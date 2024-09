Kia komt met elektrische Picanto-opvolger van 20.000 euro, toch zijn we teleurgesteld

Nieuws

De EV3 is het nieuwste elektrische model van Kia. Maar nu is het merk alweer druk bezig met zijn volgende project: een Picanto-achtige als EV. Hoewel we enthousiast worden van een betaalbare elektrische stadsauto, zijn we over één detail teleurgesteld.

Kia-baas Ho-sung Song heeft in gesprek met het Britse Autocar aangegeven dat het merk plannen heeft voor een elektrische stadsauto. Die compacte EV moet op termijn de Kia Picanto opvolgen.

Dikke kans dat de compacte elektrische stadsauto de Kia EV1 gaat heten, compleet in lijn met de huidige elektrische line-up van Kia. Daarbij komt dat Kia patent heeft aangevraagd op alle modelnamen van EV1 tot en met EV9.

Het blijft echter een grote uitdaging om dit toekomstige model voor een competitieve prijs aan te bieden en winstgevend te maken.



Streefprijs van 20.000 euro

Om zo’n model succesvol te maken, moet de vanafprijs onder de 20.000 euro liggen. En dat is de komende jaren door de relatief hoge batterijkosten niet mogelijk. Volgens Song is het stadsautosegment zelfs met auto’s met een benzinemotor enorm uitdagend, en is dit voor EV’s nog lastiger. Daarom wordt de elektrische stadsauto van Kia pas aan het einde van dit decennium verwacht. Tegen die tijd zullen de kosten voor batterijtechnieken naar verwachting een stuk lager liggen. We zullen dus nog even geduld moeten hebben.

Kia is niet het enige merk dat tegen deze problemen aanloopt. Ook Volkswagen wil dit segment betreden met de elektrische Volkswagen ID.1, maar vindt een prijs onder de 20.000 euro een hele uitdaging. Al hebben de Duitsers hun elektrische stadsauto eerder op de planning staan dan Kia. Volkswagen verwacht de ID.1 in 2027 te kunnen presenteren. Eerder schreven we al dat de Volkswagen ID.1 voor ons gevoel te laat komt, maar de Kia EV1 laat dus nóg langer op zich wachten.

Modelstrategie Kia

Tot de elektrische Picanto-opvolger op de markt komt, werkt Kia langzaam maar zeker toe naar goedkopere EV’s in zijn modellengamma. De Koreanen hebben zojuist de Kia EV3 geïntroduceerd, en in 2026 wordt de Kia EV2 verwacht. Deze heeft een geschatte vanafprijs van 28.500 euro.

Stinger-opvolger?

Naast betaalbare elektrische modellen, neemt Kia ook een elektrisch topmodel in overweging. Het zou dan gaan om een opvolger van de Kia Stinger, die in 2022 afzwaaide. Door gebruik te maken van het E-GMP-platform - dat momenteel als technische basis dient van de Kia EV6 en Kia EV9 - zou voor het nieuwe topmodel een vermogen van meer dan 600 pk mogelijk zijn.