt aflezen hoever de batterij is opgeladen.

Renault 5 actieradius

Er is ook een andere overeenkomst tussen de Vijfjes. De eerste kwam op de markt rond de oliecrisis, toen grote en benzine slurpende auto's uit de mode raakten. Klein en zuinig was het devies en de Renault 5 bood precies wat klanten toen wilden. De nieuwe Renault 5 moet de emancipatie van de elektrische auto voltooien en komt op de markt in een klimaatcrisis. Elektrisch rijden moet voor iedereen bereikbaar én gangbaar worden. Renault hoopt het oeuf van Columbus te hebben gevonden door de R5 een relatief lage prijs, een fraai uiterlijk en een acceptabele actieradius te geven.



Er zijn twee batterijpakketten beschikbaar: de accu met 40 kWh is goed voor een actieradius van 312 kilometer. De grotere batterij meet 52 kWh, waardoor je 410 kilometer kunt rijden tot de batterij leeg is. Verder zijn er drie motorvarianten met 95, 120 of 150 pk. Een warmtepomp is standaard. Met de (relatief) lage prijs houdt Renault woord. De basisversie gaat minder dan 25.000 euro kosten, maar komt pas volgend jaar op de markt. De goedkoopste 5 die nu al in de showroom staat is de Evolution (120 pk, 27.990 euro).



Toyota Yaris Cross belandt in bosjes

Dat naar de Renault 5 is uitgekeken, blijkt tijdens onze testritten rondom Nice. Onopvallend sturen is er niet bij. De Renault 5 windt iedereen om zijn vingers; een man rijdt pardoes op zijn scooter de bosjes in als hij onze auto nastaart, een andere stapt speciaal uit zijn Toyota Yaris Cross om de auto beter te bekijken. Er worden duimen opgestoken en foto’s gemaakt. Het lijkt wel 14 juli, de nationale feestdag van Frankrijk.



Ook wij delen in de vreugde, want de charme van de Renault 5 blijft niet beperkt tot zijn uiterlijk. Zowel in de stad als op de snelweg rijdt hij uitstekend. Hij is snel, wendbaar en stuurt nauwkeurig en met gevoel. Ook het comfort is prima voor elkaar, je krijgt zelfs het idee in een auto uit een hogere klasse te rijden. Het onderstel - met multilink-achterwielophanging in plaats van een simpele torsieas - weet verrassend soepel om te gaan met slecht wegdek.

Topsnelheid Renault 5 (2024)



De geluidsisolatie is puik; pas bij 120 km/h hoor je de wind wat nadrukkelijker suizen, maar niet zo hinderlijk dat een snelwegrit je humeur verpest. Achteloos maakt de Renault 5 de spagaat tussen comfort en sportiviteit; onze 150 pk sterk testexemplaar rijdt in 8 seconden naar de 100 km/h en heeft een top van 150 km/h. Er is een Eco-, een Comfort- en een Sportstand, waarbij afhankelijk van je keuze de ‘gasrespons' verandert en de besturing lichter of zwaarder wordt.

Renault heeft ook binnenin zijn best gedaan. De stoelen met vaste hoofdsteun zijn afgeleid van de Renault 5 Turbo, terwijl de bekleding op het dashboard en de vorm van het instrumentarium ook lonken naar het oermodel uit de jaren zeventig. Al zit in de middenconsole gewoon een groot multimediascherm met touchscreen; dat was in de jaren 70 nog sciencefiction. Het afgeplatte stuur was er vijftig jaar geleden evenmin, zoals je ook minder hard hoeft te werken bij het manoeuvreren. Je hoeft het stuur maar 2,6 keer rond te draaien om de wielen van links naar rechts te bewegen (van aanslag tot aanslag). De draaicirkel van 10,3 meter is lekker kort.



Renault 5 minpuntjes

Is er dan helemaal niets mis met de Vijf? Tuurlijk wel. Zo heeft de automaat aan de stuurkolom geen P-stand en moet je dus altijd de handrem gebruiken. Ook one pedal drive kan niet, al heeft hij wel een B-stand waarbij de auto krachtiger remt als je het rechterpedaal loslaat. In de loop van 2025 wordt rijden met één pedaal wel mogelijk.



Goedkope Renault 5 2025



Verder zit de automaathendel aan de stuurkolom wel erg dicht bij de hendel voor de ruitenwissers en gaan die aan als je weg wilt rijden. Achterin zitten lange mensen niet lekker, maar vergeleken met een elektrische Mini Cooper of Fiat 500 is het al wat beter voor elkaar. Vier personen is wel het maximum, want je kunt het niemand aandoen om op de middelste plek te zitten. Wij rijden met de meest luxe Renault 5, voorzien van fraaie opties. Het is de vraag wat ervan overblijft op de basisversie van 25.000 euro, die in 2025 verschijnt.



Maar de nadelen wegen niet op tegen de voordelen. De sterren staan gunstig voor de Renault 5, die misschien wel in het iconische rijtje gaat komen met de Mini Cooper en de Fiat 500. Belangrijker voor alle autokopers is dat de betaalbare Renault niet alleen staat. Ook de Citroën e-C3 is eindelijk leverbaar en de Hyundai Inster elders in dit blad wordt een geduchte concurrent voor de Vijf.

Voor Europese merken is de autocollectie uit het verleden een dankbare bron om uit te putten. Dat je daar veel fraais mee kunt doen zonder al te opzichtig op de retrotour te gaan, laat de Renault 5 overtuigend zien. De Chinese merken hebben wel een prijsvoordeel, maar op het gebied van emotie leggen ze het vooralsnog af tegen de merken uit de Oude Wereld.



Conclusie

De Renault 5 maakt de hoge verwachtingen waar. Het rijgedrag is al net zo tof als het uiterlijk, de prijs is juist vrij bescheiden. Na moeilijke jaren blaakt Renault weer van het zelfvertrouwen. En dan moeten de elektrische Renault 4 (2025) en Twingo (2026) nog komen.



