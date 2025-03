Prijsvergelijking: Fiat Grande Panda zet Franse EV-merken voor paal

Nieuws

Met een Fiat Grande Panda lach je iedereen uit. Maar blijf je ook vrolijk als de buurman vertelt wat hij voor zijn elektrische stadsauto heeft betaald?

Fiat Grande Panda

Wij hebben een zwak voor de wit gespoten stalen wielen van de goedkoopste Fiat Grande Panda (onderstaande foto links). Lekker simpel, lekker basic. Maar als je voor zo’n basisversie gaat, moet je het zonder achteruitrijcamera, draadloze telefoonoplader of het toffe Bambox-dashboard stellen. Met andere woorden: dan is hij niet op z’n leukst of z’n handigst.

Bovendien is het winterpakket met stoel-, stuur- en voorruitverwarming alleen leverbaar voor de duurdere La Prima-uitvoering (foto rechts). Het siert Fiat wel dat limoengeel de standaardkleur van deze versie is. De Citroën ë-C3 staat op hetzelfde platform, de Renault 5 is net zo knuffelbaar en de Hyundai Inster dient als praktisch alternatief.

Fiat Grande Panda

(44 kWh, 320 km, 113 pk)

La Prima-uitvoering: 28.990 euro

Draadloze telefoonlader: standaard

Stoel- en stuurverwarming: 400 euro

Achteruitrijcamera: standaard

Vrolijk kleurtje (geel): standaard

Totaalprijs: 29.390 euro

Duurder: Citroën ë-C3

We mogen blij zijn dat de Grande Panda überhaupt leverbaar is met stoel- en stuurverwarming, want Citroën biedt je die mogelijkheid helemaal niet. En we twijfelen of de pastelblauwe standaardlak bestempeld kan worden als ‘vrolijk kleurtje’. Voor écht blauw moet je 600 euro bijbetalen. De Max-uitvoering van de Citroën ë-C3 heeft wel de draadloze telefoonoplader en een achteruitrijcamera. Uiteindelijk prijsverschil: een tientje.



Citroën ë-C3

(44 kWh, 320 km, 113 pk)

Max-uitvoering: 28.800 euro

Draadloze telefoonlader: standaard

Stoel- en stuurverwarming: niet leverbaar

Achteruitrijcamera: standaard

Vrolijk kleurtje: 600 euro

Totaalprijs: 29.400 euro

Duurder: Renault 5

Elke Renault 5 van de eerste lichting had 52 kWh, maar hij is er nu ook met 40 kWh. Dat scheelt 3000 euro. De basis­versie heet Evolution en kost 27.990 euro, maar de Techno van 29.990 euro past qua uitrusting beter bij de bovengenoemde Grande Panda. Zo ben je ongeveer 1000 euro duurder uit, maar dat bedrag krijg je op het moment van schrijven als extra inruilkorting.

Renault 5

(40 kWh, 312 km, 120 pk)

Techno-uitvoering: 29.990 euro

Draadloze telefoonlader: standaard

Stoel- en stuurverwarming: 500 euro

Achteruitrijcamera: standaard

Vrolijk kleurtje (groen): standaard

Totaalprijs: 30.490 euro

Goedkoper: Hyundai Inster

De batterij en het bereik van de Hyundai Inster zijn iets groter dan bij de rest en de totaalprijs is juist iets lager. En met zijn diepe voetenbakken en verschuifbare achterbank is de Inster de ruimste auto voor vier inzittenden. We zijn ook gecharmeerd van de vele fysieke knoppen. Maar in dit aaibare gezelschap gaat de eigenzinnige Hyundai er niet met de schoonheidsprijs vandoor.

Hyundai Inster

(49 kWh, 370 km, 115 pk)