Waarom kijkt de hele EV-wereld naar vijftig Renault 5’s in Utrecht?

Elektrische auto’s gaan de overvolle stroomnetten van Nederland redden. En terwijl jij dit leest, zijn vijftig exemplaren van de Renault 5 in de straten van Utrecht al begonnen.

De Renault 5 ondersteunt vehicle-to-grid (2VG) of bidirectioneel opladen. Lelijke woorden voor een prachtige uitvinding: elektrische auto’s die stroom terugleveren aan het net. Door dat slim te plannen, wordt het stroomnet ontzien op drukke tijden en valt er bovendien geld te verdienen.

Nederland is namelijk wereldwijd koploper op het gebied van energieopwekking uit zon en wind. Hierdoor kun je overdag goedkoop opladen en die stroom ’s avonds weer met winst verkopen. Al doe je dat met 10 kWh – amper een kwart van een EV-batterij – dan strijk je per dag al 2 euro op. Zonder iets te doen.



Geen wonder dat elektrische auto’s die straks kunnen dienen als thuisaccu, bij ons een streepje voor hebben. Ze bewijzen hun groene nut extra door het stroomnet te ontzien én het huishoudboekje in het zwart te houden. Maar je Renault 5 inzetten als slimme thuisaccu wordt pas in de eerste helft van 2026 mogelijk. De boordlader die bidirectioneel opladen mogelijk maakt, heeft-ie al wel.

Bidirectioneel opladen in de praktijk

Het project met vijftig Renaults 5 die in Utrecht worden ingezet als deelauto, laat zien hoe complex bidirectioneel opladen is, maar ook hoe soepel het kan werken.

Complex, want bij het Utrecht Energized-project zijn vier partijen betrokken. Renault bouwt de auto’s, We Drive Solar levert de bidirectionele laadpalen, MyWheels is van de deelauto’s en de gemeente Utrecht stelt de ruimte voor de laadpalen beschikbaar.

Soepel, want zodra een deelauto na een rit wordt ingeplugd, ontziet hij meteen het stroomnet. Dat zie je ook aan de lampjes op de bidirectionele laadpaal: draait het zonnetje naar rechts, dan laadt de auto op. Draait-ie naar links, dan levert hij stroom terug.





Nooit een Renault 5 met lege batterij

Als je via MyWheels een Renault 5 reserveert in Utrecht, hoef je niet bang te zijn dat de batterij toevallig net leeg is. Sowieso wordt het accupakket niet helemaal leeg getrokken. De software is zo slim om de batterij te vullen tot 90 procent en in het laatste uur af te toppen tot 100 procent. Op die manier staat het batterijniveau maar kort op 100 procent, langdurig op dat niveau zitten is niet goed voor de gezondheid van de batterij.

Over de batterij gesproken: bidirectioneel opladen heeft volgens Renault geen impact op de levensduur van het accupakket. De garantie blijft dan ook hetzelfde.

50 auto's, 500 auto's, 1,5 miljoen auto's

Dit is het eerste volledig operationele V2G-ecosysteem in een Europese stad. Eerder zijn er testprojecten geweest, maar nu draait alles op standaardtechnologie. Dat maakt het project schaalbaar.

En opschalen gaat ook gebeuren. De vloot van deelauto’s wordt aangevuld met honderden andere volledig elektrische Renaults, zoals de Renault 4, de Megane en de Scenic. Straks, met 500 elektrische auto’s met V2G-technologie, wordt de netcongestie met 5 megawatt ontlast.

Dat lijkt heel wat, maar de regio Utrecht heeft een van de meest overvolle stroomnetten van Nederland en het capaciteitstekort bedraagt op piekmomenten zelfs 250 megawatt. Dus er zijn nog eens 50 keer zoveel elektrische auto’s nodig. Als ze toch bezig zijn: met 1,5 miljoen bidirectionele EV’s kan heel Nederland van stroom worden voorzien. En dat is waarom de hele EV-wereld kijkt wat vijftig Renault 5’s in Utrecht voor elkaar krijgen.