Dit zijn de 5 goedkoopste Renaults met private lease

Renault is een van de grootste en populairste autoproducenten wereldwijd. Ook in Nederland is het Franse merk al decennialang een van de favorieten. Private lease is een uitstekende manier om in een Renault te rijden. Wij zetten de vijf voordeligste modellen van het merk uit onze private lease vergelijker op een rijtje.

Met private lease rijd je zorgeloos en met een helder overzicht in een splinternieuwe auto. Voor een vast bedrag per maand ben jij de gebruiker van een nieuwe auto, zonder onverwachte kosten. In dit bedrag zijn onder andere de afschrijving, wegenbelasting, verzekering én het onderhoud al inbegrepen. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over de aanschaf of bijkomende kosten.

Wij nemen een kijkje naar onze private lease vergelijker en bundelen daarbij alle voordelige Renaults bij elkaar in een overzichtelijk lijstje.Wat kosten de auto’s met private lease, wat zijn de specificaties en wat zijn de voor- en nadelen van elk model?

Renault Clio

Specificaties

Uitvoering TCe 90 GPF 1.6 Hybrid 145 E-Tech Vermogen 91 pk 143 pk Koppel 160 Nm 205 Nm Aandrijflijn Benzine Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 4,2 l/100 km (1 op 23,8) 0-100 sprint 12,2 s 9,3 s Bagageruimte 391 l 301 l CO2-uitstoot (WLTP) 118 g/km 95 g/km

Pluspunten

+ Zuinig

+ Standaarduitrusting compleet

+ Prettig directe besturing

+ Rood als standaardkleur!

Minpunten

- Automaat niet altijd soepel

- Hybrid: aandrijflijn voelt onverfijnd aan

- Niet met stekker verkrijgbaar

De Renault Clio is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 329,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault Clio private lease prijzen.

Renault 5

Specificaties

Uitvoering 120 pk Urban Range 150 pk Comfort Range Vermogen (pk) 120 150 Koppel (Nm) 225 245 0-100 sprint (seconden) 9,0 8,0 Accucapaciteit (kWh) 40 52 Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,5 kWh/100 km 14,9 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 312 410 Laadvermogen (kW) 11 11 Laadtijd (10%-100%) n.n.b. 4 u 45 min Snellaadvermogen (kW) 80 100 Snellaadtijd (15%-80%) n.n.b. 31 min

Pluspunten

+ Leuke en originele vormgeving

+ Rijdt leuk en comfortabel

+ Scherpe prijs

Minpunten

- Technische specificaties niet indrukwekkend

- Niet heel ruim

- Goedkopere uitvoering nog niet beschikbaar

De Renault 5 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 339,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault 5 private lease prijzen.

Renault 4

Specificaties

Uitvoering 120 pk Urban Range 150 pk Comfort Range Vermogen 120 pk 150 pk Koppel 225 Nm 245 Nm 0-100 sprint 9,0 s 8,0 s Accucapaciteit (kWh) 40 kWh 52 kWh Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,2 kWh/100 km 15,1 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 308 409 Laadvermogen (kW) 11 11 Laadtijd (15%-100%) 2 u 37 min 3 u 13 min Snellaadvermogen (kW) 80 100 Snellaadtijd (15%-80%) 30 min 30 min

Pluspunten

+ Leuke en originele vormgeving

+ Ruimtelijk, genoeg voor het gezin

+ Scherpe prijs, zeker voor een SUV

Minpunten

- Comfort Range nog niet beschikbaar

- Laadvermogen niet indrukwekkend

- Relatief beperkte range



De Renault 4 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 369,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault 4 private lease prijzen.

Renault Captur

Specificaties

Uitvoering TCe 90 GPF Full Hybrid 145 E-Tech Vermogen 91 pk 143 pk Koppel 160 Nm 255 Nm Aandrijflijn Benzine Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,9 l/100 km (1 op 19,2) 4,7 l/100 km (1 op 23,8) 0-100 sprint 14,3 s 10,6 s Bagageruimte 377 l 265 l CO2-uitstoot (WLTP) 133 g/km 106 g/km

Pluspunten

+ Zuinig

+ Standaarduitrusting compleet

+ Prettig directe besturing

Minpunten

- Automaat niet altijd soepel

- Aandrijflijn voelt onverfijnd aan

- Niet met stekker verkrijgbaar

De Renault Captur is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 409,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault Captur private lease prijzen.

Renault Symbioz

Specificaties

Uitvoering Full Hybrid 145 E-Tech Vermogen 143 pk Koppel 255 Nm Aandrijflijn Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,7 l/100 km (1 op 23,8) 0-100 sprint 10,6 s Bagageruimte 434 l CO2-uitstoot (WLTP) 105 g/km

Pluspunten

+ Zuinig

+ Standaarduitrusting compleet

+ Prettig directe besturing

Minpunten

- Automaat niet altijd soepel

- Aandrijflijn voelt onverfijnd aan

- Niet met stekker verkrijgbaar

De Renault Symbioz is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 449,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault Symbioz private lease prijzen.

Private lease Renault

Deze Renaults zijn allemaal te vinden in onze private lease vergelijker. Wil je toch liever een auto van een ander merk? Kijk dan verder op de private lease pagina van Auto Review.