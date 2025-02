Kia doet geheimzinnig, maar alles wijst op een goedkope Kia EV1

Nieuws

Komt er nu wel of niet een goedkope EV van Kia? Het merk draait nog om de hete brij heen, maar alle seinen staan op groen.

Op de Kia EV Day 2025 maakten we kennis met de Kia EV2 die je hieronder op de foto's ziet. Dat wil zeggen: het studiemodel. Toen CEO Ho Sung Song een Europese prijs van 'net boven 30.000 euro' noemde, sprongen we op van onze stoel en riepen we: komt er dan ook nog een kleinere EV1? Anders heeft Kia immers geen concurrent voor de aangekondigde Volkswagen ID.1 van 20.000 euro.

"Kia heeft een elektrisch basismodel nodig'

Sung Song wilde niet verder gaan dan dat Kia de mogelijkheid van een EV1 intern aan het bestuderen is. En dat deze budget-EV wellicht zijn opwachting maakt op de volgende Kia EV Day. Later werd de CEO iets concreter: "Kia heeft ontegenzeggelijk een elektrisch basismodel nodig om de elektrische auto aantrekkelijk te houden."

Hoe de Kia EV1 eruit gaat zien, is nog onduidelijk. De ene mogelijkheid is dat het een stadsauto wordt die de strijd aangaat met de zojuist genoemde Volkswagen ID.1 en de elektrische Renault Twingo. Het platform van de Hyundai Inster zou in dit geval uitkomst bieden.

De andere mogelijkheid is dat het een basisversie wordt van een al bestaand model, waarschijnlijk van de EV2 (de blauwe concept car). Dat zou de door autocar.co.uk genoemde vanafprijs van 25.000 euro kunnen verklaren. De ID.1 en de Twingo zijn kleiner en krijgen een prijs van 20.000 euro. De Inster is er vanaf ruim 22.000 euro.

Kia EV1 komt in 2027

Dat er een model onder de EV2 komt, is echter onvermijdelijk, aldus de CEO van Kia. "Als we de groep consumenten willen bereiken die nu nog niet elektrisch rijdt, hebben we een goedkope EV nodig." Hiermee zegt de CEO nog niet 'De Kia EV1 komt eraan', maar wij weten wel beter. Daarmee krijgt de populaire Kia Picanto een volledig elektrisch zustermodel.

Omdat de productieversie van de Kia EV2 in 2026 op de markt komt, verwachten we de Kia EV1 niet eerder dan 2027 in de showroom, ongeveer tegelijkertijd met de Volkswagen ID.1. De nieuwe Renault Twingo is het duo te snel af en staat al in 2026 in de showroom.

Op de hoogte blijven van de Kia EV1, VW ID.1 en de Renault Twingo? Meld je dan aan voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!