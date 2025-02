Kia EV2 is meer dan een gekrompen EV3 (en dit gaat-ie kosten)

Nieuws

Kia ontvouwde zijn toekomstige EV-plannen op de Kia EV Day 2025. Wij waren aanwezig en stonden oog in oog met de concept van de Kia EV2. Die wordt duurder dan je misschien denkt.

Dit is de Kia EV2 in conceptvorm. Om je maar meteen uit de droom te helpen: de ver openzwaaiende portieren zien er blits uit en geven een riante instap, maar halen het productiestadium niet. Net als waarschijnlijk de opmerkelijke achterlichten waarachter je een hand kunt steken.

Ook het gave dashboard kun je op je buik schrijven. Al zal de productieversie waarschijnlijk wel het langgerekte 30-inch scherm krijgen. Met een aangekondigde Europese richtprijs van 'net boven 30.000 euro' moet zo'n hightech scherm wel in het budget zitten. Het bestaat uit twee gedeeltes van 12,3 inch en een centraal deeltje van 5 inch.

Duurder dan Volkswagen ID.2

Met een richtprijs van net boven de 30.000 euro wordt de Kia EV2 duurder dan de langverwachte Volkswagen ID.2 die om en nabij de 25.000 euro gaat kosten. Maar, zegt Kia, in de EV2 vind je zaken die je normaliter alleen in grotere (lees: duurdere) EV's tegenkomt. Zoals OTA-updates (Over The Air) en V2L (Vehicle to Load).

Om er een andere compacte EV bij te halen: dat kan de Hyundai Inster ook, maar dan moet je wel de Evolve van bijna 29.000 euro bestellen. Sowieso ziet de EV2 er stoerder uit en is hij groter en minder smal (exacte afmetingen hebben we nog niet).

De Kia EV2 is een bonkig SUV-tje met opvallend laag geplaatste achterlichten waardoor het lijkt alsof er iets ontbreekt. Het is in ieder geval geen Kia EV3 die te heet is gewassen (kijk maar eens naar die neus) en dat vinden we leuk. Al staat-ie waarschijnlijk wel op hetzelfde E-GMP-platform.

Kia EV2 actieradius

Over de technische specificaties heeft Kia nog niets naar buiten gebracht en dus zijn we afhankelijk van bronnen buiten het merk. Volgens de Korea Economic Daily kunnen toekomstige klanten van de EV2 kiezen tussen twee batterijsoorten: LFP en NMC. InsideEVs voegt daaraan toe dat deze batterijen naar verwachting 42 kWh (LFP) en 62 kWh (NMC) groot zijn. Dit levert naar verluidt een actieradius van respectievelijk 300 en 440 km op.

Wanneer de deuren van de EV2 Concept wagenwijd openstaan, kun je de zitting van de achterbank opklappen en het geheel zo ver mogelijk naar achteren schuiven. Vervolgens kun je de voorste bank ook naar achteren schuiven waardoor genoeg ruimte ontstaat om je benen te strekken en te relaxen. Ja, zegt Kia, zelfs om op de vloer een maaltijd te nuttigen. Picknicken in de auto.



Leuk bedacht, maar als alleen het voorste bankje het productiestadium haalt, zijn we al blij. En het zou ook gaaf zijn als de opberglades aan de zijkanten van dit bankje daadwerkelijk in productie gaan. Overigens hebben we ze niet opengemaakt, we mochten alleen toekijken en zelfs niet achter het stuur plaatsnemen.

Komt er ook een Kia EV1?

Komt er dan ook nog een goedkopere Kia EV1 aan? Dat kon CEO Ho Sung Song tijdens de Kia EV Day nog niet bevestigen. "We bekijken de mogelijkheid en wie weet is het resultaat te zien op de volgende Kia EV Day." Geloof ons: die Kia EV1 komt er heus wel. Al is het alleen maar om Volkswagen scherp te houden.



Richting het einde van dit jaar zal Kia meer details onthullen van de Kia EV2, waarna de elektrische SUV in 2026 daadwerkelijk te koop zal zijn.

