Prijsvergelijking: de 4 populairste stadsauto’s van Nederland

Nieuws

Wij vieren de komst van de vernieuwde Kia Picanto (2024) met een prijsvergelijking van de vier populairste stadsauto’s van Nederland.

Kia Picanto

De nieuwe Kia Picanto is 50 euro duurder dan het uitgaande model. Hij is er vanaf 18.995 euro en zit goed in zijn spullen. De standaarduitrusting omvat een digitaal instrumentarium, airconditioning, een 8-inch touchscreen met navigatie en een achteruitrijcamera.

Om goed de blits te kunnen maken met de nieuwe looks van de Picanto, upgraden we voor 1200 euro naar de DynamicPlusLine-uitvoering met lichtmetalen wielen en led-koplampen. En we dragen ons steentje bij aan het verkleurrijken van het Nederlandse straatbeeld door een vrolijk kleurtje van 495 euro te kiezen. Kijken we vervolgens naar de concurrentie, dan is de Picanto keurig geprijsd.



Kia Picanto

(63 pk, 93 Nm)

DynamicPlusLine: 20.195 euro

Airconditioning: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Lichtmetalen wielen: standaard

Vrolijk kleurtje: 495 euro

Totaalprijs: 20.690 euro

Duurder: Toyota Aygo X

In de verkooplijsten hijgt de Picanto de Toyota Aygo X in de nek. Toyota vraagt een hogere basisprijs (vanaf 20.495 euro), maar dan krijg je een begeerlijk pakket rijhulpsystemen mét adaptieve cruisecontrol. Upgraden naar de ‘tweede versie’ levert je, net als bij Kia, lichtmetalen wielen en led-koplampen op. Maar ook automatische klimaatregeling. Dus je betaalt meer, maar krijgt ook meer.



Toyota Aygo X

(72 pk, 93 Nm)

Pulse-uitvoering: 22.295 euro

Airconditioning: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Lichtmetalen wielen: standaard

Vrolijk kleurtje: 595 euro

Totaalprijs: 22.890 euro

Duurder: Hyundai i10

De Hyundai i10 is duurder dan de nieuwe Kia Picanto. De basisversie van de een is 1300 euro duurder dan die van de ander en wij kunnen geen grote verschillen in uitrusting ontdekken. Hyundai geeft je wel meer vrolijke kleuren om uit te kiezen. De lichtmetalen wielen komen van de accessoirelijst.

Hyundai i10

(63 pk, 93 Nm)

Comfort-uitvoering: 20.295 euro

Airconditioning: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Lichtmetalen wielen: 756 euro

Vrolijk kleurtje: 695 euro

Totaalprijs: 21.746 euro

Goedkoper: Fiat 500

De Fiat 500 (vanaf 17.790 euro) is alleen nog uit voorraad leverbaar en de goedkoopste auto in deze prijsvergelijking. Maar hij heeft slechts 3 deuren en de uitvinder van de boekdrukkunst reed erin naar zijn werk, zo lang gaat het model al mee. Ons oog valt op de Dolcevita Finale-uitvoering. Achteruitrijcamera’s zijn nieuwerwets; de Fiat 500 heeft parkeersensoren achter. Oranje is de gratis kleur.

Fiat 500

(70 pk, 92 Nm)

Dolcevita Finale-uitvoering: 19.990 euro

Airconditioning: standaard

Achteruitrijcamera: niet leverbaar

Lichtmetalen wielen: standaard

Vrolijk kleurtje: standaard

Totaalprijs: 19.990 euro

